В Анненкирхе пройдет международный фестиваль-конференция «Городские активиз/МЫ»

Пастор из Берлина Виктор Вебер расскажет о роли протестантской церкви в поддержку гражданского активизма, профессор факультета политических наук Европейского университета Олег Хархордин — о гражданской доблести в республиканизме и у декабристов, а блогеры и городские активисты проведут дискуссии в горожанами.

Минская урбанистическая платформа проведет лекцию-дискуссию «Право на город в недемократическом обществе: опыт урбанистики в Беларуси», а редактора петербургских СМИ рассудят, как связаны активизм и журналистика — насколько эти вещи совместимы в современной России.