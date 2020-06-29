Кто и зачем устанавливает на парковках Петербурга сады на колесах с цветами и лавочками для отдыха

Как обстоят дела с зеленью в городе сейчас?

На создание такого парка нас вдохновило то, что в городе тысячи квадратных метров улиц вдоль тротуаров используются под парковку автомобилей, в то время как пешеходам отведена несоизмеримо малая часть тротуара, а места для растений вообще не находится. В итоге мы получаем бесконечные парковки шириной 3 метра и тротуары шириной в метр.

Сегодня дороги и парковочные места занимают 56,4 млн. кв. метров, а парки и скверы — 5 млн. кв. метров, то есть в 10 раз меньше! Также есть норматив — 6 кв. метров зелени на каждого горожанина, но, например, в Центральном районе города на каждого жителя приходится 4,22 кв. метров зелени, что не соответствует норме.

Когда жители хотят самостоятельно озеленить свою улицу, то зачастую высаживать растения нельзя из-за наличия инженерных сетей. Мы решили изменить эту ситуацию — установили на парковочном месте прицеп с растениями, чтобы озеленить город и создать пространство для отдыха.