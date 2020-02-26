15 февраля в амфитеатре Ленполиграфмаша «Собака.ru» провела открытую конференцию «Петербург будущего». В ее рамках прошел круглый стол на тему «2020 год — Как быть экосознательным? Какие шаги предпринять, чтобы не вредить планете?». Участники встречи: создатели первого в городе «Экотакси» Всеволод и Анастасия Василькиоти, президент экологической организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко, а также координатор программы «Ноль отходов» петербургского офиса Greenpeace Ирина Скипор. Мы записали самые интересные цитаты.
«В Петербурге грех не быть экосознательным»: экоактивисты — о том, как решать проблему пластикового загрязнения
Почему нельзя покупать одноразовые пластиковые вещи и выбрасывать их, не разделяя, как раньше?
Ирина Скипор: Одноразовый пластик, которые мы используем, никуда не испаряется. В лучшем случае, он лежит на свалке, в худшем – попадает в природу. С этим потом живут животные, на мусоре начинают прорастать растения. Я была в экспедиции на Байкале, видела это собственными глазами. Я и раньше знала, что проблема есть, но когда прикоснулась к ней, поняла, насколько она глобальна. В экспедиции на берегах часто попадались окурки, а со мной был коллега-курильщик — он собирал их штук по 200 в день, и после этого уже не смог курить. При этом сегодня все устроено так, что люди приходят в магазин за продуктами, а уходят из него с кучей мусора, в котором есть немного еды.
По последним данным, 74% россиян не сортируют мусор, так как уверены, что все выбрасывается в одну кучу. Так ли это? И кому можно доверять?
Карина Ивченко: Вокруг раздельного сбора много мифов, в том числе и этот. Частным пунктам и инициативам вроде «Экотакси», которые требуют усилий предпринимателя и его финансовых затрат на организацию, можно доверять. Им незачем делать это для показухи — зарабатывают они на этом немного, движет ими желание сделать что-то общественно полезное. Контейнеры около жилых комплексов, которые устанавливают управляющие компании совместно с инициативными жителями, — тоже чаще всего заслуживают доверия. В общественных зонах, на вокзалах, аэропортах бывает, что вторсырье собирают для галочки, я бы не рекомендовала доверять контейнерам там. В таких условиях возможен большой процент ошибок в сортировке, маловероятно, что кто-то будет его досортировывать. Вы имеете право запрашивать информацию, куда вывозится сырье из пунктов. Если вам не отвечают или отвечают туманно, стоит задуматься. Пользуйтесь услугами тех компаний, которые не боятся рассказывать о себе, объяснять, информировать.
Всеволод Василькиоти: Этот миф связан с тем, что гонять машину за каждым видом сырья может быть слишком затратно. К тому же, досортировка в любом случае понадобится. Поэтому часто приезжает одна машина, которая забирает все виды пластика сразу. Стекло могут собирать вместе с пластиком — оно падает вниз контейнера, его легко потом достать. Иногда компании расставляют клетки для сбора, например, ПЭТа. Люди пользуются ими, в какой-то момент организация прекращает деятельность, а клетки остаются. Тогда управляющая компания начинает вывозить их содержимое на полигон, и складывается мнение, что в России нет раздельного сбора отходов.
Легко ли в Петербурге быть экоосознанным?
Всеволод Василькиоти: Полтора года назад, когда мы начинали работать, пунктов было гораздо меньше. Сейчас есть «Правила Деления» от МЕГИ Парнас и IKEA, пункты на Софийской, 125 и в Аннино.
Ирина Скипор: Мне нравятся магазины без упаковки, в них можно купить продукты, бытовую химию и косметику в свою тару на развес, а также многоразовую альтернативу многим привычным вещам. Их сейчас в Петербурге штук пять: «Крупа» в Петроградском районе, FreeDom у «Достоевской», «Покупай правильно» на Фонтанке, B12 Zero Waste в «Голицын лофте» и «В авоську» в Московском районе. У некоторых есть доставка. Не стоит думать, что если рядом с вами нет такого магазина, то у вас нет возможности обойтись без упаковки: в любом супермаркете можно купить фрукты и овощи на развес в экомешочек — благодаря инициативе Greenpeace их продают в том числе в «Пятерочках».
