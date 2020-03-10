Как и почему Грета Тунберг стала самой влиятельной экоактивисткой в мире?

Стокгольм, Швеция. 20 августа 2018 года. После завтрака Грета завязывает шнурки и собирается выйти из дома, как и миллионы других детей. Однако распорядок дня Греты сегодня изменится. Она не идет в школу, и ее мир (как и наш) никогда не будет прежним.

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года. Ее мать, Малена — знаменитость, оперная певица (представляла Швецию на Евровидении 2009 года) и писательница, а отец Сванте — актер. Семья Тунберг может похвастаться еще одним известным Сванте — Сванте Аррениусом, который получил Нобелевскую премию по химии в 1903 году как первый ученый, изучивший связь между увеличением выбросов углекислого газа и повышением температуры Земли. Исследования глобального потепления, начатые в 1960-х годах, основывались на его физико-химических расчетах. Развлечения, культура, наука — наследие Греты обещает большое будущее и без заботы о мире. Но что-то в этой истории идет не по плану.

Грета была любопытным ребенком. Когда ей исполнилось восемь, она начала задаваться вопросом, почему мама и папа строго следили за тем, чтобы выключать свет, не тратить лишнюю воду во время чистки зубов и никогда не выбрасывать еду. Она решила узнать больше и начала читать книги. Узнала о глобальном потеплении и его последствиях для здоровья планеты. Она занервничала — вероятно, ей хотелось подумать о чем-то другом, но у нее был свой, особый, взгляд на вещи, и просто не получалось отпустить эту мысль: «Если сжигание ископаемого топлива угрожает нашему существованию, как можно просто продолжать дальше?»