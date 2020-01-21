Проекты «Матрица Плодородия» и «Органика – не мусор» 18 января запустили первый в Петербурге пункт приема органики, в котором 500 литров еды, огрызков и скорлупы в неделю превращаются в удобрение. Основатель пункта Владимир Масалаб рассказал «Собака.ru», почему важно перерабатывать органику, что такое вермиферма, как организовать домашний компостер и для чего он вообще нужен.
«Ограника – не мусор»: как работает первый в Петербурге пункт прием органических отходов
Как появился интерес к экологии?
Семь лет назад я переехал жить в частный дом – тогда впервые заинтересовался темой огородничества. Вместе с этим у меня возник вопрос: как я влияю на окружающую среду, что происходит с почвой от моей ежедневной деятельности? Я планировал выращивать что-то полезное на своей земле, поэтому мне было важно, как я воздействую на огород. Увлекшись темой земледелия, я узнал о пермакультуре – это органическое ведение сельского хозяйства замкнутого цикла. Ее задача – создавать такие системы, которые могут сами себя обеспечивать всеми нужными ресурсами, не истощая и не загрязняя окружающую среду.
Я стал копать глубже: изучал микробиологию почвы, компостирование и случайно узнал про червей, которые поедают остатки еды. И я понял, что половину моей мусорной корзины можно легко переработать в самое природное и экологически чистое удобрение – биогумус, который я могу применить у себя же в огороде. Я изучил мировой опыт переработки органики, начал строить компостеры и завел дома червей. Мне пришлось выделить целую комнату под мои эксперименты, и спустя несколько месяцев она оказалась полностью заставлена конструкциями с червями. Так у меня появилось несколько тысяч питомцев, которые стали неотъемлемой частью моей профессии.
Сейчас я учусь на пермакультурного дизайнера и занимаюсь проектом «Матрица плодородия», который популяризирует знания о пермакультуре. Мы продаем вермикомпостеры с червями, рассказываем людям о полезности органики и в будущем планируем создать свою большую вермиферму.
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Вермиферма
Почему важно перерабатывать органику?
В России ежегодно образуется 17 млн тонн пищевых отходов – это треть всего объема мусора в стране. Все это попадает на полигон и выделяет 2,4 млн тонн метана – парникового газа, влияющего на изменение климата. (Источник)
Органика может перерабатываться аэробным или анаэробным способом, то есть либо с присутствием бактерий, требующих кислорода, либо без. На свалке все отходы сваливаются в одну кучу, прессуются – там царит бескислородная среда, поэтому происходит анаэробный процесс. Это приводит к патогенной микрофлоре, которая проникает в почвы, грунтовые воды, попадает в реки и озера, а затем к нам в чашку.
Минеральные (неорганические) удобрения, которые используются в интенсивном сельском хозяйстве, основаны на фосфатных, калийных и азотистых удобрениях – это продукты нефтепроизводства. Такие вспомогательные вещества вызывают краткосрочный положительный эффект, в долгосрочной же перспективе они разрушительны для почвы и совершенно непригодны для земледелия.
В отличие от органических удобрений, они не повышают плодородие земли и воздействуют на растения только в рамках одного сезона. Для каждой последующей посадки почву нужно снова удобрять, со временем она истощается, а объем ее микрофлоры уменьшается. При этом большинство крупных российских холдингов, которые занимаются промышленным производством биогумуса, делают его на основе навоза крупного рогатого скота. Но все это идет на экспорт в страны Европы, Индию и Китай. В России, к сожалению, это не применяется – мало кто знает об органическом земледелии, какой-то информационный занавес. Мы идем в сторону раздельного сбора, переработки, но почему-то многим неизвестно, что делать с органикой, хотя вопрос вполне решаемый. На основе пермакультуры можно очищать сточные воды, городские канализации – это уже применяется в странах Азии.
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Красный маньчжурец
Как работает первый пункт приема органики?
Пункт работает по принципу вермифермы – это закрытая установка, состоящая, в нашем случае, из пяти ящиков, в которых живут компостные черви. Они поедают органические отходы и превращают их в удобрение – биогумус. Всего у нас десять конструкций, которые готовы принимать около 500 литров органики в неделю.
Кольчатых червей в природе много, но меня интересуют окультуренные виды – они более плодовитые, прожорливые и устойчивые. Я опробовал разных червей и выбрал для себя один вид, с которым работаю уже более пяти лет – это «Красный маньчжурец», по-нашему – навозник. Чтобы он качественно перерабатывал отходы, нужно правильно подготовить кормосмесь. Органика выделяет азот, который необходимо компенсировать углеродом – для этого мы используем торф и целлюлозу. Также подойдут яичные лотки, туалетные втулки, спичечные коробки – их нигде не берут на переработку, потому что они уже сделаны из вторичных или третичных материалов. Мы же с удовольствием примем это у горожан и отправим в вермикомпостер.
Всю органику червь потребляет и пропускает через себя, превращая это в копролиты – биогумус, проще говоря, червиный навоз. Он оседает на дне, после чего его нужно вытащить из ящика и отделить с помощью просева. Сейчас мы делаем это вручную, но в будущем планируем приобрести автоматический сепаратор. Из 50 л органических отходов получится около 20-25 л полезного удобрения, которое мы отправим на фермы и в садово-огородные магазины.
