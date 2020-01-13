Как освещали вечно темный Петербург в XVIII и XIX веках? История электрификации города

Первые огни и первый электрический фонарь в городе (и мире)

Уличное освещение в столице Российской Империи началось с Петра Великого: огни (разумеется, еще не электрические) были на фасаде первого Зимнего дворца, сейчас это район Эрмитажного театра. К 1723 году в Петербурге было уже 595 фонарей и 64 фонарщика, которые обходили улицы и зажигали огни каждый день.

Про них даже сочиняли задачи для школьных учебников: «Фонарщик, перебегая зигзагом через улицу от фонаря к фонарю, зажигает их. За сколько времени успеет он осветить всю улицу, если ее длина пятьсот семьдесят сажен, ширина двадцать сажен, расстояние между фонарными столбами сорок сажен, а на пробег от фонаря до фонаря...»

Сейчас фонарщика с его лесенкой на улице не встретить, но есть напоминание о нем – памятник на Одесской улице. Для полноты картины здесь воссоздали шесть исторических фонарей, которые освещали улицы города в прошлом.

В 1870-е годы на Одесской находилась мастерская известного русского электротехника, изобретателя лампы накаливания Александра Лодыгина. Здесь же, рядом с мастерской, 11 сентября 1873 года он установил и зажег первый в мире уличный электрический фонарь.