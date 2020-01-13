В прошлом году у спального района межу метро «Проспект Ветеранов» и ж/д станцией «Ульянка» с неформальным названием «Ветерки» появился свой бренд и интернет-платформа для самоорганизации жителей. Айдентика для панелек — не просто красивые картинки, а результат смычки дизайнеров и эко-активистов, которые спасли от загрязнения речку Новая. «Собака.ru» рассказывает о том, как дизайн помогает локальным инициативам, зачем раздавать местным шавермам импровизированные звезды «Мишлен» и публикует ультимативный гид «От Ветеранов до Стачек дворами» от амбассадоров района.
«Панельки расцветают!»: как эко-активисты и дизайнеры создали бренд спального района «Ветерки»
«Ветерки» — что это и где?
Часть Кировского района, заключенная между проспектами Стачек, Ветеранов, Народного Ополчения и Маршала Жукова, частично совпадает с границами муниципального округа «Ульянка». «Ветры», «Ветерки» — неформальное название этой территории, происходит от названия проспекта Ветеранов.
Как местные речку спасали
«Меня напрягало, что нашу речку Новую загрязнили — в ней плавали мертвые утки и рыба. Я начал писать письма в комитет по природопользованию», — рассказывает Гоша Клименко, 30-летний инженер-строитель, который живет на «Ветерках» с детства. Дело было летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, когда в «Пулково» увеличился пассажиропоток и в реку пошли сточные воды от управляющей компании аэропорта. Анализы показали, что антиобледенителя в Новой в 640 раз больше нормы. «В инстанциях мне сказали: “конечно, мы проведем проверку”, но, естественно, не провели». Гоша начал бороться с бюрократами их же оружием — завалил жалобами, а вскоре подключились и другие «местные». Когда на встречу с генерал-лейтенантом следственного комитета в школу набилось тысяча человек, стало понятно, что в Ульянке родилось новое городское сообщество. В результате аэропорт перекрыл «слив» и по суду управляющая компания обязана заняться очисткой главной водной магистрали «Ветерков».
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Речка Новая до загрязнения. Фото: Георгий Клименко
Самым активным эко-защитником оказался Павел Брагин, который возглавил некоммерческое движение «Ульянка Экология». «Никакой выгоды мы не преследуем, спонсоров у нас нет, все работают на добровольных началах», — Гоша уверен, что спасение экоситуации — дело рук самих жителей. «К тому же “Гринпису” неинтересно заниматься локальными проблемами. Нам пишут люди из Красносельского района, мол, у нас экологическая катастрофа, помогите нам. Просто потому что у них нет инициативной группы в районе. Если есть два активных человека, государство всегда говорит, что они — городские сумасшедшие, и ничего не делает. А если уже тридцать человек набирается,то чиновникам некуда деваться — приходится работать».
Кроме истории с «Пулково», неравнодушные жители Ульянки добились закрытия предприятия, которое ночью незаконно занималось утилизацией трупов животных — попросту сжигало их. Ребятам удалось выяснить, что на печах не установили необходимые фильтры. «У нас в движении есть парень-эмчеэсник, Андрей, он измерил уровень загрязнения воздуха, мы подали в суд. По решению суда контору закрыли, а у чиновника, который выдал ей лицензию, были большие проблемы». В свободное от разбирательства с городскими комитетами время участники «Ульянка Экологии» занимаются «малыми делами»: читают лекции о вреде борщевика, который стихийно распространяется по территории района, и вешают на деревья кормушки с инструкцией о том, как правильно кормить птиц.
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Слева направо: Влад Шикин, Георгий Клименко, Маргарита Круподея, Артем Асеев, Павел Брагин, Никита Кириллов, Динар Ибрагимов, Иван Лукьянов. Фото: Саша Чайка
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Артем Асеев — идеолог проекта veterki.org. Фото: Саша Чайка
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Маргарита Круподеря — PR-менеджер проекта. Фото: Саша Чайка
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Динар Ибрагимов — координатор проекта veterki.org. Фото: Саша Чайка
«Панельное брюхо», красная гвоздика и память
Арт-директор Артем Асеев учился вместе с Гошей в Архитектурно-строительном университете, но с 19 лет работал в сфере коммуникаций и дизайна, а где-то между этим даже успел открыть и закрыть собственную бургерную. Сейчас у него с партнерами своя дизайн-студия Freaks & Fabrik, а до этого он много работал с девелоперами, строящими жилые комплексы на северо-западе города — в Приморском районе. «У меня возникла идея сделать некоммерческий ребрендинг спального района, посмотреть, как он активизирует людей, может ли он дать месту вторую жизнь». Выбор пал на «Ветерки» не только благодаря дружбе с местными активистами, но и потому что район, хоть и большой, но в городском медиапространстве его нет. «Про Охту пишут потому, что там открыли “Охта Молл”, Artplay и хорошие библиотеки. О Парнасе и Девяткино — потому что там много строек. А про нас упомянут, например, если пьяный чувак на “бентли” устроит жесткое ДТП. Веселая особенность: все старые советские дребезжащие трамваи привозят на Ветеранов — доживать», — смеется Гоша — настоящий амбассадор Ульянки.
