Биоразлагаемые пакеты, посуда из кукурузного крахмала и бумажные стаканчики не внушают доверия и вызывают много вопросов – а не гринвошинг ли? Пока в России ищут зеленые решения, в Финляндии их создают. «Собака.ru» изучила, что такое экологичная упаковка, как ее делают финны и для чего она нужна.
Как в Финляндии производят экологичную упаковку – и чему стоит (или не стоит) поучиться России
Упаковка – тоже мусор
Ежедневно все мы производим отходы, которые проживут дольше нас, но не осознаем этого, потому что быстро от них избавляемся. Особенно незаметно это происходит с одноразовыми вещами, к которым относится упаковка любой продукции. Будь то пакет из-под замороженной рыбы, пельменей или коробка из-под пиццы – все это мусор, который окажется на свалке. Лучший способ избежать его – покупать товары без упаковки, но не всегда это возможно.
Чаще всего упаковку делают из пластика. За последние двадцать лет объем его производства достиг заоблачных высот: к 2015 году было сделано 320 миллионов метрических тонн, что превышает вес всех ныне живущих на планете людей.
По подсчетам фонда Эллен Макартур «Новая пластиковая экономика», учитывая увеличение скорости производства пластика, к 2050 году в океане его будет больше, чем рыбы. И это лишь малая часть последствий.
Сегодня европейские страны разрабатывают новые экологичные альтернативы, чтобы повлиять на ситуацию. Корреспондентка «Собака.ru» побывала в Финляндии на бизнес-миссии Zero Waste, организованной администрацией города Котка, агентством развития региона Котка — Хамина Cursor при поддержке Петербургского фонда развития бизнеса, и узнала, как благодаря новым технологиям производят экологичную упаковку.
Как Kotkamills производит перерабатываемую упаковку
В небольшом финском городе Котка с населением 50 тысяч человек находится предприятие Kotkamills – один из мировых лидеров производства безопасной и полностью перерабатываемой упаковки. Оно появилось в 1872 году и тогда представляло собой обычный лесопильный завод. Сегодня же он объединил максимально возможное использование дерева и расширился до трех направлений, работающих по принципу круговой экономики (это экономика, основанная на возобновлении ресурсов). Например, целлюлозное волокно для картона используется в производстве до 7 раз, а бывшая в употреблении упаковка перерабатывается затем в обычную бумагу.
Завод выпускает ламинированную бумагу для напольных покрытий и картон для пищевой упаковки со специальным барьерным слоем – это вторая по величине линия в Европе, ее мощность – 400 тыс. тонн в год. При этом предприятие работает только по заказу и производит ровно столько, столько требуется. Особенность Kotkamills в том, что вся их продукция биоразлагаемая. Пищевая упаковка, посуда для еды, напитков «на вынос» не содержат пластикового слоя. Картон, из которого все это производят, покрывают защитным биосоставом на водной основе, что позволяет наливать в стаканчики из этого материала горячие напитки и класть в боксы еду с соусами. Как отмечает руководитель отдела сбыта завода Kotkamills Давид Ролсер, их достижения уже оценил даже «Макдоналдс». Компания сотрудничает более чем с 50 странами, но до России еще не добралась. Пластик – один из самых дешевых материалов, поэтому упаковка из экологичного картона все-таки на несколько центов дороже. В масштабах большого бизнеса разница ощутима, поэтому многие заказчики не решаются перейти на зеленые альтернативы.
Биопокрытие Colomber – экологичные стаканы и plastic-free упаковка
Большинство стаканов для напитков to go не являются бумажными, так как их внутренняя поверхность покрыта полистироловой пленкой – тонким слоем пластика, из-за чего стаканчик будет разлагаться более 100 лет. Кроме того, его невозможно переработать, ведь он сделан из смешанных материалов. Но пять лет назад финская компания Colombier перевернула игру, создав свою экологичную альтернативу – уникальное барьерное покрытие BioBarrier, которое не пропускает воду и защищает упаковку от жировых следов. Оно не содержит пластика и состоит из воды, водяного пара, минеральных масел и устойчивых смазок, поэтому является полностью биоразлагаемым и компостируемым продуктом. Еще одна особенность этого барьера в том, что потом картонную продукцию можно отправить на переработку вместе с обычной бумагой, и полученное волокно будет использовано снова. Такое экологичное покрытие выдерживает температуру от -40 до +230 градусов.
