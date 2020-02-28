Статистика дня: 34% проблем россиян в сфере обращения с отходами в неправильном сборе мусора

По данным организации, с момента запуска системы «РЭО Радар», помогающей обнаружить и решить проблему с утилизацией мусора, россияне оставили более 30 тысяч заявок, половина которых — просьбы рассказать о правилах раздельного сбора мусора, а также объяснить полномочия региональных операторов. Быстрее и эффективнее запросы обрабатываются в Московской, Белгородской и Нижегородской областях.

Полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%. По данным аналитиков, к 2024 году подобную участь ждет еще 15 регионов страны. Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки.

Россия готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. А еще посмотрите на то, как петербургские рабочие спрятали мусор в блокадном памятнике оборонительного рубежа «Ижора» (и никогда за ними не повторяйте).

Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Художники петербургского объединения «Митьки» запускают движение «Митьковский экологический патруль». А еще мусорный полигон «Новоселки» в петербургском Левашово рекультивируют на 70% к 2020 году, а в микрорайоне Полюстрово началась ликвидация мусорной свалки — отходы накапливались там с начала 1990-х годов.

Сортировать отходы и сдавать их на переработку в Петербурге – это не только реально, но и совсем не сложно. Чтобы доказать это, «Собака.ru» составила исчерпывающую инструкцию по раздельному сбору: куда его отдавать, как хранить дома, что из него делают и почему заняться этим должен каждый.