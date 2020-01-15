15 января заканчивается прием заявок от участников международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» — того самого, что появится на месте Судебного квартала. Организатором конкурса выступило московское консалтинговое бюро Стрелка совместно с Европейским университетом. Историк Лев Лурье и архитектурный критик Мария Элькина выступают с открытым письмом городу о том, что не так с этим проектом.
Что не так с конкурсом проектов парка «Тучков буян» на месте судебного квартала? Открытое письмо Льва Лурье и Марии Элькиной
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Ватный остров, на котором появится парк. Источник: park-spb.ru
В 2013 году мы разместили петицию на портале Change.org с просьбой разбить парк на том месте, где планировалось строительство комплекса судебных зданий. Под ней подписались почти 17 000 горожан. Спустя пять лет президент принял решение об осуществлении такого проекта. В ходе предвыборной кампании и впоследствии Александр Беглов считал это начинание интегральной частью своей программы.
Его идея заключалась в том, что Петербург должен не отставать от других европейских мегаполисов в области градостроительства. Беглов позиционирует себя как человек, который остановит провинциализацию города, увеличивающуюся разницу в условиях и уровне жизни с Москвой.
В качестве компании, которая выполняет функцию оператора конкурса и составляет техническое задание выбрали московское КБ Стрелка, хорошо известное программой «Моя улица» в Москве, а еще раньше – просветительской работой. Однако, насколько нам известно, ни в одном из больших и удачных проектов парков в исторических городах они не выступали в качестве единственного организатора процесса. Московское «Зарядье» получилось благодаря усилиям Москомархитектуры и ее руководителя Сергея Кузнецова. Конкурс на набережную озера Кабан, завершившийся реализацией одного из лучших в России проекта, произошел благодаря стараниям бывшей подчиненной Сергея Капкова Натальи Фишман и организован агентством «Центр». Архитектурный проект «Новой Голландии» вовсе в итоге выбрали без конкурса.
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Историк Лев Лурье
Уже сейчас мы частично видим результат той работы, которую КБ Стрелка проделало в Петербурге – приглашение к участию в конкурсе проектов парка Тучков Буян. В нем нет ничего отталкивающего, но ничто не привлекает внимание. Такое ощущение, что главная задача – никого не обидеть. Создание архитектурного ансамбля путем опроса жителей вызывает вопросы. Никто не спрашивал петербуржцев, каким должен быть Павловский парк или «Новая Голландия». Художник должен брать на себя смелость навязывать свое видение. В предложении Стрелки ничто на это не намекает. Нельзя ответить на простой вопрос, чего там должно быть больше: горок, лыжни, фудкортов, читален или лекционных залов. Чем будут удивлять? Проектировщики даже советских парков умели создавать семантику. Автору, а потом и пользователю, было ясно, что, собственно, от него требуется. Документ, который мы увидели – это некое посредственное сочинение, кратко излагающее общие мысли из современных учебников архитектуры и старающееся угодить всем. То, что там написано, очевидно любому проектировщику и без этой бумаги.
В составленном Стрелкой задании не учтены важные вводные. Строящийся театр Бориса Эйфмана, приобретший значение главного сооружения парка, сейчас расположен вдоль проспекта Добролюбова ближе к Юбилейному. Он частично закрывает вид на Владимирский собор со Стрелки Васильевского острова, на набережную Невы выходит боковой фасад, да еще и под углом. Разрешение этой коллизии и было одной из принципиальных задач, которые стояли перед авторами технического задания. Второй вопрос – собственно, о Тучковом буяне, здании пеньковых складов работы архитектора Ринальди, о передаче которого городу стало известно в декабре. Тучков буян позволяет целый ряд функций, которые необходимо иметь в парке, перенести в закрытые помещения, что для Петербурга с его вечно дурной погодой имеет колоссальное значение. В сущности, с Тучковым буяном парк получает больше площади, чем центральная площадка «Новой Голландии».
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Архитектурный критик Мария Элькина
КБ Стрелка не попыталось договориться с собственниками зданий, находящихся со стороны Тучкова моста и примыкающих к будущему парку (два офисных здания и стадион «Юбилейный») о частичном включении их территории в парк за счет переноса парковок.
Идея великого Николая Баранова с 1940-е годы заключалась в создании единого зеленого массива, опоясывающего Петроградскую сторону и включающую в себя парки островов, в том числе Петровского и вплоть до Аптекарского. Он должен был переходить на территорию бывшего городского питомника и перетекать в массив Александровского парка, Троицкой площади и Петровской набережной. Этот контекст в предложенном тексте никак не учитывается. Совершенно естественно, что должны быть найдены решения для пешеходных переходов в двух местах: пересечение проспекта Добролюбова и Тучковым мостом и проспекта Добролюбова, Мытнинской набережной и площади Лихачева. Так или иначе нужно создать предпосылки для возникновения пешеходного и велосипедного променада примерно в том виде, о котором говорил Николай Баранов.
К сожалению, Петербург развивается гораздо медленнее, чем мы хотели бы. Контуры нового Петербурга XXI века часто появляются не благодаря действиям городских властей, а помимо них. Причина в том, что изначально планы не обсуждаются в городском экспертном сообществе и приводят к тяжелым ошибкам. Вспомним печальные опыты со Второй сценой Мариинского театра; стадионом, проект которого пришлось неоднократно править; башней Газпрома, которую поставили на место со второго раза; конкурсом на музей Блокады и его невпечатляющим результатом; историю с пустующими Императорскими Конюшнями; вызвавшую возмущение большинства горожан реконструкцию Летнего сада.
С нашей точки зрения, необходимо новое общественное обсуждение итогов работы КБ Стрелка с участием градозащитников и действительно лучших петербургских профессионалов, включая людей, построивших Новую Голландию и порт Севкабель. Следует добиться того, чтобы конкурсное задание все же содержало конкретные условия реализации проекта и адекватно выражало связанные с ним амбиции. Нужно пополнить состав жюри признанными в мире архитекторами и мастерами ландшафта, авторами уже прославившихся объектов. И, наконец, стоит обеспечить процессу не только формальную, но и содержательную прозрачность – так, чтобы его логика была понятна и профессионалам, и горожанам.
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