Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни в 2019 году

Петербург вершине рейтинга, составленного агенством «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК, в тройке лидеров — Москва и Белгородская область. При составлении учитывались десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения, доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами, а также климатические условия проживания.

Превосходство Петербурга над Москвой в рейтинге обусловлено низким результатом столицы по показателю обеспеченности населения жильем. Также Петербург обошел Москву по уровню обеспеченности медицинским персоналом.

Всего Петербург набрал максимальные баллы (7.0) по обороту розничной торговли на душу населения, доле занятых с официальный устройством, соотношению банковских депозитов к средней зарплате, 6.9 баллов по стоимости основных фондов в социальной сфере и соотношению численности жителей и врачей, 6.8 баллов по соотношению численности детей и педагогов, 6.0 баллов по соотношению кредитных просрочек и средней зарплате, 5.5 баллов по климатическим условиям, 4.1 балла по соотношению общей площади жилого фонда и населения, 1.0 балл — по соотношению средней зарплаты и стоимости одного квадратного метра жилья.

Худшими городами для жизни по итогам 2019 года стали республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай — здесь низкая потребительская активность, высокая процент просрочек по кредитам и низкий уровень депозитов. В десятке отстающих также Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия, Марий Эл, Бурятия и Курганская область. Так, в Ингушетии крайне низкие показатели официальной занятости, в Марий Эл — низкий уровень обеспеченности основными фондами социальной сферы, а в Курганской области — недостаточная обеспеченность медперсоналом.

«Практически все регионы, которые являются депрессивными, в том числе и старопромышленные, расположенные в европейской части, находятся в нижней половине рейтинга», — говорит о результатах исследования директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Также эксперты говорят о возможном влиянии пандемии на будущий рейтинг. «Можно прогнозировать улучшение показателя основных фондов соцсферы на душу населения для регионов, где были проведены масштабные мероприятия по созданию коечного фонда в целях борьбы с коронавирусом. Вместе с тем обеспеченность медиками вряд ли изменится на горизонте одного года», — отметил гендиректор агенства «Национальные кредитные рейтинги» Кирилл Лукашук.