17-летняя экоактивистка Грета Тунберг вдохновила людей по всему миру от Европы до Австралии каждую пятницу миллионами выходить на улицы, требуя от политиков «быстрых и решительных действий» по борьбе с глобальным потеплением. В издательстве «Бомбора» вышла книга «Меня зовут Грета. Голос, который вдохновил весь мир». «Собака.ru» публикует отрывок из нее.
Как и почему Грета Тунберг стала самой влиятельной экоактивисткой в мире?
Стокгольм, Швеция. 20 августа 2018 года. После завтрака Грета завязывает шнурки и собирается выйти из дома, как и миллионы других детей. Однако распорядок дня Греты сегодня изменится. Она не идет в школу, и ее мир (как и наш) никогда не будет прежним.
Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года. Ее мать, Малена — знаменитость, оперная певица (представляла Швецию на Евровидении 2009 года) и писательница, а отец Сванте — актер. Семья Тунберг может похвастаться еще одним известным Сванте — Сванте Аррениусом, который получил Нобелевскую премию по химии в 1903 году как первый ученый, изучивший связь между увеличением выбросов углекислого газа и повышением температуры Земли. Исследования глобального потепления, начатые в 1960-х годах, основывались на его физико-химических расчетах. Развлечения, культура, наука — наследие Греты обещает большое будущее и без заботы о мире. Но что-то в этой истории идет не по плану.
Грета была любопытным ребенком. Когда ей исполнилось восемь, она начала задаваться вопросом, почему мама и папа строго следили за тем, чтобы выключать свет, не тратить лишнюю воду во время чистки зубов и никогда не выбрасывать еду. Она решила узнать больше и начала читать книги. Узнала о глобальном потеплении и его последствиях для здоровья планеты. Она занервничала — вероятно, ей хотелось подумать о чем-то другом, но у нее был свой, особый, взгляд на вещи, и просто не получалось отпустить эту мысль: «Если сжигание ископаемого топлива угрожает нашему существованию, как можно просто продолжать дальше?»
Семейная склонность к науке и поддержка родителей помогли Грете узнать как можно больше. Это привело к нехорошим последствиям — Грета прочитала все, что смогла найти, и информация забила ее разум, словно осенние листья — канализацию. В одиннадцать лет она впала в депрессию, перестала есть и похудела на 10 кг за два месяца. Она перестала говорить. Родители отвезли девочку к врачам, которые диагностировали синдром Аспергера и избирательный мутизм. Аспергер — это легкая форма аутизма, которая не мешает обучению или речи, но часто проявляется в виде целеустремленности в изучении отдельных предметов и отсутствии социальных ограничений в продвижении собственных идей. Селективный мутизм, с другой стороны, это неспособность говорить с людьми и на темы, которые не близки. Глаза Греты загорались только тогда, когда она делилась своими опасениями по поводу будущего планеты: «Что мы делаем, чтобы спасти себя, спасти наших детей, моих внуков?». Поняв, что это необходимо, родители попросили ее сначала объяснить это им, а потом рассказать другим. Они слушали. Ее мать перестала летать на выступления в заграничных оперных театрах, отец водил электромобиль, и вся семья больше не ела мяса. Чем больше Грета понимала, что способна что-то изменить, тем сильнее она себя чувствовала.
«Мы не можем справиться с кризисом, не рассматривая его как кризис... У нас закончились оправдания, и нет времени». Вместо того, чтобы идти в школу утром 20 августа, Грета села на тротуар возле здания парламента Швеции в Риксдаге, держа в руках плакат с несколькими словами. На картонке было написано: «Школьная забастовка за климат».
Лето 2018 года в Швеции выдалось невероятно жарким. Температура достигла беспрецедентных 35 °C, что привело к массивным лесным пожарам, на борьбу с которыми страны Европы бросили все силы, включая самолеты с водяными бомбами. 9 сентября должны были состояться выборы, и Грета решила: «Если никто ничего не собирается делать, то буду я». Двадцать дней подряд она сидела перед зданием парламента. Общество все больше проявляло к ней интерес. Первыми стали ее учителя, которые разделились на тех, кто считал ее поведение неуместным, и тех, кто приходил и садился рядом, вслед за многими обычными гражданами и активистами, молодыми и не очень. Затем пришли первые журналисты и история попала в Twitter и Facebook. Через пару недель хештег #SchoolStrikeForClimate (#ШкольнаяЗабастовкаЗаКлимат) стал глобальным.
