«Газпром нефть» построит 28-метровый общественно-деловой комплекс из двух зданий и парка, выходящий на набережную Невы, на Охтинском мысе. Победителем конкурса проектов стало японское бюро Nikken Sekkei с концепцией «Хрустальный корабль». «Собака.ru» поговорила с исполнительным директором архитектурного бюро Фади Джабри о том, каким будет пространство, доступное не только сотрудникам компании, но и горожанам.
Каким будет новое общественно-деловое пространство «Газпром нефти» на Охтинском мысе? Объясняет директор бюро Nikken Sekkei
В чем основная идея вашей концепции?
Мы разработали эскиз комплекса, открытого и гостеприимного для всех: горожан, туристов и сотрудников «Газпром нефти». Важно, что наша идея учитывает богатый исторический контекст Петербурга и самого места, где писалась морская слава России. Концепция бережно обращается с зонами культурного наследия и создает инновационную творческую среду для города и бизнеса. Мы уверены, что у нашего проекта есть потенциал стать новой городской достопримечательностью.
Расскажите подробнее о проекте
Уже с первого дня мы осознали его редкую сложность. Место будущего комплекса расположено неподалеку от зон, охраняемых ЮНЕСКО, оно включает участки с культурным слоем, где нельзя ничего строить. Проект имеет ограничения по высоте, он должен одновременно быть привлекательным пространством для жителей и туристов и отвечать потребностям сотрудников делового центра.
По сути у этого проекта две целевые аудитории — город и «Газпром нефть». Горожанам мы хотели дать возможность найти здесь что-то свое для отдыха и развития. Компании — творческое рабочее пространство.
Комплекс состоит из двух плавно изогнутых корпусов, которые словно обнимают город. Вместе со Смольным и Большеохтинским мостом он образует своего рода трилогию достопримечательностей.
Мы создали символические ворота между двумя зданиями — они открывают сквозной вид на Смольный собор. Здесь использован японский принцип «шиаккей» (shyakkei, 借景) — техника заимствования пейзажа: мы словно обрамляем панораму, включаем удаленный вид в общую картину нашего ландшафта. Этот японский подход перекликается с петербургской любовью к арке, важнейшему для города символу.
То, что у «ворот» нашего комплекса стены немного наклонены — тоже не случайность. Так здание отдает поклон Смольному и всему городу. Это скромный жест уважения.
Пространство под аркой будет иметь зеркальную водную поверхность. Этот элемент создает впечатление бесконечности водной стихии, рифмует проект с Невой и Охтой, а также рождает красивый визуальный эффект.
Если корпоративные здания раньше напоминали неприступные крепости, которые оберегала охрана, то здесь, на Охте, мы хотим создать комплекс, который откроет свое сердце людям. Во входной зоне мы продумали гостеприимную площадь со множеством развлечений и ландшафтным парком, отвечающим запросам посетителей во все сезоны. На набережной будет открытая зеленая зона, которую можно использовать для разных активностей: игр с детьми, прогулок, занятий йогой или любования новогодними огнями. На крыше здания также будет общедоступная просторная обзорная площадка.
Не только снаружи, но и внутри комплекса нам хотелось создать зоны, дружелюбные для людей любых возрастов. В здании находятся галереи, кафе, рестораны и многофункциональное пространство, которое формой напоминает знаменитые творения Фаберже. Части комплекса связаны переходом, который ведет в настоящий зимний сад.
Для сотрудников компании мы придумали приветливое, светлое, естественное, открытое пространство. Оно связано системой воздушных мостов и галереей. Лестничные блоки в деловой зоне выполнены в форме цилиндра, каждый из них показывает зелень, воду и землю — основные элементы жизни.
Для фасадов используются три разные формы стекла, соответствующие внутренним функциям здания. Этот подход вдохновлен эдо-кирико (江戸切子), японским искусством гравировки по стеклу. Стены получаются прозрачными, гранеными, с легким золотистым оттенком. Данная техника производит ошеломительный эффект: летом отраженные солнечные лучи играют на контрасте с темно-синими волнами Невы, а зимой фасады мерцают теплым светом. Это не только красивое, но и очень сложное с инженерной точки зрения решение: зимой двухслойный фасад будет защищать здание от мороза, в то же время он позволяет комплексу «дышать».