С органикой есть серьезные нюансы, связанные с кислотностью: пищевые отходы могут закисать, из-за чего в ящиках появляется плесень. Поэтому необходимо выдержать баланс азота и углерода, чтобы создать благоприятную для червя среду. Многие уже хотят приобрести у нас франшизу, обучиться вермикомпостированию. Мы понимаем, что это актуально, но пока нам нужно отточить технологии.
Как правильно хранить и сортировать органические отходы ?
Возможность переработки той или иной органики зависит от ее количества и от объема компостера. То есть если мы положим одну шкурку от мандарина в рабочий 40-литровый ящик с червями, они ее проглотят и не заметят. Если же закинуть ведро апельсиновых корок в маленький 15-литровый компостер, то, вероятнее всего, субстрат закиснет, и червь погибнет. Когда мы говорим о промышленных объемах, нужно уметь правильно рассчитывать кормосмесь. Именно поэтому некоторые отходы мы не принимаем, например, кожуру цитрусовых. Черви по типу питания сыроеды – они не любят кислое, острое и не едят белок. Вся молочка очень долго расщепляется и переваривается, поэтому нам нельзя сдавать остатки мяса, сыра или творога. Но их можно перерабатывать в биогазовых установках. Это оборудование преобразует органическое топливо в энергию и другие полезные ресурсы, его можно установить как для частого дома, так и для огромного предприятия и даже города.
Луковую шелуху и чесночные очистки сортируются отдельно, так как их кладут в вермикомпостер в определенном процентном соотношении с остальной органикой. Также мы просим отдельно сдавать твердые отходы: кости, косточки от слив, абрикосов, ореховая скорлупа. Эти элементы очень долго поедаются червями, поэтому мы будем перерабатывать их горячим компостированием. За счет сухих древесных материалов мы обеспечиваем высокую концентрацию углерода, благодаря которому отходы перегорают. Внутри такой компостной ямы температура может достигать 75 градусов.
Если правильно хранить органические отходы, они не будут источать неприятный запах. Остатки еды можно высушивать на батарее, в духовке, на солнце или с помощью дегидратора. Существуют специальные сушилки-компостеры – они стоят, недешево, но профессиональным экологистам этот вариант может подойти. Органические отходы можно замораживать: для хранения я лично использую пакеты для заморозки (из-под брокколи или пельменей) или контейнеры из твердого пластика, устойчивого к холоду.
После того, как вы правильно рассортировали органику, ее можно привезти на переработку к нам в пункт. Сейчас он находится по адресу В.О. 22 линия, дом 3 к 1. Но вскоре мы переедем в новое помещение, поэтому советуем следить за обновлениями. Мы принимаем бесплатно до 5 литров органики, за больший объем придется доплатить 50 рублей. На каждого человека есть ограничение в 10 литров: мы не сможем принять больше, иначе нам придется вежливо вернуть отходы назад. С 20 января мы совместно с «экотакси.спб» запустили сервис, с помощью которого вы можете сдать органику, не выходя из дома. Заявки принимаются не позднее, чем за сутки до желаемого дня вывоза. Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
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Результат работы вермифермы – готовый компост
Как организовать домашний компостер?
Органику необязательно куда-то сдавать, ее можно перерабатывать у себя дома. Вермикомпостеры продаются в магазинах и стоят от 5 до 15 тысяч. Также его можно сделать самому из подручных средств. Я свой домашний собрал «на коленке» за час, его себестоимость – 300 руб. Принцип идентичен и ничем не отличается от компостера за 10 тысяч. Экологично – не значит дорого. Мы хотим донести до людей, что заботиться об окружающей среде доступно каждому.
Чтобы собрать вермикомпостер самостоятельно, вам понадобятся два ящика (контейнера или ведра) и одна крышка. Сделайте на дне и в боковых стенках одной из емкостей отверстия. Их диаметр должен быть не более 1-2 мм – это необходимо для воздухообмена. Первый ярус – контейнер без дырок, он нужен для сбора жидкости. Вставьте верхний ящик в нижний и накройте крышкой – компостер готов. Далее нужно подготовить субстрат – он создает специальные условия для жизни червей и поддерживает влагу. Для этого подойдет сухая листва, целлюлоза, опилки, крафтовые пакеты. Можно также использовать яичные лотки, салфетки, газеты и другую макулатуру. Заполните верхний контейнер на треть субстратом и запускайте туда червей – их можно приобрести у нас или в магазинах рыбалки. Не берите червей с улицы – скорее всего, они вам не подойдут и в перспективе не смогут качественно перерабатывать органику. Полученный биогумус можно использовать для удобрения комнатных растений. Также его можно высыпать на газон во дворе – петербургской почве не помешает полезная порция гумуса.
Кормите ваших новых питомцев по нашей инструкции и не вносите новую органику, пока предыдущая не исчезнет хотя бы на три четверти. Накрывайте червей плотно крышкой, уезжайте в путешествия и не бойтесь – они никуда не убегут, даже если вы их долго не будете кормить. Скоро мы запустим обучающий курс по организации домашнего вермикомпостера с более подробными комментариями, и тогда вы поймете, что переработка органики дома – это не только легко, но и интересно.
Текст: Софья Зима
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