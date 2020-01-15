Что не так с конкурсом проектов парка «Тучков буян» на месте судебного квартала? Открытое письмо Льва Лурье и Марии Элькиной

В 2013 году мы разместили петицию на портале Change.org с просьбой разбить парк на том месте, где планировалось строительство комплекса судебных зданий. Под ней подписались почти 17 000 горожан. Спустя пять лет президент принял решение об осуществлении такого проекта. В ходе предвыборной кампании и впоследствии Александр Беглов считал это начинание интегральной частью своей программы.

Его идея заключалась в том, что Петербург должен не отставать от других европейских мегаполисов в области градостроительства. Беглов позиционирует себя как человек, который остановит провинциализацию города, увеличивающуюся разницу в условиях и уровне жизни с Москвой.

В качестве компании, которая выполняет функцию оператора конкурса и составляет техническое задание выбрали московское КБ Стрелка, хорошо известное программой «Моя улица» в Москве, а еще раньше – просветительской работой. Однако, насколько нам известно, ни в одном из больших и удачных проектов парков в исторических городах они не выступали в качестве единственного организатора процесса. Московское «Зарядье» получилось благодаря усилиям Москомархитектуры и ее руководителя Сергея Кузнецова. Конкурс на набережную озера Кабан, завершившийся реализацией одного из лучших в России проекта, произошел благодаря стараниям бывшей подчиненной Сергея Капкова Натальи Фишман и организован агентством «Центр». Архитектурный проект «Новой Голландии» вовсе в итоге выбрали без конкурса.