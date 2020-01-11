В Петергофе местные жители протестовали против строительства мусороперерабатывающего завода

Еще в декабре комитет по благоустройству объявил о начале общественного обсуждения проекта Территориальной схемы обращения с отходами. Четыре мусороперерабатывающих завода планировали разместить между Петергофом и Ломоносовым, а также в поселках Саперный, Петро-Славянка и Левашово. В связи с новым законопроектом, приравнивающим сжигание мусора к утилизации, местные жители предполагают, что на заводах будут сжигать мусор.