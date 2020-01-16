Эксперт: Россия «приговорена» к климатическим катаклизмам

«То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине 21 века. Мы приговорены к определенному развитию событий... На этих картинках, геофизическое содержание которых я не комментирую, показаны некие изменения климата на территории нашей страны. Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее», — заявил Катцов.

Некоторое время назад основной задачей для специалистов были попытки снизить влияние антропогенного фактора на климат. Однако сейчас климатическая система планеты стала инертна, из-за чего возникла необходимость адаптировать цивилизацию к изменениям климата.

Средняя температура первой половины января 2020 года в Петербурге уже сейчас стала самой высокой за всю историю инструментальных наблюдений за погодой — с 1881 года. Как прогнозирует главный городской синоптик Александр Колесов, итоги за первые две декады января также будут беспрецедентными. Так, сразу два рекорда подряд были поставлены 15 и 16 января.

Причины аномально теплой зимы-2020 в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.