Есть очень крутой сервис – «Еда спасет мир». Ребята спасают фрукты, овощи, крупы, у которых всё в порядке со сроком годности, но они уже не нужны. У них можно заказать кейтеринг.
Карина Ивченко: В Петербурге грех не быть экосознательным. У нас порядка 30 шеринг-сообществ, с помощью которых можно раздать или взять ненужные вещи в хорошем состоянии: взять еду, стройматериалы, медикаменты, детские игрушки и многое другое. Есть секонд-хенды и благотворительный магазин «Спасибо», где можно приобрести вещи и отдать свои.
Конечно, хочется, чтобы контейнеры для раздельного сбора были в каждом дворе. Но часто мы просто ищем себе оправдания. Я была во многих городах Европы и жила среди местных. В Испании, Италии, где контейнеры находятся рядом с каждым домом, только 30-50% людей сортируют вторсырье. Проблема — в отсутствии активного просвещения. Все зависит от нашей инициативы: чем больше мы показываем, что нам это нужно, ходим в магазин со своими мешочками, бутылками, в кофейнях просим налить в свою кружку, тем больше появляется возможностей жить экологично.
С чего начать, чтобы стать более экоосознанным?
Анастасия Василькиоти: На все эти сложные телодвижения нужен ресурс. Не стоит резко менять все привычки, следует начать с чего-то одного. Надо осознать, что хозяева планеты, города, собственного мусорного ведра – мы сами. Ждать от кого-то шагов навстречу бессмысленно. Когда почувствуете себя хозяином ситуации, начнут находиться решения. В вопросе вторсырья стоит начать с чего-то очевидного и простого: стекла, картона, металла. В маркировках пластика надо учиться разбираться, прилагать усилия. Посмотрите на карте recyclemap пункты приема рядом с вашим домом, поймите, какие фракции вам удобно сдавать. Тогда можно задуматься о следующем шаге.
Карина Ивченко: Самая главная экопривычка – включать голову. Надо понимать, что ваши действия несут последствия. На нашем курсе мы предлагаем эксперимент: люди неделю собирают свои сухие отходы. Они всегда удивляются количеству, думают, что от них образуется лишь маленький мешочек, а на самом деле это не так. Посмотрите, из чего состоят ваши отходы, подумайте, можно ли купить вещи в другой упаковке. Нужно чаще задаваться вопросами во время покупок: необходимы ли они, можно ли купить с рук или взять в аренду? Если купили, то подумайте, что вы сделаете с вещью, когда она перестанет работать, быть нужной. Сейчас много говорят про переработку, кажется, что в ней весь смысл. Но она имеет ограничения, уровень нашего потребления гораздо выше. Выход в сокращении отходов. Любой одноразовый якобы эковариант, например, замена пластиковых ватных палочек на деревянные – это трата ресурсов, которые потом выбрасываются.
Многие повторяют лозунг «Спасем планету». Не нужно спасать планету, она много миллиардов лет прекрасно жила без нас. Если закончится пресная вода или чистый воздух, то умрем мы, а не планета. Мы делаем хуже только себе. Если сейчас нам не удастся поменять мышление, потомки не скажут «Спасибо» за оставленные груды мусора.
Ирина Скипор: Цените свой комфорт, себя. Если делать что-то через силу, можно натворить много нехорошего, и вы будете себя винить. Моя проблема – это чувство вины. Мы не хвалим себя за мелочи, но ругаем за малейшие промахи: взял пакет в магазине и начал думать, что от этого все умрут, тебя осудят. Это не так. Любое позитивное действие хорошо, не стоит себя винить, если вы не успеваете, у вас нет другой возможности, кроме как взять этот бумажный стаканчик.
Сейчас появилось много информации об экологии. Когда человек к ней приходит, он сходит с ума. Многие привычные его действия оказываются вредными для окружающей среды. Тогда он идет дальше – узнает о многоразовых кружках, ватных палочках, экомешочках и начинает их скупать. Тут начинается другая проблема – перепотребление многоразовых вещей. Их делают красивыми, модными, появляются целые коллекции. Вам столько не нужно. Перед покупкой покопайтесь в своих вещах. Никто не мешает попросить сделать кофе в обычную керамическую кружку, а экомешочек можно сшить из старой футболки.
