Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова в четверг, 18 июля, получила травму в ходе второго акта спектакля «Старая дева» на сцене театра «Русская песня» — она споткнулась и упала, из-за чего театральное действие было прервано, а актриса госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Сегодня утром, 19 июля, врачи хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, куда была доставлена Инна Чурикова, оценивали состояние актрисы как тяжелое. В 11 часов ее перевели в палату отделения острых эндотоксикозов — состояние оценивается как средней тяжести.

Инна Чурикова — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат двух Государственных премий России. Обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля 19184 года в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман». Наиболее известные роли в кино и на телевидении — в фильмах и постановках «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот» и «В круге первом», и «Ширли-мырли».