На следующей неделе пройдет совещание администрации МО «Сенной округ» с «Петербургским велообществом» по поводу возможности демаркировки велополосы на Фонтанке в Сенном округе. На этой территории планируют разместить парковку для автомобилей. Об этом сообщают активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания».
Велополосу на Фонтанке могут демаркировать – на ее месте хотят разместить парковку
Как они утверждают, это «может стать лишь первым шагом к полному уничтожению велоинфраструктуры на всей набережной реки Фонтанки», которую добились благодаря проекту «Твой Бюджет». По их словам, такие совещания «просто так никто и никогда не организовывает» и необходимо дать «сильный отпор».
Кроме того, на обсуждение пригласили «Петербургское велообщество». Сейчас они собирают группу экспертов и велоактивистов и надеются на то, что их аргументы будут достаточно убедительными для госпожи Астаховой и «сторонников идеи возвращения парковки на Фонтанку».
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