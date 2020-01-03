В Петербурге пройдет экологическая акция «РазДельный сбор»

Напомним, мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, все-таки проведут в 2020 году — несмотря на то, что 19 ноября ее официально перенесли еще на год. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, «ускорение» Смольному дал президент России Владимир Путин. «Мы не будем тянуть — об этом и говорил президент. Он дал нам с губернатором Ленобласти ускорение. Мы начнем постепенно входить в эту реформу в 2020 году», — подчеркнул Беглов.



