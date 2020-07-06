Посмотрите, как могут выглядеть Кириши, Волхов, Новая Ладога и другие города Ленобласти

Сясьстрой, проект парка и пляжа «Сосновый бор»

В настоящий момент участок проектирования — песчаный берег реки Сясь — используется как городской парк и служит основной рекреационной зоной для горожан. В городе отсутствует центральная площадь, и все основные городские мероприятия проходят на поляне в парке. Целевая аудитория — родители с колясками и детьми, подростки, молодежь, люди среднего возраста и старшее поколение. Наиболее частое занятие здесь — прогулки в компании, посещение общегородских массовых мероприятий, летний пляжный отдых, катание с горки зимой. Весна и лето более популярны среди посетителей, чем зима и осень.

Проектом благоустройства предполагается сделать более комфортным для горожан как пляж, так и парк. В парке планируют создать сеть дорожек, на входе установить киоск проката спортивного инвентаря, а на центральной парковой поляне — создать общественную площадь со сценой, универсальным павильоном, семейным кафе, снек и ретро-павильонами. В центре площадь появится настоящая танцплощадка, для детей устроят площадку в тематике судостроительной верфи с большим деревянным кораблем, возле кафе «Красная шапочка» организуют веревочный городок.

На пляже появятся навесы от солнца, кабинки для переодевания, спуски к воде и дорожки из деревянного настила. Организуют поля для пляжного волейбола, футбола и скейт-площадку. На берегу появится лодочная станция и пункт проката лодок, а на возвышенности — смотровая башня.