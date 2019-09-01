В Академической Капелле будут собирать мобильные телефоны во время исполнения оперы Cosi Fan Tutte

Теодор Курентзис с сегодняшнего дня ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения оперы Моцарта Cosi Fan Tutte в Академической Капелле посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.

Вчера, когда проходила открытая генеральная репетиция, двое слушателей не отключили свои мобильные телефоны, несмотря на прозвучавшие просьбы. В итоге им позвонили в самом начале исполнения оперы. Теодор Курентзис остановил репетицию, покинув сцену, и не возвращался до тех пор, пока нарушители не вышли из зала.

Напомним, что Теодор Курентзис приглашен в качестве арендатора Дома радио на Итальянской. О том, что Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Источники «Собака.ru» ранее также сообщали о намерении дирижера уйти с должности. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля.

Позже дирижер опубликовал открытое письмо к труппе театра. Источники, близкие к Курентзису, рассказали «Собака.ru» о том, что в настоящий момент дирижер отказывается от каких-либо комментариев по поводу переезда в Петербург. Однако источники других изданий говорят, что оркестр и хор musicAeterna, организованный Курентзисом, может начать свою работу в Доме радио на Итальянской улице, 27.

Кроме того, в конце июля стало известно о закрытии первого стритвир-магазина Петербурга «Юность». Как объяснили «Собака.ru» представители проекта, причиной закрытия стала смена владельца Дома радио, в котором магазин располагается с начала 2000-х годов.