Петербуржец показал фотопроект об изменении климата и глобальном потеплении. В нем сноубордист катается по бесснежному Невскому

Все фотографии предоставлены Евгением Павловым.

Напомним, 15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.

Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. На следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — самые настоящие подснежники!

В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов предрек климатические катаклизмы в России во второй половине века. По его мнению, страна «приговорена» к жаре и наводнениям, а причина тому — человеческий фактор.