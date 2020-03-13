Комфортными для жизни и одновременно доступными по стоимости жилья урбанисты назвали лишь пять российских городов — Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. При этом столица России, Москва, расположилась лишь на 52-ой строчке рейтинга — во многом из-за высокой стоимости жизни в сравнении со средней заработной платой.

В Петербурге соотношение заработной платы и стоимости покупки или аренды жилья неблагоприятно, однако урбанисты отмечают — жизнь в городе характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги и относительно неплохая экологическая ситуация. Кроме того, в Петербурге на человека в среднем приходится более 26 квадратных метров жилплощади, тогда как в Москве — всего 20.

«Москва, очевидно, будет занимать первое место в инфраструктурных рейтингах. Если бы считался показатель ввода новых станций метро, Москва была бы в космосе, а Петербург очень сильно отставал. А если бы в рейтинг включили показатель биологического разнообразия в городе, на который сейчас опираются многие европейские города, или данные о загрязненности почв, Москва бы сильно отставала», — объяснил РБК урбанист и советник ректора ИТМО Михаил Климовский.

Напомним, ранее российское отделение Greenpeace выпустило обновленный рейтинг доступности раздельного сбора мусора в крупных городах страны. Петербург не вошел даже в первую сотню — расположившись на 107 строчке списка. А еще урбанисты рассказали, какой район Петербурга затопит первым в случае наводнения. Спойлер: самым безопасным районом города оказался Пушкинский.