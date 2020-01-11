Сегодня, 11 января, в Петергофе протестовали против строительства мусороперерабатывающего завода. Об этом рассказали в сообществе «Красивый Петербург». С места событий велась трансляция.
В Петергофе местные жители протестовали против строительства мусороперерабатывающего завода
-
Фото: скриншот трансляции «Красивого Петербурга».
Еще в декабре комитет по благоустройству объявил о начале общественного обсуждения проекта Территориальной схемы обращения с отходами. Четыре мусороперерабатывающих завода планировали разместить между Петергофом и Ломоносовым, а также в поселках Саперный, Петро-Славянка и Левашово. В связи с новым законопроектом, приравнивающим сжигание мусора к утилизации, местные жители предполагают, что на заводах будут сжигать мусор.
По словам Красимира Врански, основателя движения «Красивый Петербург», в митинге участвовали от 200 до 300 человек. Протестующие вышли на улицу плакатами – «Петергоф — не помойка», «Нам здесь еще жить», «Против сжигания».
Напомним, депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли закон, приравнивающий сжигание коммунальных отходов на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к их утилизации. Против принятия закона активно выступали жители страны и экологи. В частности, в российском отделении Greenpeace сжигание отходов называли крайней мерой, когда «другие варианты общения с отходами почему-то не подходят», и отмечали, что принятие поправок «поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.