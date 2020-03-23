Коронавирус заставил нас не только остаться дома, но и задуматься о будущем планеты. Из-за карантина перестали летать самолеты, снизилось количество вредных выбросов, остановилось промышленное производство, в Венеции вода в каналах стала настолько чистой, что туда вернулись рыбы и птицы. «Собака.ru» вместе с российским «Гринпис» разобралась, как COVID-19 повлиял на экологию, насколько эти изменения устойчивы и что опаснее – новый вирус или глобальное потепление.
Коронавирус улучшил экологическую обстановку во всем мире. Значимые ли это изменения и что будет после пандемии?
since there’s no boat’s traffic in venice’s canals, white swans came back 😭 this is precious pic.twitter.com/xJOFKL8Dal— ...?? ㅠ_ㅠ (@fiIterjm) March 13, 2020
Как коронавирус повлиял на экологию?
Уровень потребления природных ресурсов постоянно увеличивается, как и негативное влияние на окружающую среду. Но во время коронавируса произошел резкий спад экономической активности, сократилось использование энергии, изменилось транспортное сообщение. Вынужденная изоляция привела к улучшению качества воздуха в больших промышленных городах, которые особенно отличаются высоким уровнем загрязнения. По данным Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти человек дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ: это ежегодно приводит к смерти около 7 миллионов людей.
Ирина Шмелева, руководитель лаборатории устойчивого городского развития университета ИТМО, директор «Института стратегии устойчивого развития»:
«Промышленные производства и городской транспорт – основные источники вредных выбросов, которые влияют и на здоровье человека, и на глобальные изменения климата. Карантин заставил всех снизить свое давление на окружающую среду, вызвав улучшение качества воздуха.
По данным Колумбийского университета, уровень транспортной загруженности Нью-Йорка в марте 2020-го сократился на 35% по сравнению с данными 2019 года. В этот же период в городе было зафиксировано снижение выбросов угарного газа на 50%. Также за последние две недели в Нью-Йорке увеличилось количество пользователей системы проката велосипедов – в общественном транспорте есть опасность заразиться. Эти факторы приводят не только к улучшению качества воздуха, но и к сокращению выбросов СО2 – именно они ускоряют изменение климата, последствия которого могут быть более опасными, чем коронавирус».
В Китае в феврале выбросы СО2 сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это произошло из-за уменьшения на 10% числа авиаперелетов и спада производства – в ключевых отраслях оно снизилось на 15-40%, что вызвало сокращение потребления угля на 36%. Воздух стал чище: уровень диоксида азота (NO2) стал ниже на 37%. Если в Китае этот спад будет длиться год, то из-за загрязнения воздуха умрет на 50-100 тысяч человек меньше, считают ученые из Cicero – центра международных исследований климата в Осло.
Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике «Гринпис»:
«Когда объем парниковых газов снижается у такого гиганта, как Китай, это имеет серьезный эффект: по недавним оценкам, из-за коронавируса в атмосферу попало на 200 млн тонн углекислого газа меньше – а это 0,6% годовых мировых выбросов CO2 в секторе энергетики. И это результаты только одной страны всего за несколько недель. Если количество парниковых газов продолжит снижаться, это может привести к первому заметному падению мировых выбросов после финансового кризиса 2008-2009 годов.
Замедление ритма жизни уменьшает и локальные загрязнения. Например, СМИ передают, что в венецианских каналах стала чище вода. А по данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, количество дней с хорошим качеством воздуха увеличилось в феврале на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года».
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Китайская провинция Хубэй
Можно ли считать, что коронавирус положительно влияет на окружающую среду?
Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике в «Гринпис»:
«Когда мы говорим о влиянии на экологию, необходимо комплексно подходить к этому вопросу и смотреть глобально. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, экономический спад в связи с COVID-19 может отложить многие крупные проекты, включая многомиллиардные инвестиции в чистую энергетику – именно те, которые критично нужны в этом десятилетии для предотвращения потепления до опасного уровня.
Будем честны, пандемия – не очень хорошая причина для снижения выбросов парниковых газов. В случае России коронавирус обнаружил уязвимость углеводородной модели экономики, ударив по ценам на нефть. В очередной раз встал вопрос о финансовой устойчивости стран, экономика которых чрезмерно зависит от ее добычи и экспорта. Необходимо сделать сокращение выбросов парниковых газов не вынужденным, а осознанным. И у нас есть первая надежда на то, что это будет происходить в долгосрочной перспективе: в 2019 году глобальные выбросы CO2 в секторе энергетики впервые не увеличились после двухлетнего роста. Это произошло в основном за счет стран с развитой экономикой, которые переходят на возобновляемые источники энергии».
Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» в WWF:
«На волне популизма многие утверждают, что коронавирус положительно влияет на экологию и изменение климата, но это не совсем так. Нужно смотреть дальше и глубже. Люди меньше выходят на улицу, меньше пользуются транспортом – естественно, их углеродный след снижается. Но они же когда-то выйдут из дома, рано или поздно вернутся к прежнему образу жизни, и все начнется по новой. Поэтому те результаты, которые мы имеем, сугубо краткосрочны и настолько незначительны для климата, что о них даже не стоит говорить – это может многих ввести в заблуждение.
