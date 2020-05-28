Каким будет новое общественно-деловое пространство «Газпром нефти» на Охтинском мысе? Объясняет директор бюро Nikken Sekkei

В чем основная идея вашей концепции?

Мы разработали эскиз комплекса, открытого и гостеприимного для всех: горожан, туристов и сотрудников «Газпром нефти». Важно, что наша идея учитывает богатый исторический контекст Петербурга и самого места, где писалась морская слава России. Концепция бережно обращается с зонами культурного наследия и создает инновационную творческую среду для города и бизнеса. Мы уверены, что у нашего проекта есть потенциал стать новой городской достопримечательностью.

Расскажите подробнее о проекте

Уже с первого дня мы осознали его редкую сложность. Место будущего комплекса расположено неподалеку от зон, охраняемых ЮНЕСКО, оно включает участки с культурным слоем, где нельзя ничего строить. Проект имеет ограничения по высоте, он должен одновременно быть привлекательным пространством для жителей и туристов и отвечать потребностям сотрудников делового центра.

По сути у этого проекта две целевые аудитории — город и «Газпром нефть». Горожанам мы хотели дать возможность найти здесь что-то свое для отдыха и развития. Компании — творческое рабочее пространство.

Комплекс состоит из двух плавно изогнутых корпусов, которые словно обнимают город. Вместе со Смольным и Большеохтинским мостом он образует своего рода трилогию достопримечательностей.

Мы создали символические ворота между двумя зданиями — они открывают сквозной вид на Смольный собор. Здесь использован японский принцип «шиаккей» (shyakkei, 借景) — техника заимствования пейзажа: мы словно обрамляем панораму, включаем удаленный вид в общую картину нашего ландшафта. Этот японский подход перекликается с петербургской любовью к арке, важнейшему для города символу.

То, что у «ворот» нашего комплекса стены немного наклонены — тоже не случайность. Так здание отдает поклон Смольному и всему городу. Это скромный жест уважения.

Пространство под аркой будет иметь зеркальную водную поверхность. Этот элемент создает впечатление бесконечности водной стихии, рифмует проект с Невой и Охтой, а также рождает красивый визуальный эффект.