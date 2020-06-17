Здание Никольских рядов XVIII века открылось после масштабной реконструкции в 2018 году, однако оно не стало популярным местом у горожан: здесь разместились гостиницы, сувенирный магазин и одно кафе. Теперь концепция пространства радикально изменится: развивать его будет компания Miles&Yards, ранее работавшая над «Севкабель Портом». Представители Miles&Yards рассказали «Собака.ru», какая трансформация ждет Никольские ряды и территорию вокруг них. Спойлер: здесь будет большой двор, сцена для лекций и кинопоказов, бары, рестораны и галерея современного искусства, а рядом появится новая пешеходная улица.
Каким будет новое общественное пространство в Никольских рядах? Двор с кинотеатром, галерея современного искусства и пешеходная улица
История места
Здание рынка (а это и Никольские, и Сельдяные ряды) было построено в 1789 году петербургскими купцами полностью на частные деньги — уже в 18 веке бизнес способствовал преображению этой территории. Главной функцией этого места была торговля — и здания, построенные для этой цели, обладают своими особенностями. Никольские ряды повторяют архитектуру Гостиного двора — это длинные галереи, двор, арки.
Состояние здание
С 2010 по 2018 год здесь происходила масштабная реконструкция — нас в этот период в проекте не было. Мы видим результат этой работы: здание было тщательно и чутко отреставрировано и подготовлено для продуктивного использования.
Сразу после окончания реконструкции собственники здания разместили тут гостиницы, Hard Rock Cafe, сувенирный туристический магазин Troika — заняты были 70% площади. Нас же пригласили для того, чтобы обнаружить новые точки роста — и мы будем делать так, чтобы эти площади использовались максимально эффективно.
Мы освободим часть помещений на первом этаже без ущерба для уже существующих арендаторов. В 2021 году мы украсим внешние фасады здания, чтобы они приглашали прохожих зайти внутрь: выделим четыре входа во двор цветом и светом, возможно, появятся вывески, внутри галерей установим элементы декора.
Что появится в Никольских рядах?
Здание является объектом культурного наследия, и менять его архитектуру мы не имеем права, но требования к торговым помещениям за два века радикально изменились — так что служить той же цели сегодня в полной мере они не могут. Основная фаза инвестирования по этому объекту завершена, и главная его функция на сегодня уже определена — гостиничная, отели занимают весь второй и третий этаж, в них порядка 400 номеров. И эта функция, безусловно, останется, также продолжит работу на том же месте Hard Rock Cafe.
Но также здесь появится галерея современного искусства, бары, рестораны, коворкинг. Переговоры с арендаторами не закончились, так что конкретные компании назвать пока не можем. Но учитывая подготовленность здания, это будут или сильные бренды, или очень перспективные стартапы, сделанные молодыми, но опытными ребятами. Это, безусловно, будут качественные, но необязательно дорогие места. Первые заведения откроются здесь осенью, а полноценный запуск произойдет уже в следующем году. Также у нас есть идея создания поп-ап ресторанного пространства в свободном помещении по Садовой — это наше пока не до конца продуманное ноу-хау, так что подробности рассказать не можем.
Возможно, на территории гостиницы появится «формат лонгстей», особенностью которого является длительное проживание — от месяца до девяти, а соответственно особенная атмосфера. Это похоже на формат коливинга, совместного проживания, в котором у человека есть личная спальня, но при этом основной упор сделан общие пространства: кухни, мест для работы, отдыха и общения. То есть люди, живущие там, активно взаимодействуют. Вокруг такого пространства формируется сообщество, разделяющее ценности этого формата. Мы проводили исследование, чтобы понять, будет ли это востребовано — и обнаружили большой отклик.
