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12 июня в Петербурге должен был стартовать чемпионат Европы по футболу, но он, как и все остальные большие события по всему миру, отменен из-за пандемии коронавируса. Как это скажется на городе? И оказались ли полезны для нас объекты, построенные к другим крупным соревнованиям, которые проводились в Петербурге? Об этом «Собака.ru» рассказала академический директор магистерской программы «Менеджмент и развитие городских агломераций» ВШМ СПбГУ Екатерина Соколова.
Наследие чемпионатов: приносят ли они больше пользы или вреда Петербургу, и как на городе отразится год без соревнований?
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Объекты, построенные или реконструированные перед FIFA-2018 в Петербурге
Зачем городам нужны большие чемпионаты
В этом году из-за пандемии коронавируса отменены все крупные спортивные события по всему миру. Но эти решения были приняты уже тогда, когда развитие заболевания не оставило организаторам ни малейшего шанса на проведение соревнований в ранее запланированные сроки. Почему города так заинтересованы в спортивных мега-событиях и какие риски они несут при подготовке к ним?
Такие события длятся недолго, привлекая в мегаполисы большое количество гостей и внимание прессы. При этом право принимать их дает городам и странам возможность получить значительные средства на создание не только спортивных сооружений, но и другой городской инфраструктуры, необходимой для приема зрителей и участников олимпиад и чемпионатов. Поэтому большинство городов-хозяев надеются использовать их в качестве толчка для развития и обновления многих сфер жизни — это становится своеобразным наследием мега-событий. Оно включает как материальные (инфраструктура), так и нематериальные (имидж и бренд города) активы. Международный олимпийский комитет (МОК) еще несколько лет назад официально признал необходимость создания наследия при подготовке к мега-событиям. Если этого не происходит, то проведение соревнований приносит городу только убытки.
К сожалению, при подготовке власти города не всегда готовы спрогнозировать долгосрочный эффект создания новой инфраструктуры. На первый план, как правило, выходит задача организации и проведения самого мероприятия. И только по прошествии некоторого времени многие города понимают, что стадионы не заполняются, а новая инфраструктура не только не востребована жителями, но и мешает использованию объектов, построенных ранее.
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Мост Бетанкура
Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», мосты Яхтенный и Бетанкура — оказались ли они нужны городу?
В 2018 году Россия впервые принимала Чемпионат мира по футболу. Футбольные матчи проводились на 12 стадионах 11 городов, среди которых оказался Петербург. Огромную популярность в СМИ получил новый стадион «Зенит-Арена», о котором не писал разве что ленивый, оценивая средства, официально и неофициально потраченные на его строительство. Однако, кроме оценки коррупционной составляющей, этот объект не представляет такого значимого интереса с позиции оценки наследия FIFA-2018, как транспортная инфраструктура, возведенная к проведению Мундиаля.
Строительство транспортной инфраструктуры для проведения мега-событий обосновано только в том случае, когда и после их завершения она активно используется жителями города. Несмотря на то, что это правило было заложено в программные документы подготовки к FIFA-2018, оценка востребованности созданных объектов не позволяет сделать однозначно позитивные выводы.
Одной из важных характеристик транспортного наследия чемпионатов является его встроенность в уже существующую городскую систему. Станции метро, мосты и дороги должны быть в состоянии взять на себя часть ежедневного пассажиропотока, облегчая работу транспорта на существовавших ранее маршрутах.
Перед проведением FIFA в Петербурге были построены две новые станции «Беговая» и «Новокрестовская» (с проектным пассажиропотоком последней до 3200 человек в час) и пешеходный Яхтенный мост, соединяющий спальные районы вокруг станции метро «Беговая» и Крестовский остров. Для автомобилистов была проведена реконструкция набережной Макарова, Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева и Тучкова моста, а также был построен мост Бетанкура, соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной. Это, по замыслу проектировщиков, должно было разгрузить улично-дорожную сеть Василеостровского и Петроградского районов, а также сократить время поездки из центра города до аэропорта и Морского пассажирского порта.
