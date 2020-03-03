Какой район Петербурга затопит первым в случае наводнения? Рассказывают урбанисты

Видео создано на основе инструмента City Roads от разработчика Андрея Каща — оно позволяет генерировать карту городских дорог. «При помощи скриптов можно постепенно разускрасить все улицы города по их высотности. Если выбрать синий цвет, можно представить, будто город затапливает. В Петербурге, например, последним затопит Пушкинский район», — рассказали создатели ролика.

Российское отделение также Greenpeace показало, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации. Кампания приурочена к запуску петиции, которая требует остановить разработку новых нефтяных месторождений — если этого не произойдет, климат на Земле «катастрофически изменится». На примерах: затопленный Петербург, безжизненный Байкал, Арктику без белых медведей.

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института рассказал, грозит ли Петербургу затопление в случае глобального потепления. Ранее эксперты предрекли подъем уровня моря к 2100 году в среднем на 84 сантиметра — из-за изменения климата и исчезновения 80% альпийских ледников. При этом прогнозировать возможные подтопления необходимо исходя из множества факторов — уровень подъема океана осложнен подводным рельефом, динамикой подводных вод и темпами расширения воды.