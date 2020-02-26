Главная цель дефиле — развивать экологичную жизнь в мегаполисе. Свои коллекции, главным материалом которых стали мусор и различные отходы, петербургские дизайнеры и художники представят в рамках недели Германии в России по инициативе горожан и муниципального образования Владимирский округ при поддержке Фонда Фридриха Эберта и Генерального консульства Германии.

«Если вы хотите больше узнать о том, почему городу необходимо раздельно собирать мусор, приглашаем вас вместе с художниками, дизайнерами и экологическими движениями Петербурга принять участие в перформансе, весело и экологично провести субботу в городе», — говорят организаторы дефиле.

Напомним, за 2019 год на «Чистых Играх», командных соревнованиях по очистке природных территорий от мусора и раздельному сбору, собрали почти 600 тонн. Больше всего мероприятий состоялось на весеннем и осеннем турнирах. За пять лет «Чистые Игры» стали не просто образовательным проектом, но и большим сообществом экоактивистов, которые общаются между собой, делятся опытом, встречаются на форумах. В этом году проект запустил стажировку для иностранцев.

«Собака.ru» задалась вопросом – готов ли Петербург к раздельному сбору? Ответить на него мы попросили подписчиков нашей страницы в Instagram, и получили почти 200 комментариев. Публикуем самые интересные из них.