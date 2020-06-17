Преображение района

Наша концепция подразумевает минимальные изменения внутри самого объекта — они будут происходить только на первом этаже и во дворе. А основной упор мы будем делать на окружающую территорию. Важный вывод, который мы сделали, изучая район — потенциал Коломны очень высокий, здесь есть множество точек притяжения для разных аудиторий: это и Новая Голландия, и две сцены и концертный зал Мариинского театра, и Никольский собор, и консерватория. Но на сегодняшний день этот потенциал слабо реализован, район недостаточно популярен, многие петербуржцы обходят его стороной, и потому что мало о нем знают, и потому что инфраструктура еще недостаточно развита. Мы хотим это исправить, насытить этот район функциями, которые необходимы каждой группе аудитории от туристов до местных жителей. Например, здесь много студентов — в округе есть общежития и вузы — им нужны недорогие заведения общепита, коворкинги, места для учебы, вечерний досуг, комфортные маршруты для альтернативных видов транспорта. Мы планируем по максимуму удовлетворить эти запросы, чтобы популяризировать и Никольские ряды, и Коломну в целом.

На сегодняшний день у нас есть проблема, связанная с пешеходной доступностью: нынешнее устройство Садовой улицы отсекает от Никольских рядов всех людей, которые идут со стороны Никольского собора и Мариинского театра. Там отсутствуют пешеходные переходы, более того, установлены железные ограждения. Мы будем вести работу с городом по организации комфортной и безопасной среды вокруг Никольских рядов. Также у нас есть идея создания пешеходной зоны в Щепяном переулке (постоянной или только на выходных) — но это мы в 2021 году только начнем согласовывать, здесь многое зависит от городских властей. Нам кажется, в городе должны появляться зоны, в которых преимущество отдано пешеходам, а не автомобилистам, тем более в Щепяном переулке почти нет машин, там в основном паркуются. Также мы готовы выступать драйвером изменений Крюкова канала, чтобы запустить его благоустройство. Это, конечно, потребует общественного обсуждения, работы с городскими властями и архитектурными бюро, которые будут разрабатывать проект. Это скорее долгосрочные планы, полезные не только для Никольских рядов, но и всего города. Пока нам сложно сказать, как будет построена эта работа — текущее законодательство сильно ограничивает возможности инвестирования бизнеса в такие проекты, так что мы видим нашу роль в донесении до города, что эти изменения необходимы. Конечно, мы ставим себе задачей создание единого дизайн-кода для всей этой территории — не только Никольских рядов, но и их окружения. Но это уже вопросы, которые по-видимому должны решаться с привлечением жителей района, местных, муниципальных властей и собственников недвижимости, других стейкхолдеров, возможно, на базе общественной организации.

Также мы объявили форсайт (проектные сессии, на которых будет происходить мозговой штурм — прим. ред.), на котором молодые специалисты будут предлагать идеи для работы с районом и вписыванием в этот контекст самих Никольских рядов. Прежде всего они должны подумать о том, чего не хватает этой территории, какая инфраструктура должна быть здесь создана для того, чтобы Коломна стала более популярной. Мы продумаем сценарии развития, часть задач будем решать с городом, а часть — напрямую договариваясь с собственниками окружающей недвижимости, подсказывая им самые удачные решения.