Двор
Важное преимущество Никольских рядов — большой (7 000 кв м) двор. Его благоустроили еще в 2018 году, но логистика объекта не позволила горожанам узнать о том, что в него можно свободно попасть — входы не привлекали внимание, многие до сих пор не знают о его доступности. К тому же, делали его в первую очередь для размещения парковки и прохода посетителей гостиниц. Сейчас эта концепция резко меняется — мы хотим, чтобы сюда приходили пешеходы и приезжали люди на велосипедах и самокатах, ели, работали, проводили время. Уже этим летом мы установим здесь уличную мебель, несколько фуд-траков, сцену со зрительным залом для концертов, лекций, театральных постановок. Также мы постараемся максимально убрать из двора автомобили, а большую его часть отдать горожанам. Сейчас полностью ликвидировать парковку мы пока не можем, так как она нужна постояльцам гостиниц — но в следующем году, мы надеемся, она переместится за его периметр.
Но все это временные решения, направленные в первую очередь на знакомство горожан с пространством. В сентябре-октябре мы запустим большой архитектурный конкурс на благоустройство двора — и в 2021 году здесь появятся два крытых мультифункциональных павильона для мероприятий, малые архитектурные формы, озеленение.
Преображение района
Наша концепция подразумевает минимальные изменения внутри самого объекта — они будут происходить только на первом этаже и во дворе. А основной упор мы будем делать на окружающую территорию. Важный вывод, который мы сделали, изучая район — потенциал Коломны очень высокий, здесь есть множество точек притяжения для разных аудиторий: это и Новая Голландия, и две сцены и концертный зал Мариинского театра, и Никольский собор, и консерватория. Но на сегодняшний день этот потенциал слабо реализован, район недостаточно популярен, многие петербуржцы обходят его стороной, и потому что мало о нем знают, и потому что инфраструктура еще недостаточно развита. Мы хотим это исправить, насытить этот район функциями, которые необходимы каждой группе аудитории от туристов до местных жителей. Например, здесь много студентов — в округе есть общежития и вузы — им нужны недорогие заведения общепита, коворкинги, места для учебы, вечерний досуг, комфортные маршруты для альтернативных видов транспорта. Мы планируем по максимуму удовлетворить эти запросы, чтобы популяризировать и Никольские ряды, и Коломну в целом.
На сегодняшний день у нас есть проблема, связанная с пешеходной доступностью: нынешнее устройство Садовой улицы отсекает от Никольских рядов всех людей, которые идут со стороны Никольского собора и Мариинского театра. Там отсутствуют пешеходные переходы, более того, установлены железные ограждения. Мы будем вести работу с городом по организации комфортной и безопасной среды вокруг Никольских рядов. Также у нас есть идея создания пешеходной зоны в Щепяном переулке (постоянной или только на выходных) — но это мы в 2021 году только начнем согласовывать, здесь многое зависит от городских властей. Нам кажется, в городе должны появляться зоны, в которых преимущество отдано пешеходам, а не автомобилистам, тем более в Щепяном переулке почти нет машин, там в основном паркуются. Также мы готовы выступать драйвером изменений Крюкова канала, чтобы запустить его благоустройство. Это, конечно, потребует общественного обсуждения, работы с городскими властями и архитектурными бюро, которые будут разрабатывать проект. Это скорее долгосрочные планы, полезные не только для Никольских рядов, но и всего города. Пока нам сложно сказать, как будет построена эта работа — текущее законодательство сильно ограничивает возможности инвестирования бизнеса в такие проекты, так что мы видим нашу роль в донесении до города, что эти изменения необходимы. Конечно, мы ставим себе задачей создание единого дизайн-кода для всей этой территории — не только Никольских рядов, но и их окружения. Но это уже вопросы, которые по-видимому должны решаться с привлечением жителей района, местных, муниципальных властей и собственников недвижимости, других стейкхолдеров, возможно, на базе общественной организации.
Также мы объявили форсайт (проектные сессии, на которых будет происходить мозговой штурм — прим. ред.), на котором молодые специалисты будут предлагать идеи для работы с районом и вписыванием в этот контекст самих Никольских рядов. Прежде всего они должны подумать о том, чего не хватает этой территории, какая инфраструктура должна быть здесь создана для того, чтобы Коломна стала более популярной. Мы продумаем сценарии развития, часть задач будем решать с городом, а часть — напрямую договариваясь с собственниками окружающей недвижимости, подсказывая им самые удачные решения.
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