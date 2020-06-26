Пока парки и сады Петербурга закрыты, особое значение приобретают палисадники во дворах — частная инициатива горожан, которые своими силами сажают цветы и деревья у дома. «Собака.ru» собрала истории 4 садоводов-любителей, которые озеленяют пространство своими силами: от гигантской клумбы с ирисами во дворе дома-корабля, посаженной в память об умершей дочери до минималистичного сада с елями и барбарисом во дворе-колодце в центре Петербурга.
Истории петербуржцев, которые сами разбили сады у своих домов: от елок во дворе-колодце до цветника в Кудрово
Алексей Афанасович
Графический дизайнер
В новостройках Кудрово создал образцовые клумбы и газоны
Все началось с того, что меня раздражала дыра в газоне и его вытоптанный край. Я купил кассету какой-то петунии и львиного зева и воткнул в дыру в газоне — и пошло-поехало. Сейчас стараюсь использовать многолетние растения, которые сохраняют свои декоративные качества максимально длинный период времени. Минимизирую количество однолетников и тех растений, которые теряют декоративность зимой. Все-таки это не дача, где полгода никого не бывает — городской цветник на виду круглый год. Этой весной я посадил кроваво-красный дёрен, который будет украшением и зимой.
Жалоб от соседей по поводу моей садовой активности не было. Приходится выслушивать долгие церемонии с похвалами от бабушек и девушек, живущих в моем доме: «Лёша, какая красота у тебя цветёт». ЖСК у нас нету, у нас Управляющая компания. Я не взаимодействую с ними, но знаком с дворником — у нас с ним хорошие взаимоотношения. Он ни разу ни скосил ничего ценного, иногда собирает окурки с газона, хотя в его обязанности это не входит. Я же иногда убираю мусор перед домом, частично выполняя его работу. Такой симбиоз. Прошлой осенью застройщик перерыл половину сада, прокладывая кабель. А застройщик аффинирован с УК. Если бы не соседи, которые остановили рабочих, погибло бы много кустов.
Мои источники вдохновения — инстаграм и сад в Новой Голландии. Ещё смотрю, какие сады в этом году были представлены на Chelsea Flower Show. Там то сорняки, то хвощи, то растения пустырей, то железо ржавое в моде. А бабушки в соседних дворах и не в курсе, так и сажают бархатцы не ведая тенденций. О сумме своих расходов сказать затрудняюсь — бухгалтерию не веду. Но я прошел период «первоначального накопления» посадочного материала, когда каждую неделю что-то покупал в садовых центрах как наркоман. Сейчас иногда покупаю удобрения, средства защиты от насекомых и грибов, когда появляются болезни. Времени трачу много, но мне это занятие нравится.
Алексей рассказывает о своей садовой деятельности в кудровских новостройках в своем инстаграме, где подробно документирует как развивается его цветник.
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Александр Иорданов, журналист и редактор
Объединился с соседкой, чтобы превратить двор колодец в минималистичный сад
В моем доме на 7-ой Красноармейской улице есть глухой двор-колодец шириной два метра и длиной около 12 метров – странное пространство зажатое между стенами трех домов. Из моей парадной во двор ведет единственная дверь. Как мне удалось выяснить, в середине XIX века, когда дом еще был двухэтажным, и принадлежал одной семье, это проход вел в конюшню. В начале ХХ века дом перестроили и превратили в доходный, а вытянутый темный колодец так и остался. Когда 10 лет назад я переехал сюда, выглядел он очень мрачно: разбитый поросший мхом асфальт, облезлая штукатурка и покосившаяся дверь с навесным замком.
Собственно, первое что я сделал – заменил эту дверь: не без проблем, но удалось собрать с соседями небольшие деньги и поставить новую. Одновременно мы с моей соседкой Людмилой Леонидовной, блокадницей, которая прожила в этом доме всю свою жизнь, решили разбить во дворе маленький садик. Начали с неприхотливого девичьего винограда. Сначала это была одна лоза, которая замерзла в первую же зиму. На следующий год я заказал в строительном магазине около тонны песка в мешках, а потом – еще полторы тонны мелкого щебня, и засыпал ямы. Нашел мастера, которые отремонтировал дальнюю стену с отслоившейся от сырости краской и начал постепенно обживать сад, каждый год добавляя по несколько новых растений.
Главной трудностью было почти полное отсутствие солнца: оно заглядывает во двор всего на несколько часов в день и освещает от силы одну восьмую часть пространства. Так что каждое новое растение – это эксперимент: я никогда не знаю, приживется оно или нет. Небольшая елка, например, продержалась всего полгода, зато отлично себя во дворе чувствует виноград, который я покупал у своей соседки по району — она выращивает его на даче и продает на «Авито». Хорошо растет дерен белый из питомника в Парголово – помимо того, что это довольно симпатичный кустарник, он классно смотрится зимой, потому что у него ярко-красные ветви. В прошлом году я посадил два кустика барбариса: растет он медленно, но пока во всяком случае не умирает. Новинки этого года – кустик лаванды, можжевельник, карликовый японский клен и неприхотливые однолетники.
