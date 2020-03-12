Российское отделение Greenpeace выпустило обновленный рейтинг доступности раздельного сбора мусора в крупных городах страны. Петербург не вошел даже в первую сотню — расположившись на 107 строчке списка.
Петербург не вошел даже в топ-100 городов по доступности раздельного сбора мусора
-
Pakhomov Andrey / Shutterstock.com
Для составления рейтинга эксперты Greenpeace направили запросы в администрации 171 города России с населением от 100 тысяч человек о предоставлении информации об общем количестве придомовых контейнерных площадок и отдельно — количестве мест, оборудованных баками для раздельного сбора. Соотношение числа жителей и стационарных мест для сбора вторсырья и стало основой рейтинга.
На первом месте оказалась Москва, Петербург — лишь 107 в списке, несмотря на то, что по официальным данным доступность баков для раздельного сбора выросла с 2 до 7%. «Город мог бы подняться выше по рейтингу, так как по данным карты Greenpeace recyclemap.ru во дворах стоит в 5,5 раз больше баков для раздельного сбора. Однако администрация города почему-то не включает в свои расчеты баки, установленные частными компаниями», — отмечают экологи.
Лидерами рейтинга впервые стали сразу 26 городов России, где все контейнерные площадки оказались оборудованы баками для сбора вторсырья. Среди них в основном города Подмосковья, а также Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты.
«По данным терсхемы по обращению с отходами, власти планируют увеличить долю ТКО, направляемых на переработку, лишь до 37,6% к 2024 году, при этом в документе не прописано создание новых мусоросортировочных станций и комплексов. Такой подход не решит проблему переполненных мусорных полигонов, расположенных в Ленинградской области. Рекомендуем городским чиновникам разработать программу по снижению количества отходов еще на этапе их образования и продвигать многоразовые альтернативы», — говорит эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Антонина Евтешина.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.