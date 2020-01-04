С 8 по 18 января в Красногвардейском районе будет действовать экоакция «Елки в щепки», где новогодние деревья пойдут на утилизацию. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Петербуржцы смогут сдать новогодние елки на переработку в щепу – в пользу центра для животных «Велес»
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Фото: Shutterstock
Все елки будут переработаны в щепу и переданы в реабилитационный центр для животных «Велес», отмечают в администрации Красногвардейского района. Самое время сделать первое полезное дело в новом году!
Всего будет пять пунктов приема, расположенных по адресам: в Центр НЕОрдинарного искусства на проспекте Энергетиков, 70, корпус 3; в торговый центр «Охта Молл» на Брантовской дороге, 3; в пространство «Морошка» на Заневском проспекте, 55; на Ленскую улицу, 8, корпус 2; на проспект Ударников, 30, корпус 1. Время работы – с 10:00 до 22:00.
Кроме того, 18 января с 12:00 до 15:00 на улице Корнея Чуковского, напротив магазина «ВотОнЯ», пройдет еще одна акция «Новогодний ЭКОДВОР», куда также можно будет сдать ненужное дерево.
Напомним, 3 января вдоль дороги в районе аэропорта Ржевка была найдена свалка живых нераспроданных елок, а позднее и на Волго-Донском проспекте. «Наверное, пытались создать новогоднее настроение, но получилось не очень», – отметили очевидцы.
«Сегодня были составлены протоколы, и устроивших этот склад елок привлекут к ответственности», – заявляет администрация Красногвардейского района. Санкции статьи 28 Закона Санкт-Петербурга за сброс мусора вне специально отведённых для этого мест предполагают административный штраф. Для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – до миллиона рублей.
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