А еще в нашем дворе живет улитка! В прошлом году я купил ее в овощной лавке вместе с кочаном молодой капусты и выпустил во двор. Она не только пережила зиму, но и сильно выросла и обзавелась очень ярким коричнево-красным панцирем с черной и желтой полосами. Так что теперь я называю двор «Садом улитки» – и отношусь к нему с особой нежностью, держа в голове любимые улиточьи сюжеты Виктора Пивоварова и Федерико Лорки.
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Елена Зайцева, гид-переводчик
Разбила полисадник с ирисами и во дворе дома-корабля в память о погибшей дочери
Мой палисадник начался с трагедии: 10 лет назад погибла наша дочка Полина. Два года я не находила себе места в пустой квартире.Однажды, как часто это делают в Европе, решила посадить дерево в память о дочери. Я не знала ни о каких правилах посадки деревьев в городе. Сначала под окнами мы посадили гинго — Полина любила это необычное дерево, но кто-то его сломал. Мы посадили красный дуб — его тоже сломали. Третьим был каштан, он выжил и радует нас. Возле подъезда я высадила шикарные флоксы, которые купила на фестивале в Ботаническом саду, но и их выкопали. Несмотря на неудачи, я не оставляла мечту разбить сад в память о дочери во дворе, где она выросла — за 8 лет мне удалось разбить огромный цветник.
Оказалось, что у подъездов вдоль нашего дома очень сухо и темно — многие растения не смогли выдержать засухи от тепловых сетей над ними. А вот для весенних первоцветов там идеальное место. Поэтому подснежники-галантусы цветут уже с конца января. Пролески (сциллы), пушкинии, крокусы цветут в апреле. За ними торопятся раскрыться тюльпаны, нарциссы, гусиный лук, хохлатки, мускарики, гиацинты, рябчики. Куст форзиции покрывается ярко желтыми цветами в мае. Но самое ожидаемое — это время сакуры. У нас во дворе это декоративный миндаль с нежно розовыми махровыми цветами — весь двор собирается им любоваться и фотографировать. В этом году очень красиво цвел куст спиреи — все длинные свисающие вниз веточки были усыпаны белыми цветами. Хорошо цветет куст бересклета и облепиха.
У меня есть помощники — две женщины из соседнего подъезда готовы помогать, когда я их прошу. С одной из них на прошлой неделе мы подрезали все сосны, убрали сухие ветки с яблонь, облепих, миндаля, полили все цветы. На полив уходит до трех часов, если нет дождей. Работы всегда много — нужно прополоть клумбы и вокруг, чтобы дворники не скосили цветы, надо подкармливать удобрениями весной и осенью, опрыскивать растения от вредителей несколько раз в сезон. Для сосен, елки и гортензий мы привозим из леса сосновую хвою — им нужна кислая почва для комфортного роста. Деревья, кстати, из леса доставил и посадил наш сосед Анатолий, но ухаживать дальше он не готов — я взяла инициативу на себя.
Всегда расстраивает пропажа цветов: иногда выкапывают целые кусты, рвут для букетов. Семья меня утешает — значит, кому-то очень нравятся наши цветы! Но мне очень жалко — растения для меня как дети. Но я понимаю, что это — общественное пространство, поэтому на место выкопанных сажаю новые. Делюсь со всеми, кто подходит и просит. На прошлой неделе приехал на велосипеде незнакомый мужчина с подарком, мини-хвостами растения «Мышиные ушки» — было очень приятно. Работники, которые косят газоны — самые страшные люди. Как только слышу звук триммера — бегу вниз, спасать сад. Они косят все подряд, сдирают кору с молодых деревьев, как-то погубили 36 из 50 молодых кленов, высаженных во дворе в рамках избирательной кампании одного депутата. Поэтому я стараюсь говорить с теми, кто косит траву, прошу и умоляю быть аккуратными. Я кладу камни вокруг посадок, чтобы они видели: это нельзя косить. Чаще всего это работает, но бывают и потери.
Однажды они красили ограждения и назло вытащили и растоптали несколько лилий, которые им не так уж и мешали, крапиву рядом не тронули. Я позвонила в администрацию округа «Морской» и пожаловалась на такое поведение. Так мы познакомились с главой администрации Ириной Матяш. На следующую весну она прислала мне лилейников и гортензий из своего сада и помогла отсрочить покос травы во дворе, когда фантастически красиво цвел цикорий.
Много денег уходит на посадочный материал, удобрения, лекарства, но это мое хобби, так что денег не жалею. Хочу, чтобы было красиво в саду, посвященном дочери. Ничего не могу сделать с теми, кто портит сад, разве что таблички «Не ходите по газонам!», которые мы рисовали вместе с известной художницей Марией Пагольской. Их стащила садовод-любитель из соседнего двора. Я их увидела и вернула, но одну опять стащили. Администрации я благодарна за то, что не мешают. Жителям благодарна за то, что любуются цветущим садом, желают удачи, фотографируют цветы. Весной я выставляю таблички с русскими и латинскими названиями растений, чтобы прохожие знали, что цветет.
