Капиталистическим романтизм: кто помогает нам полюбить «уродскую» архитектуру 2000-х

Как эпоха капрома освободила архитекторов

«В советское время архитекторы занимались типовыми проектами в большом коллективе НИИ — детские сады, кинотеатры, многоэтажки. Индивидуальной архитектуры не было. И вот наступают 1990-е — заказчиком становится случайно ­дорвавшийся до денег человек, а вчерашний выпускник Академии художеств открывает свое бюро, как Сергей Падалко из «Витрувий и сыновья». Сейчас, когда рынок поделен, это почти невозможно» — Даниил уверен, что никогда у российских архитекторов не было такой свободы творчества, как до кризиса 2008 года.

«У людей в России снесло крышу, когда они поняли, что можно строить по своему вкусу не на 6 сотках, а прямо в городе — поистине народная архитектура. В Москве появился дом-яйцо Фаберже, в провинции творится угар и трэш, а в Петербурге было поспокойнее благодаря суровым охранным законам и замкнутости сообщества архитекторов, но такого диктата нормы, как сейчас, не было». На претензии критиков, что оправдывая капром, мы оправдываем бандитские разборки с заказными убийствами, ребята отвечают: «Это так же глупо, как осуждать архитектуру 1930–50-х годов за то, что тогда у власти был Сталин».