Коронавирус улучшил экологическую обстановку во всем мире. Значимые ли это изменения и что будет после пандемии?

Ирина Шмелева, руководитель лаборатории устойчивого городского развития университета ИТМО, директор «Института стратегии устойчивого развития»:

«Промышленные производства и городской транспорт – основные источники вредных выбросов, которые влияют и на здоровье человека, и на глобальные изменения климата. Карантин заставил всех снизить свое давление на окружающую среду, вызвав улучшение качества воздуха.

По данным Колумбийского университета, уровень транспортной загруженности Нью-Йорка в марте 2020-го сократился на 35% по сравнению с данными 2019 года. В этот же период в городе было зафиксировано снижение выбросов угарного газа на 50%. Также за последние две недели в Нью-Йорке увеличилось количество пользователей системы проката велосипедов – в общественном транспорте есть опасность заразиться. Эти факторы приводят не только к улучшению качества воздуха, но и к сокращению выбросов СО2 – именно они ускоряют изменение климата, последствия которого могут быть более опасными, чем коронавирус».

В Китае в феврале выбросы СО2 сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это произошло из-за уменьшения на 10% числа авиаперелетов и спада производства – в ключевых отраслях оно снизилось на 15-40%, что вызвало сокращение потребления угля на 36%. Воздух стал чище: уровень диоксида азота (NO2) стал ниже на 37%. Если в Китае этот спад будет длиться год, то из-за загрязнения воздуха умрет на 50-100 тысяч человек меньше, считают ученые из Cicero – центра международных исследований климата в Осло.