Согласно заявленным техническим характеристикам, Яхтенный мост может обеспечить пропуск до 24 тысяч человек в час — что, безусловно, пригодилось во время чемпионата. Однако обычный, рутинный, уровень его загрузки оказывается минимальным. По данным исследования 2018 года, не более 10% жителей прилегающих спальных районов пользуются мостом для пешеходных прогулок в выходные дни и только в хорошую погоду. Расположение станции «Новокрестовская» не позволяет эффективно использовать ее для ежедневной жизни мегаполиса – поблизости нет ни жилой, ни офисной застройки, для которых не было бы иных транспортных альтернатив. Более того, расположенная рядом станция метро «Крестовский остров» (всего 1,6 км, 20 минут пешком) с проектным пассажиропотоком 2620 человек в час, вполне в состоянии справиться с обслуживанием Крестовского острова даже в выходные праздничные дни. Таким образом, ни «Новокрестовская», ни Яхтенный мост так и не стали полноценными элементами городской транспортной системы. Поэтому вряд ли они могут рассматриваться в качестве эффективного наследия FIFA для жителей Петербурга.
Не менее противоречивые выводы можно получить при изучении интенсивности автомобильного движения на Васильевском острове и Петроградской стороне. Благодаря мосту Бетанкура, согласно данным Яндекс.Пробки, в часы пик действительно снижается уровень транспортных заторов на прилегающих территориях. Но только со стороны «входа» на мост. Если смотреть на состояние трафика «на выходе», то мы можем видеть, что создание возможности быстрого перетока транспорта с одного острова на другой просто перемещает автомобильную пробку немного дальше от моста. То есть, с одной стороны, мост Бетанкура позволяет отчасти разгрузить Васильевский остров и Петроградскую сторону в районе прилегающих набережных и улиц, а с другой – способствует созданию пробок на удаленных перекрестках. Таким образом, мы видим недостаточный уровень встроенности моста в транспортную систему.
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Яхтенный мост
Так есть ли плюсы для Петербурга в проведении чемпионатов?
Тем не менее, без проведения мега-событий, реализация столь масштабных проектов, скорее всего, была бы невозможна. И именно этот шанс на развитие и становится одним из основных стимулов для городов, конкурирующих за право их проведения. Перенос Чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в Петербурге в этом году, с одной стороны, означает огромную недополученную прибыль. С другой, инфраструктура для проведения мега-событий уже создана, и если она была сделана грамотно, то в долгосрочной перспективе ее использование даст положительный эффект для развития города. Наследие мега-событий в отсутствие внешних шоков будет давать свои результаты вне зависимости от даты проведения соревнований.
Намного более неоднозначным становится рассуждение о целесообразности этой инфраструктуры в современных условиях пандемии. С одной стороны, запрет на проведение массовых мероприятий не дает возможности использовать ее. Отмена футбольных матчей летнего сезона 2020 года может повлиять на увеличение срока окупаемости подобных проектов. Отсутствие мега-событий не позволит городу получить доходы за счет приезжающих болельщиков и участников соревнований. Это отразится не только на доходах, получаемых от спортивной и транспортной инфраструктур, но и на прибыли остального городского бизнеса.
С другой стороны, наличие Яхтенного моста позволяет более эффективно поддерживать режим самоизоляции, создавая возможность пешей прогулки от спальных районов до рекреационных зон, тем самым сокращая вероятность тесных контактов между людьми. Если рассматривать подобный эффект в качестве косвенной выгоды от существования пешеходного моста, то можно предположить, что он приносит городу в том числе и экономические выгоды, сокращая потенциальное количество заболевших людей и, следовательно, сокращая расходы на их лечение и возможную госпитализацию. Однако необходимость учета подобных косвенных выгод при принятии решений о строительстве объектов транспортной инфраструктуры не очевидна.
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