«Жизнь в “панельках” есть: во дворах летом люди играют в пинг-понг ночи напролет, все знают своих соседей и ходят друг к другу в гости, к тому же у нас безопасно — недавно даже закрыли одно из отделений полиции. Нашим брендингом хотелось показать, что район расцветает внутри “панелек”. Сразу встал вопрос: если расцветает, то каким цветком? Мы сразу поняли — стопроцентно красная гвоздика. В этом районе все названия улиц связаны с памятью: много улиц названо в честь героев Великой Отечественной войны — Солдата Корзуна, Лени Голикова, Пограничника Гарькавого. Именно поэтому у многих возникает внутренний барьер, когда они слышат про “Ветерки”, — кажется, что звучит неуважительно, по-гопнически. А гвоздика — это символ, который не будет вызывать реакцию: “Зачем вы придумали то, чего нет?”»
«Набито панельное брюхо! Панельного неба краюха!» — пел пару лет назад рэпер Хаски, зафиксировавший окончательную и бесповоротную эстетизацию советской «панельки», которой посвящены сотни страниц в социальных сетях. В отличие от монструозного 25-этажного бетонного новостроя, хрущевские пятиэтажки и брежневские девятиэтажки — теплые и ламповые — напоминают о беззаботном детстве, а не о 30-летней ипотечной кабале. Писатель Игорь Антоновский 5 лет назад посвятил феномену целую книгу: странники шавермы ищут в окраинных «гетто» страну снов — так «панельки» получили собственную мифологию. Артем и его команда делают следующий шаг — сделать реальную жизнь спального района комфорной. Они запустили сайт veterki.org — площадку районных инициатив, где активные жители делятся идеями и получают поддержку. Дизайн становится инструментом структурирования информации о месте и формировании имиджа «Ветерков». Например, жителям необходимы четкие и красивые объявления вместо обычного визуального мусора — дизайнерская команда находит решение.
Как дизайн помогает локальным инициативам?
На площадке районных инициатив veterki.org дизайнеры и урбанисты узнают, чего хочет район, и помогают «панелькам» цвести, разрабатывая мерч и награждая лучшие шавермы табличками с локальными «звездами Мишлен».
На трансформаторные будки Артем в темное время суток клеит большие плакаты с гвоздикой и логотипом «Ветерков», при этом использует только самостоятельно сваренный клейстер — самый экологичный клей.
Одно из главных развлечений на районе — покормить уток у реки Новая. Черный хлеб вреден для птиц, поэтому были придуманы специальные кульки для полезных овсяных отрубей с надписью «здоровый корм».
Лучшие шавермы на районе по результатам голосования locals получают специальную табличку-сертификат и наклейку с местной «звездой Мишлен».
Дизайнерский мерч для района: свитшоты с белками и утками и скейтборд с надписью «Ветерки».
Уехать с «Ветерков» в центр утром непросто: до метро надо ехать в переполненной маршрутке, затем — в подземке. При этом на районе есть две ж/д платформы — Ульянка и Лигово. Чтобы напомнить об этом, ребята вешают у остановок информационные таблички с маршрутом до станций и QR-кодом с расписанием электричек. Правда, делать это приходится в темное время суток — таблички регулярно срывают.
Хотите напечатать визитку своей автомастерской, сделать афишу чемпионата по футболу своего двора или просто «брендировать» огурцы, которые ваша бабушка продает в подземном переходе? Для всех этих бытовых нужд ребята создали удобные макеты — стиль начинается с объявления «Продам гараж».
Гид «От Ветеранов до Стачек дворами»
В 90-е в ходу был слоган «Мы не хиппи, мы не панки, мы ребята из Ульянки» — про парней из местной группировки. Новое поколение «парней с Ульянки» из движения «Ульянка Экология» — настоящие амбассадоры района. Специально для «Собака.ru» Георгий Клименко составил краткий гид по «Ветеркам» для новичков.
Достопримечательности
Парк «Александрино»
«Александрино» — это полуодичавший парк XIX века, в котором, в отличие от ЦПКиО, пахнет лесом. Местные любят там кормить белок, кроме того, там видели ежей и зайцев, а недавно МЧС даже лису ловило. Парк примечателен тем, что там сохранился усадебный дом — Чернышева дача, построенный в XVIII веке по проекту архитектора Ж. Б. Валлен-Деламота, который также спроектировал Академию художеств и Гостиный двор. Дворец сначала принадлежал дипломату эпохи Екатерины II Ивану Чернышеву, а затем у наследников его купил граф Александр Шереметев — тогда усадьба стала называться «Александрино» и появился пейзажный парк. После революции во дворце был обычный жилой дом с коммунальными квартирами, сейчас — детская художественная школа, а в 2000-х тут снимали сериал «Бедная Настя».
