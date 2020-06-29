Петербуржцы уже привыкли к тому, что центр города отдан машинам: деревьев мало, тротуары узкие и всюду припаркованы автомобили. При этом попытки озеленить город чиновники встречают отказами. Чтобы обратить внимание на эту проблему и дать горожанам возможность отдохнуть среди цветов, появился проект «На парковке парк»: первый прицеп с зеленью и лавочками уже установлен на Чкаловском проспекте. По задумке авторов проекта — художника Ильи Кулешова, урбанистки Ольги Мнишко и сообществ Plants for friends и «Зеленый Петербург» — подобные вскоре появятся на многих улицах города. Ольга Мнишко рассказала «Собака.ru», зачем это нужно, как передвижные сады изменят наш взгляд на город и что она отвечает недовольным автомобилистам.
Кто и зачем устанавливает на парковках Петербурга сады на колесах с цветами и лавочками для отдыха
Как обстоят дела с зеленью в городе сейчас?
На создание такого парка нас вдохновило то, что в городе тысячи квадратных метров улиц вдоль тротуаров используются под парковку автомобилей, в то время как пешеходам отведена несоизмеримо малая часть тротуара, а места для растений вообще не находится. В итоге мы получаем бесконечные парковки шириной 3 метра и тротуары шириной в метр.
Сегодня дороги и парковочные места занимают 56,4 млн. кв. метров, а парки и скверы — 5 млн. кв. метров, то есть в 10 раз меньше! Также есть норматив — 6 кв. метров зелени на каждого горожанина, но, например, в Центральном районе города на каждого жителя приходится 4,22 кв. метров зелени, что не соответствует норме.
Когда жители хотят самостоятельно озеленить свою улицу, то зачастую высаживать растения нельзя из-за наличия инженерных сетей. Мы решили изменить эту ситуацию — установили на парковочном месте прицеп с растениями, чтобы озеленить город и создать пространство для отдыха.
Пробовали ли решать эту проблему другим путем?
Сообщества «Зеленый Петербург» и Plants For Friends активно борются за зелень в городе, но добиться легальной высадки очень сложно и долго — комитет по благоустройству регулярно отказывает (подробнее об этом — здесь). Мы хотим идти по параллельным путем к нашей общей цели — комфортному и дружелюбному городу.
В чем суть идеи?
Автор этой идеи — городской художник Илья Кулешов. Прицеп — это легальное транспортное средство. Если у него есть номера, то он имеет полное право занимать одно парковочное место сколько угодно. Мы подумали, что было бы здорово, чтобы вместо одного автомобиля в городе был маленький парк с цветами и лавочками.
В чем-то наш проект похож на международную акцию Park(ing) Day — в ее рамках люди на один день захватывают парковочные пространства вдоль дорог и делают их зелеными и приятными для посиделок. Несколько лет назад мы присоединились к ней: расстелили газон, устроили обмен одеждой и книгами. Только Park(ing) Day проходит один день в год, а мы хотим, чтобы наши маленькие парки стояли все лето, уезжали зимовать, а весной снова возвращались.
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Ольга Мнишко и Илья Кулешов (оба справа), Plants For Friends
Как реализовывалась идея?
Мы договорились с питомником «Зеленая гостиная» — они же нам помогали в прошлом году, когда мы сами оборудовали зону отдыха на Малой Конюшенной. Там мы выбрали растения-многолетники: кизильник, спирею, рябину и барбарис — они будут расти и в следующем году, если мы хорошо спрячем их на зиму. Также подобрали жасмин, жимолость, маленькие цветочки бересклет, колеус, лобелию. Сделали желтые ящики, дополнили белыми лавочками. Поняв, что красить сам прицеп будет дорого и сложно, попросили друга-уличного художника украсить его разноцветными горошинками.
Как ухаживать за таким парком
За цветами нужно приглядывать и регулярно поливать — поэтому мы надеемся, что у каждого прицепа будет свой хозяин. Это может быть неравнодушный горожанин, сотрудники заведения, а в случае нашего первого прицепа на Чкаловском проспекте, 5 — продавцы дружественного нам благотворительного магазина «Спасибо!».
