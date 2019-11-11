|Художественный руководитель фестиваля «Дягилев P.S.» Наталья Метелица в его десятый сезон привозит в Петербург Наталью Осипову, Матса Эка и Балет Монте-Карло.
От Натальи Осиповой до японского «Идиота»: каким будет «Дягилев P.S.»-2019?
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Наталья Осипова, Johan Persson
Наш фестиваль возник десять лет назад как дань уважения Дягилеву, попытка разгадать феномен этого человека и вернуть его имя на культурную авансцену. И надо сказать, нам это удалось — в 2009 году имя Сергея Павловича не звучало так широко, как сегодня. Общее количество того, что Дягилев предъявил миру, поражает своим разнообразием, бесстрашием, авантюрностью и замечательным нюхом на талантливых людей. Начинался «Дягилев P.S.» с рассказа о нашем герое, его детищах и соратниках, но довольно скоро фестиваль, сохраняя «музейный интерес» к историзму, развернулся в сторону оригинальных современных явлений. Репутация фестиваля начала работать на него: мы стали сопродюсерами спектакля «Девушка с фарфоровыми глазами» екатеринбургской труппы Татьяны Багановой «Провинциальные танцы» и балета «Автобиография» компании Уэйна Макгрегора. Вдумайтесь, почти через 90 лет после ухода Дягилева его фамилия в названии нашего фестиваля появилась на международной афише — в качестве сопродюсера постановки современного британского хореографа! Сейчас мы выступаем вдохновителями «Лебединого озера» Анжелена Прельжокажа, которое хореограф покажет в следующем году сначала у себя в театре в Экс-ан-Провансе, затем — в Парижской опере, а российская премьера, надеемся, состоится у нас.
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Теодор Курентзис
В наш актив можно записать возвращение в Петербург Теодора Курентзиса — недавно он переехал сюда с оркестром musicAeterna, но мы первыми в 2011 году дали возможность вернуться в музыкальное пространство нашего города очень талантливому человеку, имеющему полное право здесь находиться. Для меня ключевой формулой остается фраза Дягилева, обращенная им к Жану Кокто: «Удиви меня!». И приз фестиваля, получивший такое название, в разные годы вручался создателю Чеховского фестиваля Валерию Шадрину, ученому Михаилу Пиотровскому, хореографам Ноймайеру, Прельжокажу, Эйфману, композитору Пендерецкому.
После первых фестивалей нам захотелось, чтобы каждый следующий сезон имел свое особое лицо. Так «Дягилев P.S. — 2018» стал посвящением Петипа — и многие СМИ сочли наш вклад самым масштабным в год 200-летия Мариуса Ивановича.
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Daphnis & Chloé" chor. J-Ch. Maillot ©AB
«Дягилев P.S.» этого года отмечает 110-летие балетных «Русских сезонов», и поэтому мы покажем новые версии дягилевских постановок. Соотношение исторического контекста и современного взгляда на него — самое главное в нашей работе. Откроется фестиваль программой «Посвящение Нижинскому» Балета Монте-Карло: «Дафнис и Хлоя» в хореографии Жана-Кристофа Майо, «Видение розы» Марко Гёке, «Петрушка» Йохана Ингера и «Послеполуденный отдых фавна» Йерона Вербрюггена.
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«Свадебка», Елена Резвова
Затем мы увидим выдающуюся «Свадебку» екатеринбургской труппы «Провинциальные танцы» — Татьяна Баганова создала балет 20 лет назад, но он не потерял своей актуальности. В один вечер с этим спектаклем пойдет другой балет Стравинского — «Весна священная» труппы Eriu Dance Company. Его автор Брендан де Галли — гуру ирландского традиционного танца, соединяющий технику степа с классикой.
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Наталья Осипова, Sadlers Wells
Программа Натальи Осиповой Pure Dance/«Чистый танец», созданная нашей балетной суперзвездой в лондонском театре «Сэдлерс Уэллс», — это шесть хореографических опусов в диапазоне от классики до современного танца в постановке Энтони Тюдора, Ивана Переса, Кима Брэндстрапа, Алексея Ратманского, Роя Ассафа, Юки Ойши. Вместе с Натальей Осиповой на сцену выйдет премьер Большого театра и ABT Давид Холберг. Эта программа демонстрирует обязательную перфектность, которая всегда должна присутствовать на фестивале.
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«Идиот», © Akihito Abe
«Идиот» японской компании Karas — нечто такое, что надо обязательно раз в жизни увидеть. Поставивший спектакль гениальный Сабуро Тешигавара показывает безупречную и разнообразную технику, иногда напоминающую скольжение по воде — в сочетании с щемящей душу музыкой «потерянного» вальса Шостаковича это производит гипнотическое впечатление.
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«Кармен», Ирина Полярная
Драма-опера-балет «Кармен» — пример того, что могут сделать вместе талантливые люди. Автор идеи и продюсер проекта Павел Каплевич выступает как Дягилев, рискуя ошибиться, встретить неприятие. Но здесь интересны сами творцы, их необычный сплав: режиссер Максим Диденко, хореограф Владимир Варнава, дирижер Филипп Чижевский, художник Айдан Салахова. А в роли Хозе — Михаил Ефремов. Возможно, это спорный проект, а не бесспорный, но ведь и «Дягилев P.S.» — фестиваль, а не гастрольное агентство.
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«Память», © LESLEY LESLIE SPINKS
Завершает фестиваль уникальный творческий дуэт из Швеции: хореограф Матс Эк и его жена, танцовщица Ана Лагуна, появятся на только что открывающейся сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана. Выступление этих двух корифеев в спектаклях «Топор» и «Память» будет дополнено показом редких видеокадров Кульберг-балета, где они оба работали. Финал фестиваля очень символичен. Великие творцы уходящего века предстанут перед юным поколением, которому вершить судьбы мирового балета нового времени. Пафосно? Но по сути очень точно.
Фестиваль «Дягилев P.S.», 14 ноября — 1 декабря
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