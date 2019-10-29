От «Кармен» до «Онегина»: 4 лучшие постановки Чернякова на фестивале «Опера на большом экране»

«Сказка о царе Салтане», Королевский оперный театр Ля Монне

Брюссельская постановка начинается небольшим монологом матери о ее особенном сыне, которого она воспитывает одна. Ребенок занят играми в солдатиков, у него есть пластиковая белка и кукла в белом платье – это его мир, но он отчаянно хочет видеть отца. Чтобы объяснить ему, почему они живут так, мать рассказывает ему сказку. Партитура Римского -Корсакова о морских просторах в спектакле Чернякова говорит о внутреннем мире мальчика с аутизмом. Говорят, что на премьере публика плакала – такой эмоциональный отклик получила история, перекочевавшая из сказок в реальность.

10 ноября, 17:00–19:40, киноцентр «Родина»