Петербуржцы создали зону отдыха на Воскресенской набережной — с деревянными настилами и скамейками

«Мы надеемся, что комитеты оценят этот временный проект благоустройства, используют и проанализируют работу соратников нашего движения. По факту за этот эксперимент платить городу не придется», — уточняется в посте. Кроме того, идея понравится петербуржцам, то Правительство Петербурга сможет реализовать здесь уже на бюджетные средства полноценный проект благоустройства, добавляют авторы. Уже завтра они планируют направить чиновникам официальное предложение обсудить эту идею. «Жители и гости Центрального района, присаживайтесь на созданные скамейки и настилы, грейтесь в лучах летнего солнышка, но обязательно соблюдайте социальную дистанцию. Здоровья вам и комфорта!», — пишут активисты.