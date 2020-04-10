Ученые придумали новый способ переработки пластика. Обнаруженный фермент разлагает его на 90%

В ходе исследования ученые проверили 100 тысяч различных ферментов, которые теоретически способны разлагать полиэтилентерефталат — пластик, из которого изготавливаются бутылки. Эффективнее всего справился фермент кутиназа, впервые обнаруженный японскими учеными в 2012 году в компосте листьев. Оптимизированная при помощи белковой инженерии кутиназа разложила 90% от тонны ПЭТ-пластика в течение 10 часов.

Из получившегося в ходе разложения кутиназой пластика получаются новые бутылки, по качестве не отличающиеся от оригинальной партии. При этом стоимость фермента для переработки тонны пластика составила всего 4% от цены первичного продукта.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей. О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу.

Российское отделение Greenpeace выпустило видео об опасности использования одноразового пластика. В нем экологи рассказывают об «оружии массового поражения» — трубочек, пакетов, ушных палочек и других продуктов, не подлежащих повторному использованию. Они убивают миллион морских птиц в год, ими можно «даже кита завалить», и именно их использование необходимо запретить в России.