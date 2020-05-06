Как архитектор Елизавета Гречухина за четыре года сделала из Гатчины мечту Ильи Варламова?

Вы всегда жили в Гатчине?

Я здесь родилась и выросла, а в петербургской Академии художеств выучилась на архитектора. Работала в архитектурной мастерской Максима Атаянца и бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». В 2010 году мы с мужем — он физик — уехали жить в Женеву, там я занималась преподаванием. Вернулись спустя шесть лет: этого очень хотел муж, для него было важно жить на родине — он тоже из Гатчины. У меня такого желания не было, но я решила, что семья важнее.

Работа в администрации — неожиданное решение для человека с таким опытом.

После возвращения были печаль и тоска — со времен моего детства Гатчина не сильно изменилась. Кроме того, после опыта жизни в Европе у меня назрел вопрос: поменять городскую среду — это несложно и недорого, почему не сделано вообще ничего? Проблемы с инфраструктурой только усугубились, стратегически о развитии никто не думал — просто латали дыры. Был выбор: сидеть и грустить — или узнать, что происходит и можно ли на это повлиять. Я отправилась в администрацию, и оказалось, что в комитете градостроительства и архитектуры Гатчины нет ни одного архитектора. Это типичная ситуация для многих городов страны — никто из архитекторов не хочет работать за 24 тысячи рублей, хотя труда здесь очень много, и это чистый альтруизм. Но для меня зарплата не была целью, так что я устроилась главным специалистом.