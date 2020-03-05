Как в Финляндии производят экологичную упаковку – и чему стоит (или не стоит) поучиться России

Упаковка – тоже мусор

Ежедневно все мы производим отходы, которые проживут дольше нас, но не осознаем этого, потому что быстро от них избавляемся. Особенно незаметно это происходит с одноразовыми вещами, к которым относится упаковка любой продукции. Будь то пакет из-под замороженной рыбы, пельменей или коробка из-под пиццы – все это мусор, который окажется на свалке. Лучший способ избежать его – покупать товары без упаковки, но не всегда это возможно.

Чаще всего упаковку делают из пластика. За последние двадцать лет объем его производства достиг заоблачных высот: к 2015 году было сделано 320 миллионов метрических тонн, что превышает вес всех ныне живущих на планете людей.

По подсчетам фонда Эллен Макартур «Новая пластиковая экономика», учитывая увеличение скорости производства пластика, к 2050 году в океане его будет больше, чем рыбы. И это лишь малая часть последствий.

Сегодня европейские страны разрабатывают новые экологичные альтернативы, чтобы повлиять на ситуацию. Корреспондентка «Собака.ru» побывала в Финляндии на бизнес-миссии Zero Waste, организованной администрацией города Котка, агентством развития региона Котка — Хамина Cursor при поддержке Петербургского фонда развития бизнеса, и узнала, как благодаря новым технологиям производят экологичную упаковку.