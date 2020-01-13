«Панельки расцветают!»: как эко-активисты и дизайнеры создали бренд спального района «Ветерки»

На трансформаторные будки Артем в темное время суток клеит большие плакаты с гвоздикой и логотипом «Ветерков», при этом использует только самостоятельно сваренный клейстер — самый экологичный клей.

Одно из главных развлечений на районе — покормить уток у реки Новая. Черный хлеб вреден для птиц, поэтому были придуманы специальные кульки для полезных овсяных отрубей с надписью «здоровый корм».