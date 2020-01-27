Петербургский action-фотограф и архитектор Евгений Павлов создал фотопроект об изменении климата и глобальном потеплении. В нем сноубордист катается по бесснежному Невскому 24 января — таким образом автор хочет «показать типичные для зимнего сезона действия людей в нетипичных климатических условиях». «Собака.ru» публикует историю.
Петербуржец показал фотопроект об изменении климата и глобальном потеплении. В нем сноубордист катается по бесснежному Невскому
Евгений Павлов специально для «Собака.ru»: «На этом снимке вы видите питерского сноубордиста, который, опираясь на свои внутренние биологические часы в самый разгар «зимы», бросает вызов улицам в типичной для себя манере. Врываясь на полной скорости в самое сердце города — Невский проспект, он «карвит» между прохожими по гранитному тротуару, словно это свежий «вельвет» на склоне. Время будто бы застыло на месте, и зима, не властная над ним, ожидает своего дебютного часа».
«Желание заниматься любимым делом у райдера настолько велико, что его не останавливает это погодное недоразумение и он уповая на снежный прогноз устремляется на поиски новых спотов для катания. Центр города богат своими изысканными архитектурными ансамблями — идеальное место для хорошего кадра, не хватает лишь одного — снега».
«Удивительно и невероятно, но в последние минуты съемки погода сжалилась над бедным райдером и подарила заветные минуты радости. Океан эмоций бурлит и вращается внутри, мгновенно выливаясь наружу. В эту секунду мир для него перевернулся на 180 градусов. Под стать внутреннему состоянию, он предвкушает долгожданное затянутое начало зимы! Увы, у природы, кажется, другой план и так же внезапно снегопад прекращается, толком не успев начаться. Как жаль, что эти 2 сантиметра снежного покрова уже к утру исчезнут, будто бы это был лишь сон».
Все фотографии предоставлены Евгением Павловым.
Напомним, 15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
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