Цветы, которые получают множество женщин на 8 Марта, следует выбрасывать в контейнер для смешанных отходов, ведь они не относятся к перерабатываемым отходам. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на регионального мусорного оператора компанию «Эколайн».
Эксперты рассказали, что делать с подаренными цветами после праздника
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Фото: Shutterstock
«Возможно, кто-то захочет измельчить их в диспоузере, но не со всеми цветами это можно сделать. Все-таки не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты: стебли цветов (хризантемы, розы)», – пояснили специалисты. Лучше покупать и дарить цветы в горшках, уточнили в компании.
Международный женский день — праздник, который ежегодно отмечается 8 марта во многих странах. Исторически появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.
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