Петербургские артисты балета снялись на мусорном полигоне для экологического фотопроекта. Зачем это нужно?

Они фотографировались в костюмах из балета Мариуса Петипа «Лебединое озеро», а также других шедевров балетной классики. Например, Сабина Яппарова – в воссозданном костюме Анны Павловой из ее хореографической мелодекламации «Стрекоза», а солист Мариинского театра Василий Ткаченко – в костюме Призрака Розы из балета М. Фокина «Ведение Розы».

Главная цель фотопроекта – обратить внимание людей на проблему несанкционированных свалок, которые наносят большой урон природе, животным и человеку.

Кроме фото, на выставке будет несколько видеоработ, а также инсталляция «Балерина» художника-скульптора Арсения Старынкевича и примы Ксении Шевцовой. Она сделана из пластиковых частей пуант – так авторы хотят призвать артистов балета сдавать свои пуанты в переработку.