Объем всех антропогенных парниковых газов составляет 54 млрд тонн в год, и изменения в размере одной сотни миллионов CO2 в эквиваленте ничего не значат. В этом году чуть меньше, потом чуть больше – все это сглаживается со временем. Важно не количество выбросов в конкретный год, а концентрация, которая зависит от потока за десятилетия. В будущем эффект от карантина, во время которого вы сидели дома, будет нулевым. И он никак не спасет нас от глобального потепления. Поэтому нельзя забывать про осознанное потребление, возобновляемые источники энергии – это ни в коем случае не может быть брошено под предлогом коронавируса. Если мы хотим узнать, как будет меняться климат, нужно смотреть на концентрацию CO2 , которая продолжает расти из года в год. Тренда на устойчивое снижение количества выбросов пока нет.
Но главное, что необходимо понять в нынешней ситуации с вирусом – снижать рост концентрации CO2 в атмосфере нужно не затягиванием поясов или кризисом, а с помощью разумного потребления. Меры, которые сейчас предпринимаются в отношении коронавируса – это специально организованный «голод», необходимый, чтобы снизить количество погибших из-за пандемии. Но это не способ решения климатических и экологических проблем».
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Карантин в Афинах
Как на экологию повлияет пандемия, если весь мир будет продолжать сидеть на карантине?
Ирина Шмелева, руководитель лаборатории устойчивого городского развития университета ИТМО, директор «Института стратегии устойчивого развития»:
«Тенденция на сокращение выбросов вредных веществ сохранится, если закрытие предприятий продолжится, а использование транспорта в городах сократится повсеместно. Естественно, это будет положительно влиять на здоровье людей, если их минует заражение коронавирусом. В случае продолжения пандемической ситуации говорить о ее плюсах нужно с большой осторожностью. Ведь у каждой медали есть другая сторона: резкое снижение экономики, разорение малого и среднего бизнеса, нарушение привычного уклада жизни, психологические реакции на стресс, потеря близких и вынужденная изоляция. Для улучшения окружающей среды есть более эффективные способы.
Многие зарубежные аналитики говорят, что сейчас слишком рано задавать вопрос о том, приведет ли эпидемия к серьезным сокращениям выбросов СО2 и остановит ли глобальное потепление. И я с этим мнением согласна. Некоторые утверждают, что как только страны вернутся к восстановлению потерь от снижения экономического роста, климатические вопросы уйдут на второй план, и им снова не будет уделяться внимание, чего ни в коем случае нельзя допустить.
Сейчас настало время правительствам задуматься о тех мерах, которые могли бы стать драйверами долгосрочных позитивных изменений. Например, развитие зеленой экономики, инвестиции в возобновляемую энергетику и в модернизацию систем здравоохранения. Тогда можно достичь устойчивого положительного эффекта в решении экологических проблем.
Ситуация с коронавирусом показала, что миллионы людей могут изменить свое поведение, многие компании – стратегии и правила, а правительства – законы. Если мы так быстро реагируем на вирус, значит можем оперативно отвечать и на изменение климата, последствия которого могут оказаться масштабнее Covid-19».
Сколько человек страдает от коронавируса и сколько от глобального потепления?
Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике в «Гринпис»:
«По состоянию на 23 марта 2020, коронавирус затронул уже около 350 тысяч человек по всему миру. По оценкам ученых, к 2060 году 1,4 млрд. человек будут вынуждены переселиться из-за повышения уровня Мирового океана, к 2100 году их количество возрастет до 2 млрд. Если выбросы парниковых газов продолжат расти, то к концу XXI века около 74% населения Земли будет жить в условиях несовместимой с жизнью жары. Это не тысячи и даже не миллионы, а миллиарды людей. То есть если от коронавируса мы прячемся дома в условиях карантина, то при сценарии продолжающегося потепления речь идет о жизни «под куполом». Условия за пределами кондиционируемых помещений могут стать буквально смертельными.
В дальнейшем на территории России прогнозируется существенное расширение ареалов видов, которые распространяют заразные болезни. На Ямале летом 2016 года из-за аномально теплой погоды появилась сибирская язва. К сожалению, по мере продолжения нагрева планеты мы можем ожидать больше таких случаев.
Вряд ли можно сказать, что есть человек, которого изменение климата не затронет – будь то экстремальная жара, наводнение, засуха, необходимость вынужденной миграции и так далее. Но масштаб этих воздействий будет зависеть от наших действий сегодня. Основное правило простое: чем меньше парниковых газов будет накоплено в атмосфере, тем ниже риск наступления необратимых последствий, вызванных изменением климата.
Сейчас усилия многих направлены на борьбу с COVID-19, и мы можем надеяться, что со временем пандемия отступит. Но вот проблема глобального изменения климата с нами точно надолго. И ее нужно решать системно и с такой же неотложностью, как и в случае с коронавирусом. Во время карантина у нас есть время переосмыслить наши ценности и отношения с природой».
Текст: Софья Зима
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