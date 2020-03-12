Петербург не вошел даже в топ-100 городов по доступности раздельного сбора мусора

Для составления рейтинга эксперты Greenpeace направили запросы в администрации 171 города России с населением от 100 тысяч человек о предоставлении информации об общем количестве придомовых контейнерных площадок и отдельно — количестве мест, оборудованных баками для раздельного сбора. Соотношение числа жителей и стационарных мест для сбора вторсырья и стало основой рейтинга.

На первом месте оказалась Москва, Петербург — лишь 107 в списке, несмотря на то, что по официальным данным доступность баков для раздельного сбора выросла с 2 до 7%. «Город мог бы подняться выше по рейтингу, так как по данным карты Greenpeace recyclemap.ru во дворах стоит в 5,5 раз больше баков для раздельного сбора. Однако администрация города почему-то не включает в свои расчеты баки, установленные частными компаниями», — отмечают экологи.