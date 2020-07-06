Минстрой подвел промежуточные итоги четвертого Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды в малых городах России. Всего была подана 301 заявка из 76 регионов — в том числе проекты преобразования городов Кириши, Волхов, Коммунар, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой в Ленинградской области, подготовленные Центром компетенций Ленинградской области. «Собака.ru» показывает, как могут выглядеть обновленные города.
Посмотрите, как могут выглядеть Кириши, Волхов, Новая Ладога и другие города Ленобласти
Кириши, проект парка «Прибрежный»
Парк «Прибрежный» расположен в центральной части города Кириши на правом берегу реки Волхов и является самым большим общественным пространством города. В идею развития территории легли мотивы традиционного Киришского кружева и связь человека с рекой Волхов и ценностями города. Здесь есть и главный узор из пяти лепестков, и пять тематических зон — «Легенды», «Экология», «Река», «Культура» и «Память». Кружевной прогулочный маршрут соединяет значимые объекты территории и образует единый рассказ жителям и туристам про идентичность города. Каждая тематическая зона погружает в историю, культуру, природу и легенды Киришей.
Волхов, Расстанная площадь и «Лягушкина деревня»
Расстанная площадь — главная площадь левобережного Волхова. Проектом реконструкции предусмотрена организация парадной части для проведения мероприятий. Тут расположится павильон «Встреча», вдохновленный обликом Волховской ГЭС, где предполагается разметить семейное кафе и лекторий. Рядом с павильоном разместился ряд ярмарочных павильонов «Званка», также повторяющих элементы архитектуры ГЭС.
Площадь связана с «Лягушкиной деревней» — молодежным и спортивным ядром. «»Лягушкиной деревней» раньше называли дорогу от станции, так как там постоянно были лужи, через которые приходилось прыгать. Сейчас «Лягушкина деревня» — это череда круглых площадок с игровым и спортивным оборудованием, соединенных общим маршрутом. Каждая небольшая площадка имеет свое назначение: скейтпарк, веревочный городок, воркаут, качели», — говорят о проекте его создатели.
Коммунар
По благоустройству общественных пространств города Коммунар разработан комплексный проект, предусматривающий развитие парковой территории вдоль реки Ижора и направленный на повышение качества городской среды. Так, общественное пространство «Ижора_ПАРК» включает в себя пешеходный променад с видовыми площадками и зонами отдыха, игровые детские и спортивные площадки, прогулочный и вело маршрут. На территории парка планируется установить павильоны, которые позволят проводить общественные мастер-классы, коворкинги, а также организовать точки общественного питания и проката спортинвентаря.
Ивангород
В Ивангороде планируют благоустроить квартал Парусинка, застроенный в XIX веке ткацким промышленником и меценатом Бароном Штиглицем в стилистике северной Европы. Проектом предполагается максимально сохранить атмосферу места — и создать здесь новую туристическую точку притяжении, в которой будет приятно проводить время как туристам, так и местным жителям.
Новая Ладога
На Новой Ладоге благоустроить предлагают часть проспекта Карла Маркса за Староладожским каналом. Для создания комфортного городского пространства на территории отсутствую элементарные объекты благоустройства — комплементарные исторической среде и запросам граждан твердое покрытие, малые архитектурные формы, системы освещения, санузлы и другие. Проектом предполагается использовать прилегающие к проспекту скверы и пустыри как функциональные хабы. «Эти пространства, как реперные точки , располагаются вдоль проспекта, не нарушая основной структуры и архитектурного настроения в целом, дополняют проспект необходимыми функциями», — говорят о проекте создатели.
Сясьстрой, проект парка и пляжа «Сосновый бор»
В настоящий момент участок проектирования — песчаный берег реки Сясь — используется как городской парк и служит основной рекреационной зоной для горожан. В городе отсутствует центральная площадь, и все основные городские мероприятия проходят на поляне в парке. Целевая аудитория — родители с колясками и детьми, подростки, молодежь, люди среднего возраста и старшее поколение. Наиболее частое занятие здесь — прогулки в компании, посещение общегородских массовых мероприятий, летний пляжный отдых, катание с горки зимой. Весна и лето более популярны среди посетителей, чем зима и осень.
Проектом благоустройства предполагается сделать более комфортным для горожан как пляж, так и парк. В парке планируют создать сеть дорожек, на входе установить киоск проката спортивного инвентаря, а на центральной парковой поляне — создать общественную площадь со сценой, универсальным павильоном, семейным кафе, снек и ретро-павильонами. В центре площадь появится настоящая танцплощадка, для детей устроят площадку в тематике судостроительной верфи с большим деревянным кораблем, возле кафе «Красная шапочка» организуют веревочный городок.
На пляже появятся навесы от солнца, кабинки для переодевания, спуски к воде и дорожки из деревянного настила. Организуют поля для пляжного волейбола, футбола и скейт-площадку. На берегу появится лодочная станция и пункт проката лодок, а на возвышенности — смотровая башня.
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