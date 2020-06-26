Истории петербуржцев, которые сами разбили сады у своих домов: от елок во дворе-колодце до цветника в Кудрово

Графический дизайнер

В новостройках Кудрово создал образцовые клумбы и газоны

Все началось с того, что меня раздражала дыра в газоне и его вытоптанный край. Я купил кассету какой-то петунии и львиного зева и воткнул в дыру в газоне — и пошло-поехало. Сейчас стараюсь использовать многолетние растения, которые сохраняют свои декоративные качества максимально длинный период времени. Минимизирую количество однолетников и тех растений, которые теряют декоративность зимой. Все-таки это не дача, где полгода никого не бывает — городской цветник на виду круглый год. Этой весной я посадил кроваво-красный дёрен, который будет украшением и зимой.

Жалоб от соседей по поводу моей садовой активности не было. Приходится выслушивать долгие церемонии с похвалами от бабушек и девушек, живущих в моем доме: «Лёша, какая красота у тебя цветёт». ЖСК у нас нету, у нас Управляющая компания. Я не взаимодействую с ними, но знаком с дворником — у нас с ним хорошие взаимоотношения. Он ни разу ни скосил ничего ценного, иногда собирает окурки с газона, хотя в его обязанности это не входит. Я же иногда убираю мусор перед домом, частично выполняя его работу. Такой симбиоз. Прошлой осенью застройщик перерыл половину сада, прокладывая кабель. А застройщик аффинирован с УК. Если бы не соседи, которые остановили рабочих, погибло бы много кустов.

Мои источники вдохновения — инстаграм и сад в Новой Голландии. Ещё смотрю, какие сады в этом году были представлены на Chelsea Flower Show. Там то сорняки, то хвощи, то растения пустырей, то железо ржавое в моде. А бабушки в соседних дворах и не в курсе, так и сажают бархатцы не ведая тенденций. О сумме своих расходов сказать затрудняюсь — бухгалтерию не веду. Но я прошел период «первоначального накопления» посадочного материала, когда каждую неделю что-то покупал в садовых центрах как наркоман. Сейчас иногда покупаю удобрения, средства защиты от насекомых и грибов, когда появляются болезни. Времени трачу много, но мне это занятие нравится.