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Илья Цейтлин, учитель русского языка и литературы
Вместо коммунальщиков высаживает деревья на пустующих газонах Гатчинской улицы
4 года назад я начал высаживать кусты на пустеющие газоны Гатчинской улицы, возле своего дома. Их начали выдирать, с помощью видеокамеры соседнего с домом отеля мне удалось вычислить злоумышленника — им был рабочий садово-паркового хозяйства, «озеленявший» наши газоны. Я написал в районную администрацию, муниципальным депутатам, депутатам ЗАГС, чтобы выяснить причину. Оказалось, что СПХ единолично несет ответственность за наличие зеленых насаждений на всех газонах города, поэтому обязано охранять эти насаждения от вредящих им самовольных посадок граждан. Районы центра города обслуживает садово-парковое предприятие «Центральное». Абсурдность ответа в том, что зелень на газонах отсутствовала — охранять было нечего. На газонах уже три десятка лет не хватает более половины лип, которые не растут из-за отсутствия нужных условий; газонная трава крайне редка.
Летом с засохших газонов на нашей улице поднимаются облака серой аллергенной пыли, а в сезоны дождей с них течет на асфальт грязь. У меня вся семья «приобрела» здесь аллергию. Поэтому я стал повторно сажать кусты все большего размера, чтобы их было труднее выдернуть. Весной 2018 года посадил у дома топинамбур: куст вырос высотой до 3 метров и радовал своими цветами до теплого декабря. В сентябре 2019 года рабочая выкорчевала куст при свидетелях. Тогда я не только пожаловался всем и всюду, но и разыскал бригадира и рабочую. Поскольку бригадир СПХ был полностью на моей стороне — ей нравилась посаженная мной цветущая растительность, рабочая без обиняков созналась, что выдергивает мои посадки, потому что они мешают ей убирать мусор —окурки, банки — с газонов, за отсутствие которого ей выплачивают премии, а за наличие насаждений ей ничего не платят. Мы договорились с ней, что я буду убирать сам с газонов мусор, а она не будет трогать посадки.
В марте 2020 года я засадил кустами все газоны улицы Гатчинская возле домов №1,6,7,9,11. Через месяц рабочая выдернула полсотни распускающихся саженцев. Я написал ее руководству, депутатам всех уровней, администрации города требование уволить рабочую за несоответствие должности и получил от СПХ ответ, оправдывающий их работника. Теперь посадки и уход за насаждениями на газонах улицы мне помогают жители нашей улицы, возмущенные отказом «администраторами» в праве на здоровую и красивую среду проживания. Я посадил отростки кленов, черемухи, сливы, жимолости, шиповника, дикой розы, рябины, рябинника, черной смородины, боярышника, крушины, ели, сосны, пихты, березы, ивы, вербы, черноплодной рябины, цветы лабазника, полевой фиалки, анютиных глазок, ландыша, полыни. Все растения я спасаю от гибели в местах начатого строительства коттеджей на Каменном острове, в Лахте.
Садово-парковое хозяйство не делает почвы газонов города плодородными: не поливает, не обновляет почву, не удобряет, забирает траву, листву, то есть органику почвы — не создает необходимо для произрастания растений на газонах природные условия. Поэтому я сажаю деревья нашей родной, ленинградской, а значит, самой красивой для данной местности природы. Сажаю, как лесополосу, густо, чтобы они хранили влагу и взаимно обеспечивали себя нужными органическими подкормками. Чтобы не скашивали часто и не увозили нужную почве траву, я сажаю разнотравье, чтобы газон выглядел луговым — его по нормативам СПХ косят только раз в году, в конце лета. В первую очередь, высаживаю те кустарники, которые цветут красиво, приятно пахнут, отпугивают кровососущих насекомых, традиционно считаются источником фитонцидов. Как ни странно, но в регламенте ухода за насаждениями, которым должно руководствоваться СПХ мы находим тот же призыв беречь плодородие почв газонов взаимовлиянием растений. Но выполнение этих нормативов, очевидно, администраторов города не устраивает.
В первые два года мое «самоуправство» вызывало осуждение сограждан, соседей, ЖЭКа. Теперь, наоборот: у меня все больше помощников и товарищей по делу среди жителей Гатчинской улицы.Я больше не хочу жить в неблагоприятной среде — хочу, чтобы на улице можно было дышать, не опасаясь болезней. На озеленение нашей улицы не потрачено ни копейки бюджетных средств. Сколько потратил я на скудные инвентарь и удобрения, не считал. Думаю, не более двух тысяч рублей.
Благодарим за помощь в поиске героев Ольгу Грицай и сообщество «Дача в городе»
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