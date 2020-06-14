Неравнодушные горожане создали зону отдыха на Воскресенской набережной, установив там деревянные настилы и скамейки. Как рассказывают активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» 14 июня, раньше отдыхающим приходилось сидеть на голом камне.
Петербуржцы создали зону отдыха на Воскресенской набережной — с деревянными настилами и скамейками
Поэтому было решено сделать здесь удобную временную зону для отдыха с помощью приема «тактического урбанизма». При этом авторы идеи отмечают, что «идея реализована на открытом воздухе у воды, а значит риск передачи вируса крайне низок» и напоминают, что с понедельника в Петербурге вступят в силу послабления режима самоизоляции.
«Мы надеемся, что комитеты оценят этот временный проект благоустройства, используют и проанализируют работу соратников нашего движения. По факту за этот эксперимент платить городу не придется», — уточняется в посте. Кроме того, идея понравится петербуржцам, то Правительство Петербурга сможет реализовать здесь уже на бюджетные средства полноценный проект благоустройства, добавляют авторы. Уже завтра они планируют направить чиновникам официальное предложение обсудить эту идею. «Жители и гости Центрального района, присаживайтесь на созданные скамейки и настилы, грейтесь в лучах летнего солнышка, но обязательно соблюдайте социальную дистанцию. Здоровья вам и комфорта!», — пишут активисты.
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