Как масштабировать этот опыт
Для нас было важно, чтобы наш опыт можно было масштабировать: чтобы люди могли делать подобные парки сами, кафе использовали их в качестве террас. Специально для этого мы сделали понятную инструкцию. Также прицеп с зоной отдыха можно заказать у нас: партнеры дают нам зелень, землю и другие материалы за небольшие деньги. Еще наш проект можно поддержать деньгами или подарить нам ненужный прицеп — это самая дорогая часть нашего парка, маленький стоит около 30 тыс. руб, а большой, в который можно заходить — 60 тыс. рублей.
У нас уже есть заявки от бистро «Футура», городских исследователей «Зеленая лаборатория» — для них мы сделаем прицеп с комиксом об их работе. Наши парки могут выполнять разные функции, в том числе образовательные — для каждого мы придумаем оригинальную концепцию. У нас есть команда дизайнеров, которая может создать индивидуальный дизайн под запрос. Мы сами все построим, покрасим, посадим, а растения можем выбирать совместно.
Муниципальный совет Владимирского округа тоже хочет такой парк — мы думаем установить его на улице Марата, потому что там вечно все запарковано и совсем нет растительности. На таких улицах островки зелени очень нужны. Да, конечно, это не лучшее место для уединения, но зато можно немного отдохнуть, если устал или хочешь перекусить. Если таких прицепов будет много, то и ощущение от прогулок по городу будут другими.
Как эта инициатива может изменить город?
По узким петербургским тротуарам ты вынужден все время идти — и не можешь задержаться, отдохнуть, посмотреть вокруг. Мы хотим дать горожанам такую возможность — чтобы они могли посидеть среди цветов и не мешать другим пешеходам. Если пройти сейчас по Чкаловскому проспекту, можно понять, какое произошло удивительное изменение: среди машин появилось желтое, яркое пятно с зеленью. Природа ворвалась в город — и от этого восприятие пространства изменилось. Сейчас все больше людей в Петербурге занимаются садоводством, озеленяют дворы и балконы, потому что понимают, что вид растений помогает справляться со стрессом. Так что наши кадки порадуют и тех, кто будет просто проходить мимо — и сможет понюхать цветы и кусты.
Мне кажется, что появление таких оазисов не где-то в парке, а прямо посреди городского пространства — это способ показать, что в городе мы не только идем от работы до дома и обратно, но и приятно проводим свободное время. А еще это один шаг к изменению экологической ситуации в городе. Возможно, это поможет кому-то задуматься о том, почему в городе так мало зелени.
Как работать недовольными автомобилистами, чье место займет такой парк?
В центре на местах у дороги обычно паркуются не местные, а те, кто приехал на работу. И тут стоит подумать о том, что девять часов автомобиль просто бессмысленно визуально загрязняет пространство, не принося пользы. Город создан не для автомобилей, а для людей. Одно занятое парковочное место не усугубит проблему нехватки парковок — ведь главная загвоздка в том, что нужно развивать индивидуальную мобильность, чтобы люди могли приезжать на работу на метро или велосипеде. Автомобилизация города — это проблема, которую нужно решать не увеличением, а уменьшением количества парковочных мест, введением платной парковки. Чтобы Петербург становился чище и красивее.
Есть ли подобные примеры благоустройства?
Сейчас в Москве ребята самостоятельно рисуют велосипедные полосы — потому что устали ждать, когда это сделают городские власти. В Петербурге временную зону отдыха сделали на Воскресенской набережной, но ее вскоре убрали. Зато на набережной Лейтенанта Шмидта загородительные бетонные блоки обшили деревом — и теперь на них и можно сидеть, и власти к ним претензий вроде пока не имеют. Дико, что по закону мы не можем сами поставить даже скамейки. Менять город самостоятельно сложно, поэтому приходится искать такие лазейки. Все зарегламентировано, чиновники контролируют все сферы жизни, а нам хочется возвращать себе права на город.
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