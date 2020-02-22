«Чистые Игры» объявили о наборе на стажировку, которая пройдет с 23 по 26 апреля в Петербурге. Организаторы заинтересованы в жителях Балтийского региона, однако готовы рассмотреть участников из других стран.
«Чистые Игры» объявили о проведении стажировки для иностранцев
-
Фото: "Чистые игры"
Так, участникам будут оплачивать проживание и трехразовое питание, а также для них организуют практическую, теоретическую и культурную программу. «В прошлом году мы провели тестовую стажировку. У нас было 10 иностранцев. В итоге они провели 4 игры в своих странах. Это хороший результат. Я считаю, что подобный обмен опытом очень полезен. Мы видим, что наш проект может быть востребован за границей, главной хорошо рассказать и показать, как у нас это устроено», — отметил основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. Заявку на прохождение стажировки нужно заполнить по этой ссылке.
За пять лет «Чистые Игры» стали не просто образовательным проектом, но и большим сообществом экоактивистов, которые общаются между собой, делятся опытом, встречаются на форумах. Совместными усилиями сообщество пытается решить проблемы загрязнения окружающей среды и привлечь широкую общественность к вопросам экологии.
Ранее организаторы «Чистых Игр» подвели итоги 2019 года и рассказали о своих достижениях. Так, всего за год было проведено 442 игр, в которых почти 30 тысяч человек собрали около 600 тонн мусора. Больше всего мероприятий состоялось на весеннем и осеннем турнирах, когда в один день десятки городов и тысячи участников боролись за Кубок Чистоты.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.