Как тебе такое, Илья Варламов? Архитектор Елизавета Гречухина отвечает на претензии урбаниста к благоустройству Гатчины

«Посмотрим на главную пешеходную улицу! Она, кстати, очень приятная. Это ее старая часть. Деревья скрывают неухоженные фасады, зато открывается красивый вид на храм»

Отдельное вам спасибо, Илья, за похвалу этой улицы! Совсем недавно она была автомобильной — в нынешнем виде она находится меньше года. И в начале мы получали огромное количество критики от местных жителей. Люди даже прозвали перекресток в один уровень с пешеходной частью «блином Гречухиной». Люди не понимали, зачем это нужно, некоторые воспринимали перемены в штыки. Но сейчас мы видим здесь множество людей, все-таки пешеходная зона пришлась по душе горожанам.

«Запомните, в мечте Варламова нет заборов!»

Безусловно, заборы не красят город. Но сейчас вышли новые рекомендации — например, при ширине газона у проезжей части до 1 метра заборы можно не ставить. Раньше это делать было обязательно. Думаю, в дальнейшем можно будет победить «озаборивание» городских территорий.

«Детский садик... Я уже писал, что практика делать для каждой группы отдельный загончик и ставить кучу однотипного примитивного оборудования не очень хорошая. Лучше сделать несколько действительно крутых детских площадок для детей разных возрастов и дать возможность играть всем вместе»

Вот, например, детские площадки в Гатчине, которые вы не увидели.