Российское отделение Greenpeace и автор блога «Ретроградный Меркурий» Оля Осипова дали старт неделе экогороскопов. Каждый день с 6 по 12 апреля в социальных сетях экологической организации будет появляться ироничный прогноз на день — с советами о том, как вести экологичный образ жизни.
Greenpeace и «Ретроградный Меркурий» запустили недельный экогороскоп с советами об экологичном образе жизни
«В мире используют миллион пластиковых пакетов в минуту, треть еды на планете выбрасывается, а десятки тысяч гектаров российских лесов пускают на туалетную бумагу. Мы надеемся, что люди, прочитав гороскоп, попробуют воспользоваться нашим советом хотя бы на один день, а затем оставят новую привычку надолго. Ведь неважно, в какую сторону движется Меркурий — заботиться о планете стоит каждый день», — говорит Ирина Скипор, медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace.
Экогороскоп на 6 апреля уже можно найти по ссылке. Следить за выходами можно в Instagram «Ретроградного Меркурия» и Greenpeace.
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Привет, сознательные! Это 6 апреля, с вами Луна в Деве и неделя советов от @greenpeaceru, которые помогут нам выжить на этой планете и снизить количество мусора, чтобы в нём не погрязнуть. До обеда вы Билл Мюррей, который снова проснулся во вчера, которое уже сегодня. Продолжайте быть готовыми ко встрече с бывшим, позапрошлогодними обидами и шлягерами начала 2000-х. Соберитесь и покончите с ними до того, как Луна уйдёт с курса. Фильтруйте информацию, делите её на два. И ещё на два. И ещё на два. Распутайте все противоречия, чтобы жизнь казалась чуть проще. Даже в условиях всех атрибутов апокалипсиса и рек антисептика. ⠀ Юпитер с Плутоном устраивают свой рейв, и если вы чиновник или губернатор, сегодня вам придётся тусить в этом Мутаборе даже если накануне вы поспали всего лишь пару часов. Держитесь и постарайтесь засовывать голову в морозилку каждый раз, когда она закипает от полнейшего безумия. Венера в Близнецах по-прежнему советует вам не быть легкомысленным. Сейчас проще влюбиться в человека, который петрит в теории струн, чем вспомнить третью строчку гимна вашей страны, поэтому чаще прибегайте к пункту, где вы держите вашу голову в морозилке. ⠀ До обеда можно есть, как не в себя и стричь бороды и чёлки себе и всем, кто изолировался вместе с вами. После 16 часов по Москве не вздумайте принимать важных решений. Луна уйдёт с курса, и искать смысл жизни или нужную дверь в это время не стоит. Проведите ревизию домашнего холодильника и поставьте ближе то, что нужно съесть в первую очередь. После этого уже можно составлять список покупок и идти в магазин, если в этом есть необходимость. Помните, что треть еды на планете выбрасывается, и мы не должны этого допустить. Коллаж: ⠀ @polywaaa #ретроградныймеркурий #лунныйдень #гороскоп #астролог #овен #телец #близнецы #рак #лев #дева #весы #лунныйкалендарь #скорпион #стрелец #козерог #водолей #рыбы #астрология #луна #астропрогноз #натальнаякарта #оставайтесьдома #самоизоляция #мусор #раздельныйсбор #экология
«Собака.ru » попросила автора культового блога «Ретроградный Меркурий» Олю Осипову сделать прогноз на 2020 год с петербургской пропиской (но он подходит всем жителям Земли!). Теперь мы не уверены, а хотели ли все это знать? Впрочем, вот вам подсказка по выживанию!
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