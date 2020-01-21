«Ограника – не мусор»: как работает первый в Петербурге пункт прием органических отходов

Как появился интерес к экологии?

Семь лет назад я переехал жить в частный дом – тогда впервые заинтересовался темой огородничества. Вместе с этим у меня возник вопрос: как я влияю на окружающую среду, что происходит с почвой от моей ежедневной деятельности? Я планировал выращивать что-то полезное на своей земле, поэтому мне было важно, как я воздействую на огород. Увлекшись темой земледелия, я узнал о пермакультуре – это органическое ведение сельского хозяйства замкнутого цикла. Ее задача – создавать такие системы, которые могут сами себя обеспечивать всеми нужными ресурсами, не истощая и не загрязняя окружающую среду.

Я стал копать глубже: изучал микробиологию почвы, компостирование и случайно узнал про червей, которые поедают остатки еды. И я понял, что половину моей мусорной корзины можно легко переработать в самое природное и экологически чистое удобрение – биогумус, который я могу применить у себя же в огороде. Я изучил мировой опыт переработки органики, начал строить компостеры и завел дома червей. Мне пришлось выделить целую комнату под мои эксперименты, и спустя несколько месяцев она оказалась полностью заставлена конструкциями с червями. Так у меня появилось несколько тысяч питомцев, которые стали неотъемлемой частью моей профессии.

Сейчас я учусь на пермакультурного дизайнера и занимаюсь проектом «Матрица плодородия», который популяризирует знания о пермакультуре. Мы продаем вермикомпостеры с червями, рассказываем людям о полезности органики и в будущем планируем создать свою большую вермиферму.