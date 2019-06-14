Сегодня, 14 июня, в Петербурге стартуют гастроли «Имперского русского балета» — артисты проведут три недели своего мирового турне, посвященного 25-летию труппы. Петербургская программа начнется показом одноактных балетных постановок «Шехерадаза» Михаила Фокина и «Болеро» Николая Андросова.

Труппа «Имперского русского балета» обоснуется на сцене Дворца культуры Ленсовета на Каменноостровском проспекте, 42. Для объединения гастроли в Петербург не только юбилейные, но и памятные — контакты с примами петербургского балета стали основополагающими на этапе становления труппы. Так, к сотрудничеству привлекались Алтынай Асылмуратова, Жанна Аюпова, Фарух Рузиматов, прима-балерина Мариинского театра и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева.

В гастролях также примут участие петербуржцы Илья Кузнецов и Денис Матвиенко. «Москву и Петербург объединяет любовь к классическому танцу. И поэтому мы открываем выступления «Шехеразадой», с которой все начиналось, и с «Болеро», которую считаем нашей визитной карточкой», — отметил художественный руководитель труппы «Имперского русского балета», заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

В редакции худрука труппы Гедиминаса Таранды в Петербурге также покажут балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Кармен-сюита». Кроме того, во время гастролей в фойе Дворца культуры Ленсовета развернется интерактивная выставка «Театральное закулисье» и экспозиция балетных костюмов.

Напомним, в Петербурге состоится российская премьера шоу «Сны спящей красавицы» с Дианой Вишневой в главной роли. На второй сцене Мариинского театра покажут балетное действие в постановке нидерландского хореографа Эдварда Клуга о том, что виделось героине сказки в течение 100 лет заколдованного сна.