Как Петербуржцы озеленяют балконы: от цветущего сада на 86-метровом балконе до лоджии с помидорами и огурцами

Видеохудожник, высадила канадскую ель на балконе в центре города

Садоводством я увлеклась прошлым летом, когда жила у друзей на даче и вырастила за пару месяцев невероятно красивую клумбу. Выбирая цветы, отдавала предпочтение тем, которые прекрасно растут в дикой природе и смогут существовать без меня, если не будет возможности приехать. Например, шалфей, гвоздика, декоративная капуста. Но балконе тогда у меня не было, зато комнатных растений стало больше. Затем я переехала в новую квартиру с большим балконом — это вдохновило меня на подвиги.

Так как размеры позволяют, я решила украсить балкон елями, чтобы наслаждаться зеленью даже зимой. Я внимательно изучила все возможные варианты хвойных, оказалось что Канадская ель растет крайне медленно, за год вырастает около 5 сантиметров, у нее небольшая корневая система, что позволяет ей себя отлично чувствовать себя в уличном кашпо. С наступлением тепла, созревал и план по озеленению. Вдохновившись дачным опытом я запаслась несколькими видами семян из прошлогоднего путешествия по Италии. Высадила рассаду в феврале на окне и совсем летние цветы прямо в грунт балконных кашпо. Теперь в моей коллекции лаванда, маки, кипарисы.

Моя гордость и любовь это глициния, тоже из Италии, из 6 семян взошло одно, поэтому для меня, это драгоценность, конечно же! Также, к моим фаворитам относится Лавр благородный и огромная Роза, которая украшает гостиную. В комнате у меня растет денежное дерево, которому, как и моей дочери, исполнилось 13 лет — я выращивала их одновременно! Как-то в Хельсинки я увидела ресторан, засаженный зелеными ростками и ребята поделились со мной секретом: положить в горшок косточку авокадо. Я сняла в свой instagram видео, о том, как я выращиваю авокадо дома, это вдохновило моих друзей — получился авокадный флэшмоб.