Теплая зима в Петербурге: почему это происходит, придут ли холода и как климат в городе будет меняться дальше?

Можем ли мы прогнозировать, как сегодняшняя аномалия повлияет на оставшуюся часть года и на следующую зиму?

Тенденция на потепление будет продолжаться, но на ее фоне могут происходить неожиданные явления. Дело в том, что антропогенное потепление идет на фоне орбитального похолодания. Климат на Земле изначально регулируется не процессами в атмосфере, а орбитальным положением земли по отношению к Солнцу. Он меняется в зависимости от того, получаем мы больше солнечной энергии или меньше. Эти колебания сейчас идут с периодом в 100 тысяч лет. Последнее оледенение закончилось 20 тысяч лет назад. Первые 10 тысяч лет были переходом от ледниковья к межледниковью. Следующие 10 тысяч лет мы жили в межледниковье. Средневековое потепление и малый ледниковый период в XV–XIX веках были незначительными по сравнению с сегодняшней ситуацией. Межледниковье заканчивается, сейчас мы должны медленно двигаться к похолоданию – еще 10 тысяч лет, а потом начнется ледниковый период. Представьте, что мы медленно приближаемся к открытому холодильнику, а со стороны на нас периодически дуют теплым ветром. Из-за этого нас будет постоянно бросать из жара в холод, климат становится таким же изменчивым, как погода, каждый год он может преподносить нам сюрпризы. На протяжении жизни одного человека климат, возможно, будет меняться то в одну, то в другую сторону несколько раз. Не радикально, но значительно.

Каких проблем, связанных с климатом, имеет смысл опасаться в Петербурге? Затопит ли город?

Город не затопит. С одной стороны, когда ~6–7 тысяч лет назад территория нынешнего Петербурга была под водой Литориновой трансгрессии, уровень Балтики был на 3-6 метров выше. Уровень Балтийского моря повышается и сейчас, но даже в самом печальном сценарии его уровень не поднимется больше чем на один метр к 2100 году. Потому что происходит изостатическое поднятие — после отступления ледника Скандинавия и северная часть Европы до сих пор поднимаются. Так, как если бы земля была упругой подушкой, на которую поставили груз, а потом убрали его. В результате этого уровень наступающего моря компенсируется — в некоторых областях поднятие достигает 7 мм в год. У нас это около трех мм, но этого все равно хватает, чтобы быть уверенным в будущем города хотя бы до 2100 года. Впрочем, за намывные территории Васильевского острова я бы все же побеспокоилась — их, вполне вероятно, подтопит.

Опасность подстерегает и со стороны Ладожского озера: если поднятие уровня будет происходить и там, то петербургская дамба нас не спасет, она построена в Финском заливе и защищает от нагонной волны со стороны моря. Волну можно остановить, а переполненную Неву – нет. Возможно, следовало бы построить плотину на Неве около Ладожского озера, чтобы регулировать ее уровень.

Наводнения, по прогнозам, вместе с потеплением будут учащаться. На курортах Карельского перешейка уровень в Финском заливе может подняться за 100 лет на 4-5 м, так как вода будет подпираться с восточной стороны залива нашей дамбой.

Чем еще грозит нам лишняя вода? Будут подтопления, заболачивание. Вокруг Ладожского озера столетиями все осушали, теперь болота будут расти. Там заведутся комары, они, возможно, будут переносить заболевания. У биоценозов есть рамки влажности и температуры. Что произойдет, когда они изменятся, никто толком не знает, нужно тщательно рассчитывать все параметры. Трансформироваться будет вся система.