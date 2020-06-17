Пока парки Петергофа и Царского села закрыты, предлагаем исследовать остатки былого дворянско-купеческого величия. Специально для «Собака.ru» Александр Семенов, преподаватель академии Штиглица и института Культуры, автор книги «Дизайн мебели в СССР» и создатель Telegram-канал «Русский камамбер» собрал мини-гид по 5 усадьбам и дачам, о которых вы вряд ли слышали: от псевдоготического замка посреди борщевиковых плантаций до романтичных руин с цилиндрической церковью.
5 заброшенных усадеб под Петербургом: от псевдо-готического замка до дачи внебрачного сына Нобеля
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фото: Михаил Микляев, больше фото в блоге Михаила
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Фото: Никита Мурузин
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Фото: Никита Мурузин
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Фото: Никита Мурузин
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Фото: Никита Мурузин
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Фото: Никита Мурузин
Михайловка
Многие из вас неоднократно проезжали мимо этой усадьбы по дороге в Петергоф, но не замечали её. Она скрыта за деревьями в глубине парка и разглядеть с основной дороги здание очень сложно. Чтобы подойти вплотную придётся спуститься на Нижнюю дорогу и обогнуть парк по кругу. В последнее время охрану усадьбы усилили и посмотреть впечатляющие интерьеры будет непросто, но изучить всё снаружи сможете. Построенная в середине XIX века, она два раза приходила в упадок: в период Второй мировой войны её сожгли, но в 1960-е восстановили для пансионата Кировского завода, а в 1990-е снова забросили. И это при том, что она принадлежала царской семье и была чуть ли не самой роскошной на Петергофской дороге. Главный дом выполнен в духе итальянских палаццо знаменитыми архитекторами Иосифом Шарлеманем и Геральдом Боссе. В некоторых приусадебных постройках присутствуют элементы национального русского романтизма. В наше время была надежда, что СПбГУ адаптирует усадебные постройки под кампус университета, но воз и ныне там. Несмотря на закрытый статус объекта и злобную охрану (остальные усадьбы из списка не охраняются), вам обязательно надо увидеть её своими глазами хотя бы один раз.
Где находится: Санкт-Петербургское шоссе, 109д, 198515
Как добраться: любым автобусом или маршруткой от Автово в сторону Петергофа. Остановка на углу с ул. Крылова.
Белогорка
Белогорка или «Гора борщевика», как её ещё называют, — одна из самых впечатляющих усадеб Ленинградской области. Борщевика здесь действительно немало. Но ещё больше в Белогорке картофельных полей, насыщенного деревенского запаха и живописных мест на реке Оредеж. Территория вместе с главным зданием принадлежала Елисеевым. Да-да, тем самым, которые владели торговым домом «Братья Елисеевы». Несмотря на то, что здание усадьбы неоднократно горело с момента постройки в 1912 году, оно не утратило своего сказочно-замкового шарма по сей день. Вы без труда сможете найти несколько лазов через тонкий забор и даже не наткнётесь на охранника. За богато украшенным фасадом в стиле модерн скрываются просторные, но полностью опустошённые интерьеры. С балконов и крыши — на которую тоже можно спокойно выбраться — открываются виды на еловый лес, который когда-то вдохновил художника Шишкина на создание картины «Утро в сосновом лесу» (той самой, с мишками). А на окрестных полях Бродский собирал картошку перед самым отъездом за границу. В двух шагах от усадьбы находится легендарная надпись «Трудись и молись». Её нашёл на территории советской детской трудовой колонии один местный и перенёс на более видное место у трассы.
Где находится: Белогорка, Ленинградская обл., 188338
Как добраться: На электричке до станции Сиверская, затем пешком по живописным местам или на автобусе от станции.
Дружноселье
Неподалёку от Белогорки находится посёлок Дружноселье с усадьбой героя Отечественной войны 1812 года Петра Витгенштейна. После окончания войн, в 20-30-е годы, он начал отстраивать собственное имение. Самым необычным и даже устрашающим строением на её территории является костёл святой Стефании, заказанный Витгенштейном архитектору Александру Брюллову в 1832 году. Он создан в память скоропостижно скончавшейся в 22 года возлюбленной владельца усадьбы — Стефании. Действительно, не часто в наших краях увидишь цилиндрообразную церковь среди заросшего усадебного парка. Главный вход наглухо закрыт металлическим листом, но если обойти здание по кругу, то с противоположной стороны увидите открытый вход в подвал. Только захватите с собой фонарик, чтобы разглядеть всю его красоту. А ещё не помешает захватить с собой пару надёжных друзей — поговаривают, что у стен церкви проводят свои обряды сатанисты. А иначе чем можно объяснить круг из дохлых лягушек напротив главного входа?
Где находится: Дружноселье, Ленинградская обл., 188330
Как добраться: на автобусе от станции Сиверская
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фото: Александр Семенов
Заходское
Крипи-эффект производят руины усадеб в глубине леса близ Заходского. Это бывшие финские дачи начала XX века, к которым раньше шла узкоколейная железная дорога. Сейчас на её месте две лесные тропинки со странными названиями: проспекты графа Толстого и князя Трубецкого. Одна только прогулка от станции электрички к руинам усадеб по этим тропам должна вам понравится. На половине дороги придётся проходить по деревянному настилу высокого дореволюционного моста, а по пути иногда встречаются старые гранитные фундаменты. Но самое интересное ждёт в конце — огромная бетонная лестница с балясинами усадьбы банкира Биенковского, чаша фонтана, гранитная набережная и чистое озеро с гранитными валунами. Отличное место, чтобы отдохнуть на природе и посмаковать остатки былой роскоши. А те, кому дорога покажется слишком короткой, могут найти в посёлке Заходское уцелевшую финскую виллу «Марино». Примерно так раньше выглядели превратившиеся в руины усадьбы.
Где находится: Заходское, Ленинградская обл., 188861
Как добраться: на электричке до станции Заходское, затем пешком
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фото: Александр Семенов
Каннельярви
Если у вас вызывает удивление, что дореволюционные строения делали из бетона, то стоит посетить ещё одну усадьбу на бывших финских территориях. На берегу озера Победного в довольно неплохом состоянии сохранилась вилла внебрачного сына Нобеля — Ялмара Крузеля. Для её постройки в 1912 году применили передовые на то время материалы: железобетон и шлакоблоки. Но не удивляйтесь часто встречающимся старинным красным кирпичам с клеймами и советским серым силикатным, когда будете исследовать следы былого величия. В своё время полностью отказаться от традиционных технологий не могли, а в более поздние годы усадьбу перестраивали под нужды санатория. Несмотря на немалые разрушения и исторические перестройки, она до сих пор удивляет даже искушённых исследователей. Обязательно заберитесь на заросшую деревьями крышу и посмотрите на виды озера и финской кирхи 30-х годов в стиле ар-деко на противоположном берегу.
Где находится: Каннельярви, Ленинградская обл., 188850
Как добраться: до станции Каннельярви на электричке, затем пешком или на автобусе (остановка у поворота к ДОЛ Зелёный город)
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