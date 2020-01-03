В Петербурге открывается первый в городе пункт приёма органики

Кроме того, «Органика – не мусор» совместно с «экотакси.спб» с 20 января запускают сервис, с помощью которого органику могут вывезти из любого района Санкт-Петербурга. Для этого необходимо предварительно оставить заявку через кнопку «Заказать» на главной странице группы «экотакси.спб». Заявки на вывоз принимаются не позднее, чем за сутки до желаемого дня вывоза. Дополнительную информацию смотрите здесь, а список того, что можно сдать, представлен здесь.