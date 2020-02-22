«Чистые Игры» объявили о проведении стажировки для иностранцев

Так, участникам будут оплачивать проживание и трехразовое питание, а также для них организуют практическую, теоретическую и культурную программу. «В прошлом году мы провели тестовую стажировку. У нас было 10 иностранцев. В итоге они провели 4 игры в своих странах. Это хороший результат. Я считаю, что подобный обмен опытом очень полезен. Мы видим, что наш проект может быть востребован за границей, главной хорошо рассказать и показать, как у нас это устроено», — отметил основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. Заявку на прохождение стажировки нужно заполнить по этой ссылке.