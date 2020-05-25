В начале мая на сайте «Собака.ru» вышел текст под заголовком «Как архитектор Елизавета Гречухина за четыре года сделала из Гатчины мечту Ильи Варламова?» В нем мы рассказали об архитекторе, которая переехала в родную Гатчину после жизни в Женеве, ужаснулась из-за низкого качества городской среды и устроилась на работу в местную администрацию. За четыре года Елизавете удалось сделать несколько новых общественных пространств, продлить пешеходную улицу в центре, поставить детские площадки нового типа и поменять нормы размещения рекламы. На материал обратил внимание сам Илья Варламов: урбанист даже специально приехал в Ленобласть, чтобы проверить, является ли город его мечтой. В Гатчине он нашел массу недочетов. По нашей просьбе Елизавета Гречухина ответила на его претензии.
Как тебе такое, Илья Варламов? Архитектор Елизавета Гречухина отвечает на претензии урбаниста к благоустройству Гатчины
От редакции: Конечно, заголовок придумала не Елизавета, а журналистка, поэтому стоит дать краткий ответ и нам. Безусловно, в этом заголовке есть доля иронии, однако нам кажется уникальным опыт Гатчины, в которой, вопреки инертности системы, начали происходить заметные изменения. Мы надеемся, что несмотря на то, что Елизавета больше не работает в администрации Гатчины, запущенные ею процессы не будут прерваны и в будущем город действительно станет мечтой урбанистов.
Ответы Елизаветы Гречухиной на цитаты из поста Ильи Варламова
«Первый признак глупости – побелка деревьев»
Побелка деревьев — это рудимент системы. Если спрашивать мое мнение, то я согласна с Варламовым, что красить деревья необходимости нет. Мы включим этот пункт в рекомендации — одной из задач Центра Компетенций, где я сейчас работаю, является формирование советов по развитию городской среды для муниципалитетов.
«И вот первое благоустройство! Около центральной улицы реконструировали сквер. Красивые лавочки, хорошо... Густой газон, деревья... правда с эксплуатацией грустно. Через плитку и камни уже пробиваются сорняки, урны повреждены»
Не могу поспорить. Проблема с эксплуатацией действительно существует. Здесь важно, что сохранение объектов благоустройства — это командная работа. И бережное отношение жителей играет большую роль. Разумеется, это не снимает ответственности с городских хозяйственников: здесь все должно работать в комплексе.
«Посмотрим на главную пешеходную улицу! Она, кстати, очень приятная. Это ее старая часть. Деревья скрывают неухоженные фасады, зато открывается красивый вид на храм»
Отдельное вам спасибо, Илья, за похвалу этой улицы! Совсем недавно она была автомобильной — в нынешнем виде она находится меньше года. И в начале мы получали огромное количество критики от местных жителей. Люди даже прозвали перекресток в один уровень с пешеходной частью «блином Гречухиной». Люди не понимали, зачем это нужно, некоторые воспринимали перемены в штыки. Но сейчас мы видим здесь множество людей, все-таки пешеходная зона пришлась по душе горожанам.
«Запомните, в мечте Варламова нет заборов!»
Безусловно, заборы не красят город. Но сейчас вышли новые рекомендации — например, при ширине газона у проезжей части до 1 метра заборы можно не ставить. Раньше это делать было обязательно. Думаю, в дальнейшем можно будет победить «озаборивание» городских территорий.
«Детский садик... Я уже писал, что практика делать для каждой группы отдельный загончик и ставить кучу однотипного примитивного оборудования не очень хорошая. Лучше сделать несколько действительно крутых детских площадок для детей разных возрастов и дать возможность играть всем вместе»
Вот, например, детские площадки в Гатчине, которые вы не увидели.
Я лично занималась курированием более 10 игровых площадок. Для меня было важно вписать их в городскую среду, не делать их слишком яркими. Например, красная площадка на фото установлена в новом микрорайоне Аэродром и выполнена в соответствующем современном стиле. К сожалению, детские сады редко обращаются за помощью в благоустройстве детских площадок — этот вопрос не в наших полномочиях, но по запросу мы с центром компетенций с удовольствием взялись бы за такой проект, потому что это важная деталь городской среды.
«Вот такие улицы должны быть в жилых районах, но сейчас так не делают, к сожалению. Сейчас делают вот так. Почувствуйте разницу»
Вопрос городского озеленения остро стоит в новых районах города — это системная ошибка. Я в своих работах всегда максимально учитывала озеленение. Например, в сквере, который вы оценили, высажено более 200 кустов сирени и более 20 деревьев. Сейчас в Центре мы в обязательном порядке включаем зоны озеленения во все проекты благоустройства.
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Бульвар Науки
«А это главная гордость города, новое общественное пространство на бульваре Науки. Видимо, это и должно было стать моей мечтой… Первое, что смущает – отсутствие нормальных лавочек. Лавочки вокруг дерева – это хорошо, но тень и защита от дождя нужны здесь и сейчас. Почему бы не сделать навесы? Вторая проблема куда глобальнее. На новом общественном пространстве просто нечего делать»
Для каждого проекта благоустройства всегда стоит остро вопрос соотношения затраченных средств и конечного результата. Тут при минимальном бюджете в 16 млн. рублей, которые пошли на обустройство покрытия, освещения и минимальный набор малых архитектурных форм, удалось создать и образ бульвара Науки, и работающее общественное пространство. В этом году планируется расширить территорию бульвара, появятся уникальные арт-объекты, разработкой которых занимается располагающийся здесь институт ядерной физики.
После вашей статьи мы с Центром компетенций приехали сюда на субботник (держали дистанцию 1,5 метра). Людей было очень много, особенно детей на велосипедах, роликах, самокатах и даже для запуска воздушного змея нашлось место.
«Хорошее решение – сделать лавочку вокруг дерева. Только непонятно, второй уровень – это спинка? Или там надо сидеть, а ноги ставить на нижнюю? Лавочка могла бы быть удобнее»
Мы подготовили фото-ответ:
Второй уровень скамейки это и спинка, и стол, за которым можно поиграть, выпить кофе, поработать за ноутбуком пока ребенок катается рядом на велосипеде.
Посоветуйте интересные места в Ленобласти!
Илья, приезжайте к нам через год — в Гатчине появится общественное пространство «Аэропарк». А в Сосновом Бору даже реализуют проект общественного пляжа!
Из интересных мест советуем посмотреть поселок Виллози в Ленинградской области, где недавно появились пешеходные зоны, скейт-парк, места отдыха, сцена, зона развлечений, растения, скульптуры, беседки с вертикальными растениями и гамаки. Или набережную реки Паша в городе Тихвин.
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