И, несомненно, мы придерживались небесной линии Петербурга, одной из важных характеристик для облика города, который ориентируется на Зимний дворец.
-
Николай Добровольский. Здесь будет город заложен
Как вы пришли к этому решению?
Наш «Хрустальный корабль» вдохновлен картиной Николая Добровольского «Здесь будет город заложен». На этом полотне запечатлены корабли зарождающегося российского флота и великий царь Петр I в миг принятия решения о месте основания Петербурга в 1703 году. Были и многие другие прекрасные произведения, из которых мы черпали вдохновение, — гравюры и акварели Григория Качалова и Ефима Виноградова, показывающие Зимний дворец и Неву с множеством парусников, гордо шествующим по ней. Образ корабля постоянно является нам в истории, искусстве и поэзии Петербурга. Это неотъемлемый элемент панорамы и культурного кода города.
Вы погрузились в исторический и культурный контекст места будущего комплекса. Что вам показалось наиболее важным?
Мы действительно уделили достаточно времени изучению истории Петербурга и Охтинского мыса в частности. Мы осознали, что Охта — это место с богатейшей историей: она гораздо старше, чем Петербург. В 1611 году здесь была построена шведская крепость Ниеншанц. В 1703 году ее завоевал царь Петр I. Он решил основать здесь город и велел построить на Охтинском мысе верфь, которая позднее стала известна как Охтинское Адмиралтейство. Это была одна из самых важных судостроительных площадок российского императорского флота. Здесь создавали великолепные корабли, которые писали морскую историю России. Например, шлюп «Восток» совершил кругосветное путешествие и достиг берегов Антарктиды, а фрегат «Паллада» считался одним из самых красивых и быстрых кораблей в мире. Так мы еще больше укрепились во мнении, что корабли тесно связаны с Петербургом как морской столицей страны. Важно и то, что судостроительная деятельность на участке, где планируется комплекс, не прекращалась до начала 2000-х, а это значит, что Охтинский мыс всегда был местом, где рождалось что-то новое.
Кроме этого, мы узнали, что в 2006 году «Газпром нефть» инициировала археологические раскопки на Охтинском мысе. Исследования выявили несколько областей, на которых нам запретили планировать строительство. К этим участкам мы подошли с хирургической аккуратностью, интегрировав их в будущий ландшафтный парк.
Сколько человек было вовлечено в работу над концепцией? Из каких офисов вы привлекли специалистов?
Современные технологии стирают границы и любые расстояния. Над концепцией работала международная команда бюро из Токио, Осаки, Москвы и Дубая. На определенных этапах в работу было вовлечено до 40 человек: это наши ключевые специалисты Отани Хироаки (Mr Otani Hiroaki) и Осава Сатоси ( Mr Osawa Satoshi), а также множество талантливых архитекторов, инженеров, интерьерных и ландшафтных дизайнеров. Даже президент нашей компании Камеи Тадао находил время, чтобы лично потрудиться над «Хрустальным кораблем».
У вас есть другие проекты в Петербурге и в России?
Да, мы работаем в России уже 15 лет. В Петербурге мы занимались генпланами и транзитно-ориентированным проектированием, а также участвовали в создании гостиничного комплекса в историческом центре. В общем, мы уже немного знакомы с вашим прекрасным городом.
Недавно нам также посчастливилось выиграть несколько важных международных конкурсов в Москве на строительство объектов для Сбербанка, РЖД и территории Рублево-Архангельского.
Если сравнивать ваш проект с проектами в Москве, чем они отличаются? Чем отличаются города? Отражается ли специфика городов на этих проектах?
Оба города прекрасны. Возможно, Москва более динамичная, а Петербург скорее можно назвать классическим, благородным. Несмотря на то, что проекты отличаются, наш подход к дизайну держится на одних и тех же принципах: создание долгоиграющих элегантных архитектурных решений и среды, благоприятной для инноваций и жизни, уважение к истории места.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.