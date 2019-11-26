7 декабря в Анненкирхе пройдет международный фестиваль-конференция «Городские активиз/МЫ». В программе мероприятия лекции, воркшопы и дискуссии о том, как сделать город не только комфортным для жизни, но и привлекательным для самореализации, а также презентации книг и сборников на тему урбанистики.
В Анненкирхе пройдет международный фестиваль-конференция «Городские активиз/МЫ»
Пастор из Берлина Виктор Вебер расскажет о роли протестантской церкви в поддержку гражданского активизма, профессор факультета политических наук Европейского университета Олег Хархордин — о гражданской доблести в республиканизме и у декабристов, а блогеры и городские активисты проведут дискуссии в горожанами.
Минская урбанистическая платформа проведет лекцию-дискуссию «Право на город в недемократическом обществе: опыт урбанистики в Беларуси», а редактора петербургских СМИ рассудят, как связаны активизм и журналистика — насколько эти вещи совместимы в современной России.
В рамках профессиональной части фестиваля-конференции пройдет дискуссия «Новые городские профессионалы: активисты и урбанисты», где обсудят, почему в современных урбанистах видят представителей нового профессионального сообщества и как сочетать активизм и урбанистику. Позже главный редактор проекта «Теплицы социальных технологий» Наталья Баранова расскажет, платформы для онлайн взаимодействия будут полезны в работе социальных проектов.
На фестивале также проведут круглый стол на тему «Что могут и чего не могут новые муниципальные депутаты: ожидания, возможности, пределы и преодоления», где эксперты вместе с горожанами рассмотрят роль современного муниципального депутата как явления трансформации городского активизма.
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«Добраночь». Фото из официального сообщества группы
Позже эксперты из Парижа, Берлина и Петербурга поговорят «Об импорте и экспорте: зачем мы ездим за границу и возим туда других». Расскажут о преемственности, опыте культурного и практического обмена, а также обсудят вопросы перспектив взаимного обмена опытом между Россией и Европой. В завершении пройдут дебаты сторонников климатического активизма и их оппонентов.
Параллельно с лекциями и дискуссиями в рамках фестиваля будет представлена книга «Urban commons. Городская совместность: за пределами государства и рынка» и сборник «Urban Activism in Eastern Europe and Eurasia. Strategies and Practices», а финальным аккордом фестиваля станет выступление группы «Добраночь».
Международный фестиваль-конференция «Городские активиз/МЫ» пройдет 7 декабря в Анненкирхе на Кирочной улице, 8 В. Начало в 10:00, вход свободный по предварительной регистрации.
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