Эксперты рассказали, что делать с подаренными цветами после праздника

«Возможно, кто-то захочет измельчить их в диспоузере, но не со всеми цветами это можно сделать. Все-таки не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты: стебли цветов (хризантемы, розы)», – пояснили специалисты. Лучше покупать и дарить цветы в горшках, уточнили в компании.