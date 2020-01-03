В субботу, 4 января, пройдет первая в этом году акция «РазДельный сбор». В 14 районах Петербурга будут принимать отходы, которые будут направлены на переработку.
В Петербурге пройдет экологическая акция «РазДельный сбор»
Во всех пунктах, которые будут открыты в субботу, петербуржцы смогут сдать полиэтиленовые пакеты и плёнку, упаковку Tetra Pak и аналоги, пенопласт, а также CD-диски. В некоторых местах будут принимать на переработку алюминиевые и жестяные банки, пластиковые изделия с маркировкой 2 и 4, пластиковые изделия с маркировкой 5. Организаторы акции отмечают, что из-за новогодних праздников по некоторым адресам прием вторсырья не состоится. Все подробности смотрите здесь.
Напомним, мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, все-таки проведут в 2020 году — несмотря на то, что 19 ноября ее официально перенесли еще на год. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, «ускорение» Смольному дал президент России Владимир Путин. «Мы не будем тянуть — об этом и говорил президент. Он дал нам с губернатором Ленобласти ускорение. Мы начнем постепенно входить в эту реформу в 2020 году», — подчеркнул Беглов.
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