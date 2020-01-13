Когда-то вечная темнота в зимнем Петербурге была настоящим испытанием не столько для обычных горожан, сколько для тех, кто занимался освещением города. Во второй половине XIX столетия эпоха электричества только началась. Экскурсовод проекта Neogorod Елена Погребная специально для «Собака.ru» рассказывает о первом проспекте, дворце и мосте (не только города, но и мира), на которых появился электрический свет.
Как освещали вечно темный Петербург в XVIII и XIX веках? История электрификации города
Первые огни и первый электрический фонарь в городе (и мире)
Уличное освещение в столице Российской Империи началось с Петра Великого: огни (разумеется, еще не электрические) были на фасаде первого Зимнего дворца, сейчас это район Эрмитажного театра. К 1723 году в Петербурге было уже 595 фонарей и 64 фонарщика, которые обходили улицы и зажигали огни каждый день.
Про них даже сочиняли задачи для школьных учебников: «Фонарщик, перебегая зигзагом через улицу от фонаря к фонарю, зажигает их. За сколько времени успеет он осветить всю улицу, если ее длина пятьсот семьдесят сажен, ширина двадцать сажен, расстояние между фонарными столбами сорок сажен, а на пробег от фонаря до фонаря...»
Сейчас фонарщика с его лесенкой на улице не встретить, но есть напоминание о нем – памятник на Одесской улице. Для полноты картины здесь воссоздали шесть исторических фонарей, которые освещали улицы города в прошлом.
В 1870-е годы на Одесской находилась мастерская известного русского электротехника, изобретателя лампы накаливания Александра Лодыгина. Здесь же, рядом с мастерской, 11 сентября 1873 года он установил и зажег первый в мире уличный электрический фонарь.
Первая освещенная улица города – Невский проспект
Еще в 1880 году члены существовавшего тогда в Петербурге товарищества «Электротехник» обратились в городскую думу с предложением осветить Невский проспект. На все согласования ушло более двух лет. Дело не только в вечной российской бюрократии: с 1820-х городские улицы освещались газом, и «Электротехнику» нужно было отбить нишу уличного освещения у давно обосновавшихся в ней газовых компаний – в основном иностранных. Городская дума не спешила помогать отечественному производителю. После двух лет борьбы, когда договор был уже заключен, оказалось, что у товарищества не хватает денег. Спас положение и осветил в итоге Невский проспект Карл Сименс, работавший в то время в Петербурге.
Сначала электрические фонари заработали на отрезке от Большой Морской улицы до реки Фонтанки. Жители столицы специально подходили с газетой поочередно к газовому фонарю и к электрическому, чтобы проверить, где же удобнее читать.
Для питания фонарей пришлось поставить сразу две электростанции: одна находилась на деревянной барже, пришвартованной к набережной Мойки у Полицейского моста. Здесь было больше 10 машин, вырабатывающих постоянный ток. В сумме они выдавали 35 киловатт — для конца XIX века огромная мощность. Вторая электростанция расположилась на Казанской площади. От них и тянулись провода к первым фонарям города.
Первый освещенный дворец – Зимний
Было решено осветить с помощью электричества новогодний бал 1885 года. Руководил работами техник дворцового управления Василий Пашков – он специально съездил в командировку в Европу, чтобы изучить заграничный опыт. Но примеров электростанций такой мощности, которая была необходима для Зимнего, не нашлось. Решено было «идти своим путем» и положиться на талант наших инженеров.
В одном из внутренних дворов дворца выстроили отдельный деревянный павильон, чтобы шум и вибрация от электромашин не беспокоили обитателей царской резиденции. Здесь установили динамо-машины и протянули провода в парадные залы. В огромном Георгиевском зале электрический свет буквально обрушился на гостей: одновременно зажглись сто ламп накаливания по 16 свечей каждая и двенадцать дуговых ламп по 1000 свечей. Гости были потрясены. Для сравнения в соседних залах зажгли 30 тысяч обыкновенных свечей, но их свет померк перед электрическим. Но не все были в восторге от такой интенсивности: макияж дам был рассчитан на таинственный свечной полумрак.
Александр III остался доволен удачным новогодним экспериментом и приказал осветить электричеством весь дворец. После этого во втором дворе Эрмитажа была сооружена уже не временная, а постоянная электростанция. Инженеры старались сделать все, чтобы она не слишком сильно шумела, но современники писали, что «действие ее машин приводит картины в постоянное сотрясение и осыпает с них краску». Тем не менее, к 1893 году освещены были уже не только здания дворца и Эрмитаж, но и Дворцовая площадь и постройки на ней.
Электроподстанция Зимнего работала автономно и была переключена в общую городскую сеть уже после 1918 года. Здание, в котором она располагалась, просуществовало до 1945 года, его разобрали после Великой Отечественной Войны. Но двор по-прежнему называется «Электрическим».
Первый освященный электричеством мост – Литейный
В 1879 году был открыт для проезда постоянный мост Александра II через Неву – сейчас мы называем его Литейным. При его строительстве были применены несколько технических новшеств: разводка происходила вручную, ворот вращали восемь рабочих. Со временем это было заменено водяной турбиной.
Но самым интересным было, конечно, электрическое освещение. Установленные 12 электрических фонарей по рисункам архитектора Ц. А. Кавоса поражали прохожих ярким светом той самой «свечи Яблочкова», предшественницей лампочки накаливания Лодыгина. Впервые эта лампа с угольными блоками была продемонстрирована в качестве уличного и театрального освещения на Всемирной выставке в Париже в 1878 году и уже через год появилась на нашем Литейном. Он стал первым освященным электричеством мостом не только в России, но и в мире.
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