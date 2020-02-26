«В Петербурге грех не быть экосознательным»: экоактивисты — о том, как решать проблему пластикового загрязнения

С чего начать, чтобы стать более экоосознанным?

Анастасия Василькиоти: На все эти сложные телодвижения нужен ресурс. Не стоит резко менять все привычки, следует начать с чего-то одного. Надо осознать, что хозяева планеты, города, собственного мусорного ведра – мы сами. Ждать от кого-то шагов навстречу бессмысленно. Когда почувствуете себя хозяином ситуации, начнут находиться решения. В вопросе вторсырья стоит начать с чего-то очевидного и простого: стекла, картона, металла. В маркировках пластика надо учиться разбираться, прилагать усилия. Посмотрите на карте recyclemap пункты приема рядом с вашим домом, поймите, какие фракции вам удобно сдавать. Тогда можно задуматься о следующем шаге.

Карина Ивченко: Самая главная экопривычка – включать голову. Надо понимать, что ваши действия несут последствия. На нашем курсе мы предлагаем эксперимент: люди неделю собирают свои сухие отходы. Они всегда удивляются количеству, думают, что от них образуется лишь маленький мешочек, а на самом деле это не так. Посмотрите, из чего состоят ваши отходы, подумайте, можно ли купить вещи в другой упаковке. Нужно чаще задаваться вопросами во время покупок: необходимы ли они, можно ли купить с рук или взять в аренду? Если купили, то подумайте, что вы сделаете с вещью, когда она перестанет работать, быть нужной. Сейчас много говорят про переработку, кажется, что в ней весь смысл. Но она имеет ограничения, уровень нашего потребления гораздо выше. Выход в сокращении отходов. Любой одноразовый якобы эковариант, например, замена пластиковых ватных палочек на деревянные – это трата ресурсов, которые потом выбрасываются.

Многие повторяют лозунг «Спасем планету». Не нужно спасать планету, она много миллиардов лет прекрасно жила без нас. Если закончится пресная вода или чистый воздух, то умрем мы, а не планета. Мы делаем хуже только себе. Если сейчас нам не удастся поменять мышление, потомки не скажут «Спасибо» за оставленные груды мусора.

Ирина Скипор: Цените свой комфорт, себя. Если делать что-то через силу, можно натворить много нехорошего, и вы будете себя винить. Моя проблема – это чувство вины. Мы не хвалим себя за мелочи, но ругаем за малейшие промахи: взял пакет в магазине и начал думать, что от этого все умрут, тебя осудят. Это не так. Любое позитивное действие хорошо, не стоит себя винить, если вы не успеваете, у вас нет другой возможности, кроме как взять этот бумажный стаканчик.

Сейчас появилось много информации об экологии. Когда человек к ней приходит, он сходит с ума. Многие привычные его действия оказываются вредными для окружающей среды. Тогда он идет дальше – узнает о многоразовых кружках, ватных палочках, экомешочках и начинает их скупать. Тут начинается другая проблема – перепотребление многоразовых вещей. Их делают красивыми, модными, появляются целые коллекции. Вам столько не нужно. Перед покупкой покопайтесь в своих вещах. Никто не мешает попросить сделать кофе в обычную керамическую кружку, а экомешочек можно сшить из старой футболки.

Анастасия Василькиоти: А пластиковый мешочек может стать экомешочком, если вы используете его много раз. Мы кладем пакеты в яйцо от киндер-сюрприза и носим с собой.