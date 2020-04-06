Greenpeace и «Ретроградный Меркурий» запустили недельный экогороскоп с советами об экологичном образе жизни

«В мире используют миллион пластиковых пакетов в минуту, треть еды на планете выбрасывается, а десятки тысяч гектаров российских лесов пускают на туалетную бумагу. Мы надеемся, что люди, прочитав гороскоп, попробуют воспользоваться нашим советом хотя бы на один день, а затем оставят новую привычку надолго. Ведь неважно, в какую сторону движется Меркурий — заботиться о планете стоит каждый день», — говорит Ирина Скипор, медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace.

Экогороскоп на 6 апреля уже можно найти по ссылке. Следить за выходами можно в Instagram «Ретроградного Меркурия» и Greenpeace.