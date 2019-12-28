«Это увеличение спровоцировано исключительно деятельностью человека»: ученый заявил, что на нормализацию климата на планете уйдет не менее 100 лет

«Это увеличение спровоцировано исключительно деятельностью человека. Никаких натуральных причин нет, потому что натуральный цикл вел бы к похолоданию», – заявляет ученый. Он убежден, что на исправление ситуации понадобится не менее 100 лет. Кроме того, климатические изменения приведут к масштабной миграции людей. «В ряде районов станет так жарко, что это приведет к проблемам с водоснабжением, распространению болезней, люди будут перебираться в более прохладные регионы. Даже в том случае, если все решения по борьбе с изменением климата на планете будут выполнены немедленно, для нашего поколения уже ничего не изменится... Необходимо время, через 100 лет, возможно, удастся нормализовать ситуацию, но 5-10 и даже 30 лет недостаточно», – добавил эксперт.