Ноябрь. Три месяца прошло с того утра, когда Грета в одиночку села перед зданием шведского парламента. И вот она уже вышла на сцену TEDxStockholm (TED — международная платформа, которая способствует распространению новых идей и мнений). В синей толстовке, застегнутой на молнию, Грета произносит одиннадцатиминутную речь, состоящую из ключевых высказываний и важнейших фактов. Совсем скоро миллионы людей будут делиться отрывками из нее в соцсетях. Самое важное послание таково: давайте объединяться.
«Каждое пятничное утро выходите к зданиям своих правительств. Требуйте немедленных изменений». Тем, кто говорит, что дети должны оставаться в школе и учиться, чтобы решить эту проблему, Грета отвечает: «Что делать с глобальным потеплением уже понятно. У нас есть все факты и пути решения. Все, что нужно сделать, — это проснуться и изменить себя. И почему я должна готовиться к будущему, которого вскоре не станет?». В конце первого выступления на TED Talk Грета напоминает слушателям: «Некоторые говорят, [...] не имеет значения, что мы делаем. Но я думаю, что если несколько детей могут попасть в заголовки газет по всему миру, просто не приходя в школу несколько недель, представьте, что мы могли бы сделать вместе, если бы захотели». Так, на девятой минуте этой речи, родилась «зеленая нация» — сотни и тысячи студентов в 270 странах по всему миру серьезно отнеслись к приглашению и собрались организовать комитеты #FridaysForFuture, обмениваясь материалами, информацией и лозунгами. Грета уже была лидером этой коллективной совести, когда в Давосе в Швейцарии 25 января 2019 года она стояла перед самыми влиятельными людьми мира, собравшимися на Всемирном экономическом форуме, и, не выказывая ни капли страха, заявляла: «Я хочу, чтобы вы паниковали, чтобы вы чувствовали страх, как чувствую его я каждый день».
Делегаты слушают, кто-то предлагает делать записи (не без смущения). Ее спокойствие и авторитет покорили управляющего директора Международного валютного фонда, Кристину Лагард, которая опубликовала твит: «Дети, продолжайте заставлять нас поступать правильно».
Первая глобальная забастовка в пятницу 15 марта привела к тому, что 1,6 миллионов школьников вышли на улицы в 1700 городах по всему миру. Изображения мирных, ярких протестов, от Мельбурна до Сан-Франциско, появляются в ленте Греты в Facebook, Twitter и Instagram. Молодежь самоорганизовалась в школах и за их пределами, многие прочитали краткое содержание последнего доклада, выпущенного Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), органом, уполномоченным Организацией Объединенных Наций (ООН) для изучения изменения климата. В отчете объясняется, как ограничение предельного глобального потепления до 1,5 °C может предотвратить крайне серьезные последствия.
Аналитики фондового рынка уже давно определили потенциал экологических проблем в обрушении мировых рынков. В 2011 году Майло Кресс, девятилетний американский мальчик, начал онлайн-кампанию против пластиковых трубочек (Be Straw Free), заставив Starbucks и McDonald’s принять меры. Потребление охраняемых видов животных людьми (например, акульих плавников в Китае) также резко сократилось за последние шесть лет благодаря информационным кампаниям (например, тем, что проводят школьники в Гонконге). Как напомнила Грета: «Наш вклад, пусть даже небольшой, всегда полезен — если мы объединимся, то можем получить потрясающие результаты».
Слово «ответственность» стало чрезвычайно важным для мобилизации «зеленой нации», вдохновив не только тех, кто находится у власти и кому «необходимо немедленно принять непопулярные меры», но и отдельных граждан. Абсолютная вовлеченность Греты, трансформация ее страха и беспокойства в активную кампанию за перемены подали яркий пример: #ClimateAction превратилось в #MyClimateAction (#МояЗащитаКлимата). Эта тенденция отвечает на вопрос, поднятый Ли Хвесоном, председателем МГЭИК: «Ограничение потепления до 1,5 °C физически возможно; технология и техника есть; вопрос в том, будут ли люди и общество поддерживать политиков в принятии этих мер». Ответ молодежи — да, мы будем.
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