В 2019 году новая технология Colombier была признана лучшей в рамках международного конкурса NextGen Cup Challenge, организованного глобальными компаниями Starbucks, McDonald’s, The Coca-Cola Company при поддержке Всемирного дикого фонда природы (WWF). Если Kotkamills может покрывать только тот картон, который производит, то на заводе Colombier через машину можно пропустить любой материал, даже ткань. Также на предприятии есть специальные машины, которые занимаются термическим склеиванием шва на картонных чашечках, при котором не используется клей.
Карл-Эрик Гуттормсен, региональный директор завода Colombier: «Обычно на коробку из-под пиццы наносят 35 грамм пластика, чтобы она держала тепло и была жироустойчива. Мы же используем только 12 грамм покрытия, и оно полностью биоразлагаемое. Бумажный пакет, обработанный нашим слоем, позволяет дольше сохранить свежесть продукта. В супермаркетах такой товар официально продается на 2 дня дольше, чем товар в другой упаковке. В нашем пакете можно носить даже воду в сауну. Мы знаем, что для бизнеса цена – решающий фактор. Наши клиенты понимают, что этот продукт дороже, и они готовы платить больше. Продукцию Colombier можно сравнить с машиной Tesla. Зимой на дизеле вы проедете, возможно, дольше, но, несмотря на высокую цену, Tesla экологична и эксклюзивна, и это круто».
Биоразлагаемые трубочки и баночки для косметики Sulapac
В 2016 году Суви Хайми и Лаура Тиркконен-Раджасало, биохимики из Хельсинки, осмотрели свои ванные комнаты и увидели, сколько одноразового пластика у них на полках. Они придумали решение и разработали экологичную альтернативу Sulapac – это биоразлагаемый материал, который не содержит микропластика. Кроме того, он изготовлен из возобновляемых источников и сертифицированной древесины. Его можно использовать в качестве упаковки для всего: от косметики до продуктов питания, подарочных коробок и многого другого. У него есть все преимущества пластика, но он полностью разлагается и не оставляет следов после исчезновения. Из него также делают расчески, пуговицы, вешалки и другие вещи.
В 2017 году компания Chanel инвестировала в развитие этой технологии 15 млн евро, поэтому сегодня экологичная упаковка косметических средств – одно из главных направлений, в котором развивается Sulapac. При соприкосновении с водой упаковка разлагается, поэтому такой материал непригоден для продукции на водной основе, зато он отлично подходит для средств на основе масел и жиров.
Компания Sulapac также создала свою экологичную версию пластиковой трубочки, которую можно использовать для питья до 24 часов. Если ее просто выбросить, спустя 3-5 лет от нее не останется и следа. В домашнем холодном компостировании она разложится до 20 недель.
Эрно Сувалахти, директор по продажам компании Sulapac: «Вместе с хельсинским университетом мы проводили исследования, в рамках которых они погружали наши трубочки в холодную воду Балтийского моря. Сейчас эксперименты показывают, что за 2-3 года они даже в холодной воде исчезнут. При этом нужно понимать, что просто выбрасывать отходы в природу – не лучшее решение. Мы рекомендуем компостировать наши трубочки на специальных предприятиях вместе с биоотходами или сжигать их».
Компания сотрудничает преимущественно со странами Европы, но в России пока отклика не нашла.
