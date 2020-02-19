Каким должен быть парк «Тучков буян» в центре Петербурга? Рассуждает Павел Лобков

Парк на этом месте хотели устроить дважды. Первый раз – в 1913 году, тогда предлагалось разбить на набережной регулярные сады и достроить на Добролюбова здание, симметричное пеньковым складам. Второй раз – Николаем Барановым в 1940-е. Однако вместо этого на территории парка был построен Институт прикладной химии. После того, как его снесли в начале 2010-х, на этом месте планировали строительство жилых кварталов с театром Бориса Эйфмана, потом – комплекс зданий судов. В течение десятилетий обычные горожане сюда попасть не могли.

Идея прошлого и преемственности там, где построят «Тучков буян», нивелирована. Значит теоретически здесь может появиться все, что угодно. Люди будут рады вновь обрести этот кусок города в самом его центре практически в любом качестве. Здесь может быть принята даже самая спорная концепция.

В этом месте и вокруг него мало зеленых насаждений. Ближайшие – садик на улице Блохина, сквер у Князь-Владимирского собора, Потемкинский, Летний сад и Стрелка Васильевского острова. Всюду – смешение замыслов регулярности и временных изменений. По сути это невосстановимый ландшафт, его невозможно использовать как источник вдохновения. Огромные парковки и «торт» «Юбилейного» на территории, здания, принадлежащие нескольким собственникам, тоже усложняют ситуацию. Казалось бы, очевидного выхода нет. Тем не менее, это не так.