Анастасия Василькиоти: А пластиковый мешочек может стать экомешочком, если вы используете его много раз. Мы кладем пакеты в яйцо от киндер-сюрприза и носим с собой.
Как агитировать окружающих становиться экологичнее и не раздражать их?
Анастасия Василькиоти: Можно ничего никому не говорить, а демонстрировать своим примером. Живите обычной жизнью и показывайте ее со всеми экомешочками, многоразовыми бахилами, едой из контейнера. Я наоборот стараюсь утешать близких, говорить, что не осуждаю их. Для старшего поколения возможность использовать одноразовые вещи – признак благополучия.
Карина Ивченко: Агрессия и непрошенные советы – это враги экопросвещения. Они ни к чему не приведут, здесь нужен позитив и свой пример. Мои родители долго противились раздельному сбору. Когда гостила у них, просила откладывать мое сырье, в Выборге раз в месяц помогала активистам на акциях, отвозила, сортировала отходы на месте. Сначала родители крутили у виска, спрашивали, получаю ли я за это деньги. Я отвечала им без осуждения. За год-полтора они привыкли. Больше всего меня поразило, когда мама купила корм для кота в пакетиках, а папа сказал : «Зачем ты купила в такой упаковке? Она не сдается в переработку. Надо было брать в консервной банке, мы бы ее сдали». Моему папе 70 лет, в таком возрасте менять свою жизнь сложно. Такая же история с друзьями: близкая подруга после четырех лет моей деятельности спросила, куда сдавать бутылки и крышки. Просто будьте примером, чаще рассказывайте об этом в социальных сетях и среди друзей.
Делает ли государство что-то для продвижения экоповестки?
Ирина Скипор: С государством работать очень тяжело. В России Greenpeace начал заниматься раздельным сбором 20 лет назад, на государственном уровне об этом начали говорить 5 лет назад — это о многом говорит. Чтобы увидеть изменения в России, нужно долго жить. Впрочем, в Петербурге в Комитете по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности есть проект по экопросвещению в школах. В России появился закон об экологическом образовании. У нас принят закон об отходах с поправками о вводе раздельного сбора, но все отчеты в конце года говорят о его неисполнении.
С 2021 года начнет работу антипластиковая директива, по которой во всех странах Евросоюза будут запрещены несколько видов одноразового пластика. Мы хотим, чтобы что-то подобное появилось в России. С ноября у нас запущена петиция в адрес Министерства природных ресурсов и экологии с требованием принять закон об ограничении одноразового пластика. Там уже порядка 120 000 подписей, мы скоро понесем ее министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину.
Карина Ивченко: Все должно работать в совокупности: люди, общественные движения, СМИ, бизнес и власть. Есть много позитивных примеров. В январе 2019 года был анонсирован запуск воздушных шаров в День снятия блокады Ленинграда. Это нас очень возмутило: люди спасли наш город, а мы мусорим в нем. Мы стали обращаться к СМИ, писать письма в администрацию, чтобы это остановить. И многие нас поддержали: после этого запуск шаров отменили, комитет по природопользованию выслал информацию по своим ведомствам и молодежным организациям о вреде шаров. Фонд президентских грантов активно поддерживает просветительские проекты. Это помогает нам проводить бесплатно онлайн-курсы, часть мероприятий в школах.
Что делать с органикой?
Карина Ивченко: К органике я пришла через 5 лет после сортировки обычных отходов. Мне казалось это сложным шагом, особенно когда ты снимаешь жилье. На деле все не так уж сложно: мы сушим отходы в тазике под батареей или замораживаем в морозилке. Потом складываем в сумку с фольгированным покрытием и два раза в месяц отвозим к родителям на дачу в компост.
Ирина Скипор: В Петербурге запустился пункт приема органики, ее также можно сдать в «Экотакси». Москвичи могут поставить под раковину диспоузеры-измельчители, там из отходов канализации производят биогаз. В Петербурге водоканал органику сжигает.
Записала Полина Фролова
Фото: Евгений Овсянников
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