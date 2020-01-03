В Петербурге появится первый в городе пункт приёма органики и по совместительству показательная мини-вермиферма, а также уголок круглогодичной оранжереи. Он откроется 18 января путем совместных усилий авторов проекта «Органика – не мусор» и Владимира Масалаб, основателем «Матрицы Плодородия», на творческий площадке UNITY Евгения Левина и Эдгара Гессель.
В Петербурге открывается первый в городе пункт приёма органики
-
Фото: "Органика - не мусор"
Петербуржцы смогут сдать органику по адресу: В.О. 22 линия, дом 3 к 1. Приём будет осуществляться каждую субботу с 12 до 17.
Кроме того, «Органика – не мусор» совместно с «экотакси.спб» с 20 января запускают сервис, с помощью которого органику могут вывезти из любого района Санкт-Петербурга. Для этого необходимо предварительно оставить заявку через кнопку «Заказать» на главной странице группы «экотакси.спб». Заявки на вывоз принимаются не позднее, чем за сутки до желаемого дня вывоза. Дополнительную информацию смотрите здесь, а список того, что можно сдать, представлен здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.