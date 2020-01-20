«Не нужно заставлять отказываться от самолетов, нужно вдохновлять! » — директор «Гаража» Антон Белов

С чего начались экоинициативы в «Гараже» и что уже удалось внедрить?

Несколько лет назад мы с коллегой и членом нашей самоорганизованной группы Garage Green Дмитрием Накоряковым в новогодние праздники убрали мусорные корзины из-под всех столов сотрудников и заменили их на общие для этажей с раздельным мусором: бумага, пластик, стекло и неперерабатываемые отходы. До этого с 2012 года мы уже собирали использованные батарейки, в том числе у посетителей музея, и сдавали их на переработку, потому что в городе было мало таких пунктов. Потом мы вместе с нашим партнером Uniqlo сделали сбор одежды на переработку: все это само по себе закрутилось в целую программу устойчивого экологического развития. Не баловства ради мы установили на крышу солнечные батареи — чтобы понять, работает это в России или нет. Хотя понятно, что в Москве батареи не всегда так же эффективны, как в более солнечных странах — в прошлом декабре у нас была, кажется, 31 минута солнечного времени. Затем мы перешли к печати на бумаге стандарта FSC — знак на упаковке или продукции из древесины означает, что производитель и продавец прошли сертификационную процедуру и аудит и гарантируют, что при заготовке древесины были соблюдены экологические требования и нанесен минимальный вред природе и были максимально учтены интересы местных жителей.