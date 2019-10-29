До середины ноября в Петербурге проходит фестиваль «Digital Opera 2.0. Опера цифровой эпохи» с лекциями и мастер-классами. А 9 и 10 ноября в киноцентре «Родина» стартует его киночасть – марафон культовых постановок на большом экране: от архивной классики до эксклюзивных новинок. Рассказываем про четыре спектакля оперного режиссера номер один в мире Дмитрия Чернякова, которые (бесплатно!) покажут в кино.
От «Кармен» до «Онегина»: 4 лучшие постановки Чернякова на фестивале «Опера на большом экране»
-
«Иоланта / Щелкунчик»
На фестивале «Digital Opera 2.0» основной акцент сделан на постановках Дмитрия Чернякова, одного из самых интересных (и знаменитых!) оперных режиссеров нашего времени. Пожалуй, никто не сделал так много для возвращения русской классики в репертуары театров Европы, как он. Большинство его постановок идет за границей, в интернете записи не найти, а сняты их киноверсии по законам жанра, что усиливает драматический эффект. Увидеть их – по-настоящему уникальная возможность.
«Иоланта / Щелкунчик», Парижская опера
Черняков соединил «Иоланту» и «Щелкунчика» в единый четырехчасовой спектакль, поделив его антрактами так, чтобы во втором действии опера (без швов!) перетекала в балет. Ставить хореографию он пригласил трех современных и совершенно непохожих друг на друга авторов: Артура Питу, Эдуара Лока и Сиди Ларби Шеркауи. Спектакль получился про благодатную слепоту и необходимый ужас прозрения, через которые проходят обе героини. Только когда заканчивается опера, зрители понимают, что вся она была разыграна домочадцами Мари из «Щелкунчика» в честь дня ее рождения.
9 ноября, 12:00–15:30, киноцентр «Родина»
«Евгений Онегин», Большой театр
От Чернякова ожидали чего-то авангардного. Перед премьерой по Москве ползли слухи о том, что Татьяна будет писать Онегину смс-ки. Но спектакль оказался сдержанным и стильным – многие увидели в нем Чехова, а не Пушкина. Маленький нюанс повествования – Татьяна сумасшедшая или просто немного не в себе, и этим все объясняется. А дуэль Ленского и Онегина решена с помощью кукольного поединка Пьеро и Буратино.
9 ноября, 18:15–20:45, киноцентр «Родина»
«Кармен», фестиваль d'Aix en Provence
Режиссура «Кармен» настолько изобретательна, что кажется: это не оперный спектакль, а фильм Триера или Ханеке. Но постановочные решения ценны здесь не сами по себе, а тем, как свежо благодаря им воспринимается музыка Жоржа Бизе. Она звучит как триллер, а не шлягер. Главный герой «Кармен» Чернякова – переживающий кризис среднего возраста современный успешный мужчина. Под давлением супруги он решается пройти курс психотерапии, примерив маску Дона Хозе в ролевой игре.
9 ноября, 21:00–23:50, киноцентр «Родина»
«Сказка о царе Салтане», Королевский оперный театр Ля Монне
Брюссельская постановка начинается небольшим монологом матери о ее особенном сыне, которого она воспитывает одна. Ребенок занят играми в солдатиков, у него есть пластиковая белка и кукла в белом платье – это его мир, но он отчаянно хочет видеть отца. Чтобы объяснить ему, почему они живут так, мать рассказывает ему сказку. Партитура Римского -Корсакова о морских просторах в спектакле Чернякова говорит о внутреннем мире мальчика с аутизмом. Говорят, что на премьере публика плакала – такой эмоциональный отклик получила история, перекочевавшая из сказок в реальность.
10 ноября, 17:00–19:40, киноцентр «Родина»
Вход на мероприятие бесплатный, но необходима регистрация на сайте digitalopera.ru
Фото: Дамир Юсупов©Большой театр, BelAir, Aix en Provence Festival 2017 ©Patrick Berger/ArtComPress
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.