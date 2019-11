В Анненкирхе пройдет международный фестиваль-конференция «Городские активиз/МЫ»

Позже эксперты из Парижа, Берлина и Петербурга поговорят «Об импорте и экспорте: зачем мы ездим за границу и возим туда других». Расскажут о преемственности, опыте культурного и практического обмена, а также обсудят вопросы перспектив взаимного обмена опытом между Россией и Европой. В завершении пройдут дебаты сторонников климатического активизма и их оппонентов.

Параллельно с лекциями и дискуссиями в рамках фестиваля будет представлена книга «Urban commons. Городская совместность: за пределами государства и рынка» и сборник «Urban Activism in Eastern Europe and Eurasia. Strategies and Practices», а финальным аккордом фестиваля станет выступление группы «Добраночь».

Международный фестиваль-конференция «Городские активиз/МЫ» пройдет 7 декабря в Анненкирхе на Кирочной улице, 8 В. Начало в 10:00, вход свободный по предварительной регистрации.