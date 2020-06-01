Наследие чемпионатов: приносят ли они больше пользы или вреда Петербургу, и как на городе отразится год без соревнований?

Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», мосты Яхтенный и Бетанкура — оказались ли они нужны городу?

В 2018 году Россия впервые принимала Чемпионат мира по футболу. Футбольные матчи проводились на 12 стадионах 11 городов, среди которых оказался Петербург. Огромную популярность в СМИ получил новый стадион «Зенит-Арена», о котором не писал разве что ленивый, оценивая средства, официально и неофициально потраченные на его строительство. Однако, кроме оценки коррупционной составляющей, этот объект не представляет такого значимого интереса с позиции оценки наследия FIFA-2018, как транспортная инфраструктура, возведенная к проведению Мундиаля.

Строительство транспортной инфраструктуры для проведения мега-событий обосновано только в том случае, когда и после их завершения она активно используется жителями города. Несмотря на то, что это правило было заложено в программные документы подготовки к FIFA-2018, оценка востребованности созданных объектов не позволяет сделать однозначно позитивные выводы.

Одной из важных характеристик транспортного наследия чемпионатов является его встроенность в уже существующую городскую систему. Станции метро, мосты и дороги должны быть в состоянии взять на себя часть ежедневного пассажиропотока, облегчая работу транспорта на существовавших ранее маршрутах.

Перед проведением FIFA в Петербурге были построены две новые станции «Беговая» и «Новокрестовская» (с проектным пассажиропотоком последней до 3200 человек в час) и пешеходный Яхтенный мост, соединяющий спальные районы вокруг станции метро «Беговая» и Крестовский остров. Для автомобилистов была проведена реконструкция набережной Макарова, Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева и Тучкова моста, а также был построен мост Бетанкура, соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной. Это, по замыслу проектировщиков, должно было разгрузить улично-дорожную сеть Василеостровского и Петроградского районов, а также сократить время поездки из центра города до аэропорта и Морского пассажирского порта.

Согласно заявленным техническим характеристикам, Яхтенный мост может обеспечить пропуск до 24 тысяч человек в час — что, безусловно, пригодилось во время чемпионата. Однако обычный, рутинный, уровень его загрузки оказывается минимальным. По данным исследования 2018 года, не более 10% жителей прилегающих спальных районов пользуются мостом для пешеходных прогулок в выходные дни и только в хорошую погоду. Расположение станции «Новокрестовская» не позволяет эффективно использовать ее для ежедневной жизни мегаполиса – поблизости нет ни жилой, ни офисной застройки, для которых не было бы иных транспортных альтернатив. Более того, расположенная рядом станция метро «Крестовский остров» (всего 1,6 км, 20 минут пешком) с проектным пассажиропотоком 2620 человек в час, вполне в состоянии справиться с обслуживанием Крестовского острова даже в выходные праздничные дни. Таким образом, ни «Новокрестовская», ни Яхтенный мост так и не стали полноценными элементами городской транспортной системы. Поэтому вряд ли они могут рассматриваться в качестве эффективного наследия FIFA для жителей Петербурга.

Не менее противоречивые выводы можно получить при изучении интенсивности автомобильного движения на Васильевском острове и Петроградской стороне. Благодаря мосту Бетанкура, согласно данным Яндекс.Пробки, в часы пик действительно снижается уровень транспортных заторов на прилегающих территориях. Но только со стороны «входа» на мост. Если смотреть на состояние трафика «на выходе», то мы можем видеть, что создание возможности быстрого перетока транспорта с одного острова на другой просто перемещает автомобильную пробку немного дальше от моста. То есть, с одной стороны, мост Бетанкура позволяет отчасти разгрузить Васильевский остров и Петроградскую сторону в районе прилегающих набережных и улиц, а с другой – способствует созданию пробок на удаленных перекрестках. Таким образом, мы видим недостаточный уровень встроенности моста в транспортную систему.