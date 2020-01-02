В Ленинградской области за год ликвидировали более тысячи несанкционированных свалок

Напомним, мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, все-таки проведут в 2020 году — несмотря на то, что 19 ноября ее официально перенесли еще на год.

В 2018 году Смольный уже откладывал запуск «мусорной реформы» в Петербурге — введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу. Тогда также стало известно, что тариф по обращению с мусором останется прежним. Ранее предполагалось, что в городе введут новый режим, из-за которого горожане могли платить за вывоз мусора в три раза больше.

Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Несмотря на это, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%.

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