«Панельки» 600-й серии
Дух и облик «Ветерков» сформировали панельные дома-«брежневки» 600-й серии в различных вариациях. Это те самые дома-«корабли» с ленточными окнами. В районе Ульянки есть все модификации серии, в том числе «точечные» «корабли-башни». Создавая брендинг района, ребята не забыли про эти смыслообразующие сооружения, сделав иллюстрацию с надписью «Капитаны домов-кораблей».
Реставрационный колледж «Кировский»
Помните строчку из песни Цоя «Электричка везет меня туда, куда я не хочу»? Речь о дороге в Художественно-реставрационный профессиональный лицей №61 на улице Стойкости, где будущий лидер группы «Кино» без особого удовольствия учился на резчика по дереву после исключения из художественного училища. Там же он создал свою первую группу «Гарин и гиперболоиды». Никакой мемориальной доски или памятника, напоминающего об этом факте, пока нет.
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Фото: Артем Асеев
Еда
3 лучшие шавермы на районе
«Ветерки» — это место гастрономически небогатое. Тут нет хипстерских кофеен с лавандовым рафом или крафтового бара. Если у метро «Проспект Ветеранов» еще можно найти суши и бургеры, то в гуще района от голода спасет только шаверма у дома. Поэтому в группе Veterki.org в соцсети «ВКонтакте» было запущено голосование на лучшее заведение. Абсолютным чемпионом стало место напротив универсама «Таллинский» — 700 голосов! Всем победителям была вручена табличка «Лучшее место на районе» и наклейки с локальными «звездами Мишлен».
2 «звезды Мишлен» — 1-е место по мнению локалс: шаверма на проспекте Ветеранов, 78, напротив универсама «Таллинский» (№1 на карте); 1 «звезда Мишлен» — 2-е место по мнению локалс: шаверма на улице Лени Голикова, 27 (№2 на карте); 0,5 «звезды Мишлен» — 3-е место по мнению локалс: шаверма напротив платформы Ульянка (№3 на карте)
Транспорт
Платформа Ульянка
С платформы, открытой в 1971 году, можно уехать в Гатчину или за 17 минут добраться до Балтийского вокзала — альтернатива маршруткам и метро. За платформой находится кольцевая автодорога и видны огни «Пулково», а еще 10 лет назад там было поле, где можно было погулять и посидеть на стогах сена. На станции есть общественный туалет — важная деталь для тех, кто отправляется на район с экскурсией.
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Фото: Георгий Клименко
Развлечения
Побережье реки Новой
В прошлом — главная локальная точка притяжения. Зимой дети катались там на санках, а летом побережье реки превращалось в зону шашлыков и лежбище для загорающих и выпивающих граждан. В 70-е в Новой даже купались, а до того как район начали серьезно застраивать, в реке водились выдры и ондатры. Примерно в 2010 году Новую осушали и нашли массу интересного: кроме «жигулей» и «запорожцев», там обнаружился самолет-кукурузник. К сожалению, после прошлогоднего загрязнения экологии реки потребуется лет 5 на восстановление.
Покупки
Универсам «Таллинский» (№4 на карте)
Универсам открыли еще в 1974 году, мой отец в молодости заливал бетон при его возведении — тогда он был просто строителем. «Таллинский» был одним из первых в городе универсамов самообслуживания с тележками. В 90-е он превратился в роскошный магазин для привередливого покупателя — что-то вроде современной «Азбуки вкуса». И хотя он потерял свой прежний блеск, там можно найти редкие бельгийские и английские сорта пива по приемлемым ценам, а кока-кола и Dr.Pepper продаются американского производства. Есть и вовсе диковинки, например венгерские черные конфеты «Негро», которые я нигде больше в Петербурге не видел. Все дело в том, что у магазина целых 2500 поставщиков.
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Фото: Артем Асеев
«Бублик» (№5 на карте)
Колоритный советский торговый комплекс, подобный есть еще на Гражданском проспекте. Он двухэтажный, а в середине — «дырка», в которой растут деревья, отсюда и народное название «Бублик». Ввоз товара происходит через крышу, куда ведет эстакада. В 90-е «Бублик» был местной «Юноной» — там все дети покупали пиротехнику, например. Когда глобализация шагнула вперед, он потерял свое значение как торговая точка: сейчас там находится администрация муниципального округа «Ульянка», магазин «Пятерочка», шашлычная, пирожковая и социальная столовая. О былом величии напоминает полуразвалившаяся вывеска — шедевр советского леттеринга.
Текст: Генералова Александра
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