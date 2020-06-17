5 заброшенных усадеб под Петербургом: от псевдо-готического замка до дачи внебрачного сына Нобеля

Михайловка

Многие из вас неоднократно проезжали мимо этой усадьбы по дороге в Петергоф, но не замечали её. Она скрыта за деревьями в глубине парка и разглядеть с основной дороги здание очень сложно. Чтобы подойти вплотную придётся спуститься на Нижнюю дорогу и обогнуть парк по кругу. В последнее время охрану усадьбы усилили и посмотреть впечатляющие интерьеры будет непросто, но изучить всё снаружи сможете. Построенная в середине XIX века, она два раза приходила в упадок: в период Второй мировой войны её сожгли, но в 1960-е восстановили для пансионата Кировского завода, а в 1990-е снова забросили. И это при том, что она принадлежала царской семье и была чуть ли не самой роскошной на Петергофской дороге. Главный дом выполнен в духе итальянских палаццо знаменитыми архитекторами Иосифом Шарлеманем и Геральдом Боссе. В некоторых приусадебных постройках присутствуют элементы национального русского романтизма. В наше время была надежда, что СПбГУ адаптирует усадебные постройки под кампус университета, но воз и ныне там. Несмотря на закрытый статус объекта и злобную охрану (остальные усадьбы из списка не охраняются), вам обязательно надо увидеть её своими глазами хотя бы один раз.

Где находится: Санкт-Петербургское шоссе, 109д, 198515

Как добраться: любым автобусом или маршруткой от Автово в сторону Петергофа. Остановка на углу с ул. Крылова.