Цифровая упаковка замкнутого цикла Package Media
В Финляндии находится первый и единственный завод в Европе по производству цифровой упаковки. Компания PackageMedia появилась в 2017 году, на данный момент это самый большой стартап в Финляндии в сфере упаковки, который сотрудничает с 50 странами мира.
Предприятие производит упаковку на современном многоцветном офсетном оборудовании, которое не создает выбросов СО2, влияющих на изменение климата. Цифровое производство приносит в 10 раз меньше потерь, нежели традиционное, и позволяет печатать ровно столько, сколько нужно. Кроме того, завод PackageMedia работает по принципам устойчивого развития: 95% его отходов подлежат вторичной переработке.
Директор предприятия PackageMedia Ханну Раутакорпи считает упаковку новым социальным медиа, на которую нужно смотреть шире. Она предоставляет разные коммуникации, которые можно использовать как инструмент в маркетинге.
«Мы объявили конкурс фотографий на самый лучший пейзаж в Финляндии и выбрали 1200 снимков, которые напечатали на упаковке для печенья. Каждая картинка повторилась не более 100 раз. Люди искали свои кадры на полках магазинов и рассказывали об удаче в соцсетях – этот квест имел большой успех», – рассказывает Ханну Раутакорпи.
В 2019 году PackageMedia совместно с Fazer запустили услугу, в рамках которой любой желающий мог заказать шоколад с индивидуальной надписью на обертке, а затем отправить ее близкому человеку. С помощью шоколадных плиток люди признавались друг другу в любви и даже делали предложения руки и сердца. Так компания помогает другим производителям быть не просто гибкими и оригинальными в решениях относительно упаковки, но еще и экологичными.
Почему в России не так?
Анна Гаркуша, движение «РазДельный сбор», руководитель направления по работе с органами власти: «Если вы заменили бумажный пакет на пластиковый, вы еще не молодец. Вы просто неравнодушный человек, который понял, что пора что-то менять. Если вы задумаетесь, то в следующий раз возьмете с собой авоську. Переходить от одного одноразового к другому, полностью меняя линии производства – не выход. Раньше была нефть, а теперь древесина – а разве дерево быстро растет? Даже если материал биоразлагемый, на его создание тратятся ресурсы, которые откуда-то берутся. Мы должны принимать сразу правильное решение и внедрять многоразовую тару. Более того, в России нет смысла внедрять биоразлагаемые материалы, так как они требуют промышленного компостирования, которого у нас нет. Все эти отходы пойдут на помойку или сжигание, в чем тогда разница? Иногда технологии приносят не только пользу окружающей среде, но и вред. Например, если финским барьерным слоем покрывают коробку из-под пиццы, которую потом можно сдать на макулатуру – это хорошо. Если же это используют для одноразовых стаканчиков – это плохо, так как без них можно было обойтись вовсе. В данном случае это лишь подталкивает людей к использованию одноразового.
К сожалению, российскому бизнесу не выгодно создавать что-то экологичное – со стороны власти это также никак не поддерживается. Если бы правительство как-то мотивировало бизнес быть устойчивым и, например, давало бы преференции тому общепиту, в котором используется залоговая тара, то у людей была бы заинтересованность что-то менять. Это серьезная работа по налаживанию системы, которая может привести сразу к устойчивым решениям. И, по моему мнению, это лучше, чем перейти от одного одноразового материала к другому.
Проблема неперерабатываемых отходов существует по нескольким причинам. Во-первых, в России цена пластика «7» настолько низкая, что его проще отправить на помойку. На сегодняшний день у нас нет доступных технологий по переработке этого материала. Вторая проблема заключается в том, в России отходы очень сложно собрать и отделить их друг от друга. Все это делают люди вручную на больших сортировочных станциях. И они вряд ли смогут на глаз отличить картон с пластиковым слоем и картон с водным покрытием – скорее всего, и то и другое отправится на помойку. Не все современные экологичные решения вписываются в российские реалии, поэтому необходимо придумывать что-то свое».
Текст: Софья Зима
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