Члены российского отделения Greenpeace требуют от Правительства страны признать срочность проблемы изменения климата и принять комплекс мер по реальному снижению выбросов парниковых газов. В том числе:

Увеличить финансирование охраны лесов от пожаров,

Выращивать лес на сельхозземлях, где в настоящее время это запрещено,

Ограничить оборот одноразовых товаров, тары и упаковки,

Приложить усилия к развитию электротранспорта,

Поэтапно сократить добычу угля, нефти и газа и не разрабатывать новые месторождения,

Стимулировать развитие возобновляемых источников энергии.

Чтобы признание проблемы изменения климата стало возможным, экологическая организация Greenpeace запустила сбор подписей под петицией.

«Если не сокращать выбросы парниковых газов, наша планета может потеплеть как минимум на 4 градуса по Цельсию уже в этом веке. Ученые говорят об этом мире так: «Масштабы разрушения выходят за рамки наших возможностей моделирования. С большой долей вероятности, человеческой цивилизации приходит конец». 19 из 20 самых теплых лет в истории случились в XXI веке», — говорят экологи.