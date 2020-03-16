Более 20 петербургских и московских артистов балета станцевали на мусорном полигоне в рамках фотопроекта «Le Souffle. Дыхание» – с 17 по 24 марта эти кадры можно будет увидеть в Arts Square Gallery. Средства от продажи работ будут направлены оператору по обращению с отходами в Ленинградской области на ликвидацию несанкционированных свалок. «Собака.ru» поговорила с авторами проекта Марией Рылеевой-Коган и Ириной Яковлевой о том, как в балетном мире относятся к экологическим проблемам и почему всем нужно обязательно съездить на свалку.
Петербургские артисты балета снялись на мусорном полигоне для экологического фотопроекта. Зачем это нужно?
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Алла Бочарова
На фоне свалки позировали прима Мариинского театра Виктория Терешкина, премьер Мариинского театра Игорь Колб, примы Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова и Любовь Андреева, прима и премьер Театра балета Леонида Якобсона Алла Бочарова и Денис Климук, прима Музыкального театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Ксения Шевцова, солисты Мариинского театра Олеся Новикова, Александр Сергеев, Василий Ткаченко, артист и хореограф Мариинского театра Илья Живой, солисты Михайловского театра Сабина Яппарова, Валерия Запасникова, Андрей Яхнюк, Никита Четвериков, солист театра Станиславского и Немировича-Данченко Борис Журилов.
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Никита Четвериков
Они фотографировались в костюмах из балета Мариуса Петипа «Лебединое озеро», а также других шедевров балетной классики. Например, Сабина Яппарова – в воссозданном костюме Анны Павловой из ее хореографической мелодекламации «Стрекоза», а солист Мариинского театра Василий Ткаченко – в костюме Призрака Розы из балета М. Фокина «Ведение Розы».
Главная цель фотопроекта – обратить внимание людей на проблему несанкционированных свалок, которые наносят большой урон природе, животным и человеку.
Кроме фото, на выставке будет несколько видеоработ, а также инсталляция «Балерина» художника-скульптора Арсения Старынкевича и примы Ксении Шевцовой. Она сделана из пластиковых частей пуант – так авторы хотят призвать артистов балета сдавать свои пуанты в переработку.
Мария Рылеева-Коган
Автор фотопроекта, бывшая артистка балета
«Экосознательность во мне проснулась этим летом — я жила за городом и стала обращать внимание на мусор на заливе и в лесу. Увидела, что люди везде ведут себя непорядочно по отношению к природе. Еще раньше я начала сдавать батарейки от игрушек детей, мы отказались от пакетов, постепенно начала разделять вторсырье.
Когда у нас возникла идея проекта, я позвонила балетным танцовщикам Вике Терешкиной и Саше Сергееву, и не успела еще договорить, а они уже дали согласие. Мне отказал всего один человек, а все остальные поддержали, более того, после съемок некоторые артисты узнавали о нашем проекте и хотели присоединиться. Я восхищена смелостью участников проекта, потому что условия, в которых мы снимали — это все-таки не Мальдивы и не Петродворец. Они стойко и отважно все вынесли.
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Виктория Терешкина
Конечно, на съемках было страшно. Одно дело — когда ты донес пакет до мусорного бака и забыл, совсем другое — когда ты видишь грузовики, вываливающие гигантские кучи. Мы увидели людей, которые вручную сортируют мусор — это колоссальный труд. Масштабы бедствия ужасны — человек производит невероятное количество мусора. Нас поддерживал комитет эконадзора Ленинградской области — они помогли получить разрешение на съемку на свалке, с улицы на такой охраняемый объект не попасть.
Есть среди участников нашего проекта те, кто интересовался вопросами экологии давно. Например, Ксения Шевцова самая экоответственная среди нас, у нее все — от шариковых ручек до одежды — экологичное, она ходит в кулинарию со своими контейнерами. Были и те, кто не был до проекта погружен в тему, но когда они видели эту гору мусора, то говорили: «Ой, мне надо пересмотреть свои взгляды».
Мне бы хотелось, чтобы благодаря нашей работе хотя бы кто-то задумался о том, что он делает. Необходимо воспитывать новую культуру потребления — и об этом важно говорить всем, в том числе и балетному миру»
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Мария Шевякова
Ирина Яковлева
Фотограф
«Экосознательность не включается в один момент, информация долго копилась в моей голове. Постепенно начала обращать внимание на количество пакетов, пластиковых стаканчиков, думать о том, куда все это девается, читала статьи. Теперь хожу в магазины с многоразовыми сумками, в кафе — со своей чашкой, также делают и мои дети, младшим свойственно повторять за родителями.
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Олеся Новикова
Мне захотелось сделать об этом высказывание со своей профессиональной стороны — я фотограф и бывшая артистка балета. Мы с Машей обсуждали это, и проект родился во время беседы. Мы хотели сыграть на контрасте: балерина в белоснежной пачке на фоне самого грязного места, какое только можно придумать. Это была авантюра — мы не знали, сможем ли попасть на свалку, думали, что наверняка никто из артистов не согласится поехать в трико и пачке на мусорный полигон. Предложение так себе. Мы очень удивились, когда стали звонить артистам и почти все сразу же согласились. Мы узнали, что многие из них думают об этом, беспокоятся о будущем, разделяют вторсырье хотят высказаться на тему экологии.
Эмоции от визита на свалку не передать словами. Я всем говорю: если у вас есть возможность попасть на мусорный полигон, воспользуйтесь ею. Это повергает в шок — из-за масштабов, сложной ручной работы, которую выполняют люди. Ты не представляешь себе, что происходит в двух часах езды от твоего дома. Все участники проекта говорили, что теперь никогда не смогут взять в руки пластиковый стаканчик, пакет или трубочку».
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