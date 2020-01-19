Велополосу на Фонтанке могут демаркировать – на ее месте хотят разместить парковку

Кроме того, на обсуждение пригласили «Петербургское велообщество». Сейчас они собирают группу экспертов и велоактивистов и надеются на то, что их аргументы будут достаточно убедительными для госпожи Астаховой и «сторонников идеи возвращения парковки на Фонтанку».